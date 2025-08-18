Assine
Data Center de Inteligência Artificial: Brasil prepara estruturas com escala inédita de energia

  • Esses data centers representam um marco, tanto pelo impacto quanto pela sua escala inédita no país.
    Esses data centers representam um marco, tanto pelo impacto quanto pela sua escala inédita no país. Foto: Divulgação
  • As unidades estão previstas para instalação no Rio de Janeiro, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, em Maringá, no Paraná, e em Uberlândia, em Minas Gerais.
    As unidades estão previstas para instalação no Rio de Janeiro, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, em Maringá, no Paraná, e em Uberlândia, em Minas Gerais. Foto: Reprodução de Vídeo G1
  • Eles vão abrigar infraestrutura voltada ao treinamento de modelos de inteligência artificial de grande porte, como o ChatGPT.
    Eles vão abrigar infraestrutura voltada ao treinamento de modelos de inteligência artificial de grande porte, como o ChatGPT. Foto: Reprodução do X @ayubio
  • Enquanto um data center convencional de 20?MW consome energia equivalente a aproximadamente 80?mil casas, os centros de IA prometem multiplicar esse impacto por dezenas ou até centenas de vezes.
    Enquanto um data center convencional de 20?MW consome energia equivalente a aproximadamente 80?mil casas, os centros de IA prometem multiplicar esse impacto por dezenas ou até centenas de vezes. Foto: Imagem Pixabay
  • Isso reflete a intensa demanda computacional e os sistemas complexos de refrigeração necessários.
    Isso reflete a intensa demanda computacional e os sistemas complexos de refrigeração necessários. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
  • Além do desafio energético, especialistas alertam para o uso intenso de água em sistemas de resfriamento desses centros.
    Além do desafio energético, especialistas alertam para o uso intenso de água em sistemas de resfriamento desses centros. Foto: Imagem Pixabay
  • Eles ainda apontam a falta de transparência sobre seu impacto ambiental real.
    Eles ainda apontam a falta de transparência sobre seu impacto ambiental real. Foto: - Divulgação
  • Por outro lado, o Governo Federal planeja mitigar efeitos com o programa Pró?Infra IA Sustentável, parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA.
    Por outro lado, o Governo Federal planeja mitigar efeitos com o programa Pró?Infra IA Sustentável, parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA. Foto: Divulgação
  • Esse plano prevê investir R$?500 milhões em projetos de data centers verdes, promovendo eficiência energética e uso de fontes renováveis.
    Esse plano prevê investir R$?500 milhões em projetos de data centers verdes, promovendo eficiência energética e uso de fontes renováveis. Foto: Reprodução do Youtube Canal El Confidencial
  • Rio Al City, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro - A Elea Data Centers vai erguer quatro unidades dedicadas à inteligência artificial nesse complexo.
    Rio Al City, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro - A Elea Data Centers vai erguer quatro unidades dedicadas à inteligência artificial nesse complexo. Foto: Divulgação
  • Atualmente, um deles opera parcialmente para serviços de nuvem, mas o plano é atingir potência inicial de 1.500?MW, com expansão até 3.200?MW, suficiente para atender até 6 milhões de residências por dia.
    Atualmente, um deles opera parcialmente para serviços de nuvem, mas o plano é atingir potência inicial de 1.500?MW, com expansão até 3.200?MW, suficiente para atender até 6 milhões de residências por dia. Foto: Reprodução do Youtube Canal El Confidencial
  • Scala Al City, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul - Na pequena cidade de 40 mil habitantes,, a Scala Data Centers planeja um campus de servidores com potência inicial de 1.800?MW, capaz de suprir o consumo diário de até 7,2 milhões de lares.
    Scala Al City, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul - Na pequena cidade de 40 mil habitantes,, a Scala Data Centers planeja um campus de servidores com potência inicial de 1.800?MW, capaz de suprir o consumo diário de até 7,2 milhões de lares. Foto: Divulgação
  • A previsão é expansão para até 5.000?MW até 2033. O projeto aposta em um sistema de refrigeração a óleo em circuito fechado, reduzindo o uso de água.
    A previsão é expansão para até 5.000?MW até 2033. O projeto aposta em um sistema de refrigeração a óleo em circuito fechado, reduzindo o uso de água. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
  • RT-One, em Maringá, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais - A empresa prepara dois data centers gêmeos, cada um com 400?MW, planejados para essas cidades.
    RT-One, em Maringá, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais - A empresa prepara dois data centers gêmeos, cada um com 400?MW, planejados para essas cidades. Foto: Divulgação
  • Cada unidade terá potência suficiente para abastecer até 1,6 milhão de casas por dia. Em Maringá, discute-se criar uma zona de livre comércio para facilitar importações de equipamentos.
    Cada unidade terá potência suficiente para abastecer até 1,6 milhão de casas por dia. Em Maringá, discute-se criar uma zona de livre comércio para facilitar importações de equipamentos. Foto: Reprodução do Youtube Canal El Confidencial
  • Em Uberlândia, o projeto avalia refrigeração com uso do Aquífero Guarani, prometendo sistema fechado de baixo impacto hídrico.
    Em Uberlândia, o projeto avalia refrigeração com uso do Aquífero Guarani, prometendo sistema fechado de baixo impacto hídrico. Foto: Reprodução/Redes Sociais
  • Data center é uma estrutura física que abriga milhares de servidores responsáveis por armazenar, processar e distribuir grandes volumes de dados. Eles são a base de funcionamento da internet, nuvem, bancos, redes sociais e aplicativos.
    Data center é uma estrutura física que abriga milhares de servidores responsáveis por armazenar, processar e distribuir grandes volumes de dados. Eles são a base de funcionamento da internet, nuvem, bancos, redes sociais e aplicativos. Foto: Reprodução do X @ayubio
  • Com o avanço da inteligência artificial, surgem os data centers de IA, que têm configurações específicas para lidar com tarefas mais complexas e intensas em poder computacional, como treinar modelos de linguagem, análises em tempo real e reconhecimento de imagens.
    Com o avanço da inteligência artificial, surgem os data centers de IA, que têm configurações específicas para lidar com tarefas mais complexas e intensas em poder computacional, como treinar modelos de linguagem, análises em tempo real e reconhecimento de imagens. Foto: Pixabay
  • Esses centros demandam muito mais energia elétrica e sistemas de resfriamento eficientes, devido à alta performance das máquinas utilizadas.
    Esses centros demandam muito mais energia elétrica e sistemas de resfriamento eficientes, devido à alta performance das máquinas utilizadas. Foto: - Fábio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil
  • Enquanto um data center tradicional atende diversas aplicações, os voltados à IA são otimizados para processar algoritmos de aprendizado de máquina em escala massiva.
    Enquanto um data center tradicional atende diversas aplicações, os voltados à IA são otimizados para processar algoritmos de aprendizado de máquina em escala massiva. Foto: Reprodução do X @ayubio
