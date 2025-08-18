Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Famosos que tiveram filhos depois dos 60 anos de idade

FL
Flipar
  • Sua filha mais nova, portanto, chama-se Gia Virginia Chen-De Niro. Ela nasceu em 6 de abril de 2023, fruto do relacionamento de De Niro com Tiffany Chen.
    Sua filha mais nova, portanto, chama-se Gia Virginia Chen-De Niro. Ela nasceu em 6 de abril de 2023, fruto do relacionamento de De Niro com Tiffany Chen. Foto: Foto: Reprodução
  • Na ocaisão, durante entrevista no "Entertainment Tonight Canada", uma jornalista o questionou sobre ter seis filhos. E ele corrigiu: “Sete, na verdade. Acabo de ter um bebê”.
    Na ocaisão, durante entrevista no "Entertainment Tonight Canada", uma jornalista o questionou sobre ter seis filhos. E ele corrigiu: “Sete, na verdade. Acabo de ter um bebê”. Foto: Divulgação
  • Como curiosidade, aproveitamos para lembrar de outros atores que foram pais após os 60 anos de idade. Confira!
    Como curiosidade, aproveitamos para lembrar de outros atores que foram pais após os 60 anos de idade. Confira! Foto: Reprodução / Instagram
  • Al Pacino: o ator é outro que chama atenção da mídia com sua vida pessoal. Embora nunca tenha se casado oficialmente, ele ama a paternidade. Afinal, tornou-se pai de Roman em junho de 2023, quando já tinha 83 anos. O novo herdeiro foi fruto do relacionamento com Noor Alfallah, que tinha 29 anos na época.
    Al Pacino: o ator é outro que chama atenção da mídia com sua vida pessoal. Embora nunca tenha se casado oficialmente, ele ama a paternidade. Afinal, tornou-se pai de Roman em junho de 2023, quando já tinha 83 anos. O novo herdeiro foi fruto do relacionamento com Noor Alfallah, que tinha 29 anos na época. Foto: Reprodução redes sociais
  • Aliás, quando soube que a namorada estava grávida, o ator exigiu prova de paternidade. O resultado deu positivo, e ele ficou em paz. Al Pacino tem outros três filhos, sendo dois deles com Beverly D. ‘Angelo e um com Jan Tarrant.
    Aliás, quando soube que a namorada estava grávida, o ator exigiu prova de paternidade. O resultado deu positivo, e ele ficou em paz. Al Pacino tem outros três filhos, sendo dois deles com Beverly D. ‘Angelo e um com Jan Tarrant. Foto: Divulgação
  • George Lucas: o diretor da saga clássica de “Star Wars” foi pai aos 69 anos. Everest Hobson Lucas nasceu em 2013, por meio de barriga de aluguel. O cineasta já tinha três filhos adotados, frutos de relacionamentos passados.
    George Lucas: o diretor da saga clássica de “Star Wars” foi pai aos 69 anos. Everest Hobson Lucas nasceu em 2013, por meio de barriga de aluguel. O cineasta já tinha três filhos adotados, frutos de relacionamentos passados. Foto: reprodução instagram
  • Charlie Chaplin: um dos atores e cineastas mais importantes da história do cinema, Chaplin teve ao todo 11 filhos, com três mulheres diferentes. A última vez que ele se tornou pai foi aos 73 anos, ainda em 1962.
    Charlie Chaplin: um dos atores e cineastas mais importantes da história do cinema, Chaplin teve ao todo 11 filhos, com três mulheres diferentes. A última vez que ele se tornou pai foi aos 73 anos, ainda em 1962. Foto: Domínio Publico
  • Edson Celulari: em 2022, aos 63 anos, o ator se tornou pai pela terceira vez, fruto de seu casamento com a atriz Karin Roepke. Antes, Celulari já era pai de Enzo e Sofia, ambos resultantes de seu relacionamento com Claudia Raia.
    Edson Celulari: em 2022, aos 63 anos, o ator se tornou pai pela terceira vez, fruto de seu casamento com a atriz Karin Roepke. Antes, Celulari já era pai de Enzo e Sofia, ambos resultantes de seu relacionamento com Claudia Raia. Foto: reprodução instagram
  • Renato Aragão: o eterno Didi já era pai de quatro filhos de seu primeiro casamento, quando aos 64 anos, deu as boas-vindas a mais um membro para sua família: Lívian Aragão. Sua filha hoje tem 26 anos.
    Renato Aragão: o eterno Didi já era pai de quatro filhos de seu primeiro casamento, quando aos 64 anos, deu as boas-vindas a mais um membro para sua família: Lívian Aragão. Sua filha hoje tem 26 anos. Foto: reprodução instagram
  • Mel Gibson: o astro de “Coração Valente” já tinha oito filhos, até 2017. Aos 61 anos, nasceu Lars Gerard Gibson, fruto de seu relacionamento com a roteirista Rosalind Ross.
