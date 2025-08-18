Flipar
Ossos humanos são encontrados em mosteiro de Olinda
Além disso, também apareceram ossos de animal, louças, cerâmicas, vidros e metais. Foto: Divulgação Marco Zero
Até o momento, foram identificados 43 fragmentos ósseos, sendo 42 de origem humana e um bovino. Foto: Divulgação Marco Zero
Eles estavam localizados na área atualmente usada como estacionamento do mosteiro. Foto: Divulgação Marco Zero
Esses vestígios arqueológicos foram acondicionados no Laboratório de Conservação e Restauração de Acervos e Educação Patrimonial da Universidade Católica de Pernambuco, a Unicap, sob responsabilidade da Fundarpe, instituição responsável pelas obras. Foto: Divulgação Marco Zero
Para caracterizar melhor os achados, será necessária uma escavação arqueológica. Foto: Divulgação Marco Zero
Esse caminho foi adotado, por exemplo, no maior achado arqueológico urbano já registrado no Brasil, em 2022, na Comunidade do Pilar, no Recife, em 2022. Foto: Divulgação
A escavação no bairro do Pilar revelou mais de 100 ossadas humanas e 40 mil fragmentos diversos. Foto: Divulgação
O Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o Iphan, ainda não se manifestou oficialmente sobre o caso, mas afirmou que irá analisar o relatório arqueológico protocolado em 28 de julho. Foto: Divulgação
Um relatório elaborado entre maio e junho pela empresa LB Arqueologia, contratada pela Multiset - responsável pela obra civil - indica que o material foi higienizado, catalogado e armazenado adequadamente. Foto: Francisco Dionizio/Wikimédia Commons
Esse relatório recomenda novas intervenções devido ao alto potencial arqueológico do local. Foto: Reprodução do Youtube Canal TARTADRONE
O Iphan poderá autorizar uma prospecção arqueológica, alterar o traçado das intervenções ou adotar técnicas menos invasivas na engenharia das obras. Foto: Prefeitura de Olinda/Wikimédia Commons
Os ossos e fragmentos foram encontrados no pátio externo durante as obras a uma profundidade entre 1,10 e 1,20 metro, onde havia também conchas e pedaços de cerâmica. Foto: Divulgação Marco Zero
Como historicamente o enterro de monges e religiosos costumavam acontecer no pátio interno ou no claustro do mosteiro, os restos mortais não devem pertencer a integrantes da ordem beneditina. Foto: Reprodução do instagram
Atualmente, o Mosteiro de São Bento está passando por restauração dos bens artísticos: nave, sacristia, coro, capela-mor, capela do Santíssimo, capela abacial e sala capitular. Foto: - Divulgação Marco Zero
Ademais, também ocorrem obras civis voltadas à drenagem, reforço das fundações, subcobertura e implantação de sistema contra incêndio. Foto: Reprodução do Youtube Canal TARTADRONE
O Mosteiro de São Bento é o segundo edifício beneditino mais antigo do país, atrás apenas do Mosteiro de São Bento de Salvador, na Bahia. Foto: Reprodução do instagram
O Mosteiro de São Bento de Olinda começou a ser construído em 1586. O edifício original foi incendiado e saqueado durante a ocupação holandesa, em 1631, e, após a retomada portuguesa em 1654, foi reconstruído no estilo barroco que conhecemos hoje em dia. Foto: Reprodução do Youtube Canal TARTADRONE
Ele teve sua construção iniciada em 1586 e foi reconstruído no estilo barroco a partir de 1654. Foto: Flickr pensivelaw1
Tombado pelo Iphan em 1938, ele faz parte do Sítio Histórico de Olinda, patrimônio cultural reconhecido pela Unesco desde 1982 Foto: Divulgação Marco Zero
