Conheça o filho de Faustão que estreou novo programa no SBT
O “Programa do João” foi ao ar na noite de sábado, dia 09/08, véspera do Dia dos Pais. Foto: - Reprodução do instagram @joaosilva
Na ocasião, o jovem apresentador fez uma homenagem ao pai, que passou recentemente por dois novos transplantes de órgão - fígado e rim. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
A atração exibiu um VT com fotos e vídeos de João Silva com seu pai. “Digo que sou muito grato de passar essa data celebrando ao lado dele”, declarou. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
"Só dizer o que eu falo para você sempre: o quanto te amo, te admiro, o que você representa para mim. Estou superfeliz com esse vídeo que a produção preparou. Acho que o que a gente fala todos os dias, não precisa ser dito no dia dos pais”, completou. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
O programa de estreia do filho de Faustão no SBT teve média de 2 pontos na Grande São Paulo, segundo dados prévios do Kantar Ibope. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
João Guilherme Silva nasceu em 02/02/2004 em São Paulo. Ele é o segundo filho de Fausto Silva, comunicador que ficou muito famoso à frente de programas como “Perdidos na Noite”, na Band, e “Domingão do Faustão”, na Globo. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
Ele é filho do casamento de Faustão com a jornalista Luciana Cardoso. O casal tem ainda um filho mais novo, Rodrigo Silva, que nasceu em 2008. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
Faustão tem também outra filha mais velha, a cantora Lara Silva, que nasceu em 1998 do casamento do apresentador com a artista plástica Magda Colares. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
Quando tinha somente 16 anos, em 2020, João Silva passou por uma cirurgia bariátrica. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
O hoje apresentador compartilhou à época sua luta contra a obesidade - o procedimento o fez perder 75 quilos. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
A primeira aparição de João Silva na televisão aconteceu em 2014, quando tinha apenas dez anos e apareceu no “Domingão do Faustão” no Desafio do Balde de Gelo - campanha de conscientização e arrecadação de fundos para a pesquisa da Esclerose Lateral Amiotrófica, doença neurodegenerativa conhecida como ELA. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
Em 2021, quando Faustão deixou a Globo após mais de 30 anos, João Silva passou a trabalhar com o pai no programa “Faustão na Band”. Foto: - Reprodução do instagram @joaosilva
Na atração, ele atuou como assistente de palco ao lado da jornalista Anne Lottermann. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
O programa na Band durou um ano e meio, do início de 2022 até agosto de 2023. Na despedida, João Silva se emocionou ao homenagear o pai. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
Na sequência, João Silva assinou contrato com a Band para lançar seu próprio programa, que estreou em outubro de 2023. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
Em junho de 2025, após três anos na Band, João Silva firmou contrato com o SBT e levou para a emissora o “Programa do João”, mesmo nome da atração que tinha na antiga emissora. Foto: Reprodução do instagram @joaosilva
Entre 2021 e 2023, João Silva namorou a modelo Schynaider Moura, que é 16 anos mais velha que ele. Foto: Reprodução do Instagram @Jotagsilva
Atualmente, ele vive um romance com a influenciadora de moda Isabella Kherlakian. Em entrevista, o apresentador confirmou o namoro. Foto: Reprodução/Instagram
