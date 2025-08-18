Flipar
Data Center de Inteligência Artificial: Brasil prepara estruturas com escala inédita de energia
-
Esses data centers representam um marco, tanto pelo impacto quanto pela sua escala inédita no país. Foto: Divulgação
-
As unidades estão previstas para instalação no Rio de Janeiro, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul, em Maringá, no Paraná, e em Uberlândia, em Minas Gerais. Foto: Reprodução de Vídeo G1
-
Eles vão abrigar infraestrutura voltada ao treinamento de modelos de inteligência artificial de grande porte, como o ChatGPT. Foto: Reprodução do X @ayubio
-
Enquanto um data center convencional de 20?MW consome energia equivalente a aproximadamente 80?mil casas, os centros de IA prometem multiplicar esse impacto por dezenas ou até centenas de vezes. Foto: Imagem Pixabay
-
-
Isso reflete a intensa demanda computacional e os sistemas complexos de refrigeração necessários. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
-
Além do desafio energético, especialistas alertam para o uso intenso de água em sistemas de resfriamento desses centros. Foto: Imagem Pixabay
-
Eles ainda apontam a falta de transparência sobre seu impacto ambiental real. Foto: - Divulgação
-
-
Por outro lado, o Governo Federal planeja mitigar efeitos com o programa Pró?Infra IA Sustentável, parte do Plano Brasileiro de Inteligência Artificial, o PBIA. Foto: Divulgação
-
Esse plano prevê investir R$?500 milhões em projetos de data centers verdes, promovendo eficiência energética e uso de fontes renováveis. Foto: Reprodução do Youtube Canal El Confidencial
-
Rio Al City, no bairro de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro - A Elea Data Centers vai erguer quatro unidades dedicadas à inteligência artificial nesse complexo. Foto: Divulgação
-
-
Atualmente, um deles opera parcialmente para serviços de nuvem, mas o plano é atingir potência inicial de 1.500?MW, com expansão até 3.200?MW, suficiente para atender até 6 milhões de residências por dia. Foto: Reprodução do Youtube Canal El Confidencial
-
Scala Al City, em Eldorado do Sul, no Rio Grande do Sul - Na pequena cidade de 40 mil habitantes,, a Scala Data Centers planeja um campus de servidores com potência inicial de 1.800?MW, capaz de suprir o consumo diário de até 7,2 milhões de lares. Foto: Divulgação
-
A previsão é expansão para até 5.000?MW até 2033. O projeto aposta em um sistema de refrigeração a óleo em circuito fechado, reduzindo o uso de água. Foto: Imagem de Th G por Pixabay
-
-
RT-One, em Maringá, no Paraná, e Uberlândia, em Minas Gerais - A empresa prepara dois data centers gêmeos, cada um com 400?MW, planejados para essas cidades. Foto: Divulgação
-
Cada unidade terá potência suficiente para abastecer até 1,6 milhão de casas por dia. Em Maringá, discute-se criar uma zona de livre comércio para facilitar importações de equipamentos. Foto: Reprodução do Youtube Canal El Confidencial
-
Em Uberlândia, o projeto avalia refrigeração com uso do Aquífero Guarani, prometendo sistema fechado de baixo impacto hídrico. Foto: Reprodução/Redes Sociais
-
-
Data center é uma estrutura física que abriga milhares de servidores responsáveis por armazenar, processar e distribuir grandes volumes de dados. Eles são a base de funcionamento da internet, nuvem, bancos, redes sociais e aplicativos. Foto: Reprodução do X @ayubio
-
Com o avanço da inteligência artificial, surgem os data centers de IA, que têm configurações específicas para lidar com tarefas mais complexas e intensas em poder computacional, como treinar modelos de linguagem, análises em tempo real e reconhecimento de imagens. Foto: Pixabay
-
Esses centros demandam muito mais energia elétrica e sistemas de resfriamento eficientes, devido à alta performance das máquinas utilizadas. Foto: - Fábio Rodrigues Pozzebom Agência Brasil
-
-
Enquanto um data center tradicional atende diversas aplicações, os voltados à IA são otimizados para processar algoritmos de aprendizado de máquina em escala massiva. Foto: Reprodução do X @ayubio