    Mel Gibson: o astro de “Coração Valente” já tinha oito filhos, até 2017. Aos 61 anos, nasceu Lars Gerard Gibson, fruto de seu relacionamento com a roteirista Rosalind Ross. Foto: reprodução instagram
  • Serginho Groisman: o jornalista e apresentador só teve seu primeiro filho aos 65 anos. Thomas nasceu em 2015 e já até apareceu no programa do pai algumas vezes. É ou não é uma graça?
    Serginho Groisman: o jornalista e apresentador só teve seu primeiro filho aos 65 anos. Thomas nasceu em 2015 e já até apareceu no programa do pai algumas vezes. É ou não é uma graça? Foto: reprodução tv globo
  • Mick Jagger: o astro dos Rolling Stones já tinha 73 anos quando se tornou pai de Deveraux Jagger, fruto de seu relacionamento com a ex-namorada Melanie Hamrick.
    Mick Jagger: o astro dos Rolling Stones já tinha 73 anos quando se tornou pai de Deveraux Jagger, fruto de seu relacionamento com a ex-namorada Melanie Hamrick. Foto: reprodução instagram
  • Carlos Alberto de NÃ³brega: assim como Renato AragÃ£o, Carlos Alberto tambÃ©m jÃ¡ tinha quatro filhos de seu primeiro casamento. Mas diferente de Didi, o apresentador da "PraÃ§a Ã© Nossa" se tornou pai de gÃªmeos aos 64 anos: Maria Fernanda e JoÃ£o Victor.
    Carlos Alberto de NÃ³brega: assim como Renato AragÃ£o, Carlos Alberto tambÃ©m jÃ¡ tinha quatro filhos de seu primeiro casamento. Mas diferente de Didi, o apresentador da "PraÃ§a Ã© Nossa" se tornou pai de gÃªmeos aos 64 anos: Maria Fernanda e JoÃ£o Victor. Foto: reproduÃ§Ã£o instagram
  • Pedro Bial: um dos jornalistas mais renomados da TV brasileira, Bial se tornou pai das meninas Laura e Dora depois de completar 60 anos. A última, aliás, nasceu em 2019.
    Pedro Bial: um dos jornalistas mais renomados da TV brasileira, Bial se tornou pai das meninas Laura e Dora depois de completar 60 anos. A última, aliás, nasceu em 2019. Foto: reprodução instagram
  • Roberto Justus: o apresentador e empresário tem cinco filhos, tendo sido pai pela última vez aos 65 anos. Vicky nasceu em 2020 e é fruto de seu casamento com Ana Paula Siebert.
    Roberto Justus: o apresentador e empresário tem cinco filhos, tendo sido pai pela última vez aos 65 anos. Vicky nasceu em 2020 e é fruto de seu casamento com Ana Paula Siebert. Foto: reprodução instagram
  • Alec Baldwin: O ator americano tem oito filhos, sendo quatro deles após os 60 anos. Romeo, Eduardo, Ilaria e Lucía são frutos de seu casamento com Hilaria Baldwin. A última a nascer foi Maria Lucía Victoria, em 2021.
    Alec Baldwin: O ator americano tem oito filhos, sendo quatro deles após os 60 anos. Romeo, Eduardo, Ilaria e Lucía são frutos de seu casamento com Hilaria Baldwin. A última a nascer foi Maria Lucía Victoria, em 2021. Foto: reprodução instagram
  • Richard Gere: em abril de 2020, o astro do clássico "Uma Linda Mulher" teve seu terceiro filho, aos 70 anos. Dois deles foram com a atual esposa, Alejandra Silva. O primeiro é fruto de seu relacionamento anterior com a atriz Carey Lowell.
    Richard Gere: em abril de 2020, o astro do clássico "Uma Linda Mulher" teve seu terceiro filho, aos 70 anos. Dois deles foram com a atual esposa, Alejandra Silva. O primeiro é fruto de seu relacionamento anterior com a atriz Carey Lowell. Foto: reprodução instagram
  • Rod Stewart: o astro de rock britânico teve dois filhos com a modelo Penny Lancaster, em seu terceiro casamento. O primeiro nasceu quando o cantor tinha 60 anos, enquanto o segundo veio ao mundo quando ele completou 66. Ao todo, Stewart tem oito filhos, de cinco mães distintas.
    Rod Stewart: o astro de rock britânico teve dois filhos com a modelo Penny Lancaster, em seu terceiro casamento. O primeiro nasceu quando o cantor tinha 60 anos, enquanto o segundo veio ao mundo quando ele completou 66. Ao todo, Stewart tem oito filhos, de cinco mães distintas. Foto: reprodução instagram
  • Paul McCartney: com Linda, sua primeira esposa, o ex-Beatle teve três filhos biológicos e adotou a filha mais velha dela. Já aos 61 anos, o cantor teve um relacionamento tumultuado com a socialite Heather Mills e eles tiveram Beatrice, hoje com 21 anos.
    Paul McCartney: com Linda, sua primeira esposa, o ex-Beatle teve três filhos biológicos e adotou a filha mais velha dela. Já aos 61 anos, o cantor teve um relacionamento tumultuado com a socialite Heather Mills e eles tiveram Beatrice, hoje com 21 anos. Foto: wikimedia commons Raph_PH
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay