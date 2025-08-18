Flipar
Entre o terror e a ternura: Taissa Farmiga em seus 31 anos
A atriz ganhou projeção internacional ao interpretar a Irmã Irene em "A Freira" (2018), spin-off do universo Invocação do Mal. Sua atuação intensa e expressiva consolidou seu lugar como uma das novas “rainhas do grito” do cinema de terror. Foto: Divulgação Warner Bros
Em A Freira 2 (2023), Taissa voltou ao papel de Irmã Irene, enfrentando novamente o mal. O filme foi um sucesso de bilheteria e crítica, e a atriz revelou que essa foi uma de suas experiências favoritas. O contraste entre sua delicadeza e a atmosfera sombria do filme tornou sua performance ainda mais impactante. Foto: Divulgação Warner Bros
Nascida em Nova Jersey, Taissa é a caçula de sete irmãos. Ela também é irmã da renomada atriz Vera Farmiga, com quem compartilha o talento e a paixão pela atuação. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
Taissa Farmiga iniciou sua carreira no cinema em Higher Ground (2011), filme dirigido por sua irmã Vera, que também marcou sua estreia como diretora. Foto: Reprodução
Sua primeira grande oportunidade foi em "American Horror Story: Murder House" (2011), Taissa se destacou como Violet Harmon, uma adolescente introspectiva e sombria, conquistando fãs com sua atuação intensa e cheia de nuances. Foto: Reprodução
Com atuações marcantes em filmes de terror, Taissa Farmiga passou a se destacar pela intensidade e vulnerabilidade que imprime em personagens envoltos em mistério e tensão. Foto: Divulgação Warner Bros
Taissa Farmiga, aliás, transita com naturalidade entre gêneros como terror, drama, comédia e suspense. Sua versatilidade permite que ela explore diferentes nuances em cada papel, consolidando-se como uma atriz completa e surpreendente. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
Seu estilo de atuação é marcado por sutileza, autenticidade e uma profunda carga emocional. Ela transmite complexidade com gestos contidos e olhares intensos, criando personagens que ressoam com o público de forma silenciosa, mas poderosa. Foto: Divulgação
Em "The Bling Ring" (2013), Taissa atuou sob direção da renomada cineasta Sofia Coppola. Ela interpretou Sam Moore, uma jovem envolvida em roubos a casas de celebridades em Los Angeles. Essa colaboração com Coppola reforçou ainda mais seu talento no cinema independente. Foto: Divulgação A24
Taissa dublou a heroína Ravena em animações da DC entre 2016 e 2020. Sua interpretação trouxe profundidade à personagem, consolidando sua presença também no mundo da dublagem. Foto: Reprodução
Em 2016, Taissa estreou no teatro com Buried Child, de Sam Shepard, vencedora do Pulitzer. Ela contracenou com Ed Harris, dando vida à pesonagem Shelly, a namorada do neto que visita uma família de segredos sombrios. A montagem off-Broadway recebeu elogios pela intensidade dramática e pela atuação de Taissa, que mostrou versatilidade além das telas. Foto: Divulgação
Na série policial "Wicked City" (2015), interpretou a jornalista Karen McClaren. A trama acompanhou a caçada a um casal de serial killers que aterroriza a Sunset Strip. Karen, uma jovem repórter determinada, se envolve na investigação. Apesar de ter sido cancelada após três episódios, a série teve seus oito capítulos disponibilizados posteriormente no Hulu. Foto: Eric McCandless / ABC / Divulgação / American Broadcasting Companies
Em "6 Years" (2015), Taissa viveu um relacionamento intenso e realista. O drama retratou os altos e baixos de um amor juvenil à medida que o casal enfrenta inseguranças e conflitos emocionais. Lançado pela Netflix, o longa conquistou elogios pela autenticidade e pela atuação visceral de Taissa. Foto: Reprodução
Fora das telas, ela também é apaixonada por atividades ao ar livre, como caminhadas e passeios na natureza, que ajudam a equilibrar sua rotina intensa como atriz. Essa combinação de disciplina e leveza reflete sua personalidade versátil e determinada. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
Taissa Farmiga entende ucraniano — idioma de seus pais — e é proficiente em língua de sinais americana, após estudar por quatro anos. Essa habilidade reflete suas raízes familiares e seu interesse por formas diversas de comunicação. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
As irmãs Taissa e Vera Farmiga têm uma diferença de idade de 21 anos, mas mantêm uma relação próxima e afetuosa. Elas atuaram juntas pela primeira vez em "Higher Ground" (2011), dirigido por Vera, que costuma se referir à irmã como “minha filha substituta” e foi quem a incentivou a seguir carreira artística. Foto: Reprodução de video
Taissa foi a protagonista da comédia slasher "The Final Girls" (2015). Ao lado de Malin Åkerman, que interpretou sua mãe no filme, Taissa entregou uma atuação sensível e divertida, equilibrando humor e drama. O filme foi bem recebido pela crítica e se tornou cult entre fãs de terror e comédia. Foto: Reprodução
Em "What They Had" (2018), Taissa interpretou Emma Ertz em um drama familiar comovente. O filme abordou temas como memória, envelhecimento, conflitos familiares e o amor entre gerações, com atuações sensíveis e intensas. Foto: Reprodução de vídeo
Desde 2021, Taissa vive Gladys Russell na série histórica "The Gilded Age". Ao longo das temporadas, sua personagem passa de jovem inocente a uma mulher determinada, enfrentando pressões familiares, um casamento arranjado e a maternidade. A atuação de Taissa foi elogiada por sua profundidade emocional e evolução dramática. Foto: Reprodução
Taissa atuou ao lado de Ethan Hawke e John Travolta no faroeste moderno "In a Valley of Violence" (2016). Ela deu vida à personagem Mary-Anne, dona de estalagem em uma cidade decadente. O filme mistura vingança, humor e ação no estilo spaghetti western. Foto: Divulgação Universal Pictures
Taissa Farmiga apoia iniciativas ligadas à saúde mental e à pesquisa contra o câncer, usando sua visibilidade para promover conscientização e empatia. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
Na vida pessoal, a atriz se casou com o diretor Hadley Klein em 2020, após quatro anos de namoro. O casal, aliás, oficializou a união em uma cerimônia íntima durante a pandemia. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
Taissa foi considerada estrela emergente no festival "South by Southwest", destacando-se por sua atuação autêntica e presença cativante. O reconhecimento impulsionou sua visibilidade no cinema independente. Foto: Reprodução de vídeo
Discreta e elegante, a atriz mantém uma presença marcante nas redes sociais, compartilhando momentos pessoais e profissionais com autenticidade. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
Com 31 anos, Taissa Farmiga é uma atriz completa, reconhecida por sua versatilidade e presença marcante no cinema, TV e teatro. Sua carreira sólida e admirável reflete talento, dedicação e autenticidade. Foto: Reprodução Instagram @taissafarmiga
