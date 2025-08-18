Flipar
Brasil cresce no ranking dos passaportes mais valiosos do mundo; veja a lista principal!
O Brasil, por sua vez, subiu da 17ª para a 16ª posição no ranking, ao lado de Argentina e San Marino. Os brasileiros podem visitar 170 países sem apresentar visto. Foto: Agência Brasil
O ranking é feito com dados oficiais e exclusivos da Associação Internacional de Transporte Aéreo (IATA). Confira a seguir o top 5 - que inclui 20 países. Foto: IATA/Wikimedia Commons
5º lugar: Grécia - Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Philly boy92/Wikimedia Commons
5º lugar: Nova Zelândia - Os cidadãos do país localizado na Oceania têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Reprodução
5º lugar: Suíça - Os cidadãos do país europeu têm acesso a 187 destinos sem a necessidade de visto. Foto: SDE/Wikimedia Commons
4º lugar: Áustria - Os cidadãos do país da Europa central têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Governo Austríaco/Wikimedia Commons
4º lugar: Bélgica - Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Reprodução
4º lugar: Luxemburgo - Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Reprodução
4º lugar: Holanda - Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Reprodução
4º lugar: Noruega - Os cidadãos do país nórdico, na Europa Setentrional, têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Gerben Jacobs/Wikimedia Commons
4º lugar: Portugal - Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Arenawise/Wikimedia Commons
4º lugar: Suécia - Os cidadãos do país da Escandinávia, na Europa Setentrional, têm acesso a 188 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Pandrej01/Wikimedia Commons
3º lugar: Dinamarca - Os cidadãos do país da Escandinávia, na Europa Setentrional, têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto. Foto: PZFUN/Wikimedia Commons
3º lugar: França - Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Cyygma/Wikimedia Commons
3º lugar: Alemanha - Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto. Foto: República da Alemanha/Wikimedia Commons
3º lugar: Irlanda - Os cidadãos do país localizado no noroeste da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Classicalgas/Wikimedia Commons
3º lugar: Espanha - Os cidadãos do país da Europa Ocidental têm acesso a 189 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Governo da Espanha/Wikimedia Commons
2º lugar: Japão - Os cidadãos do país asiático têm acesso a 190 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Muttley/Wikimedia Commons
1º lugar: Singapura - Os cidadãos do país asiático têm acesso a 193 destinos sem a necessidade de visto. Foto: Singark/Wikimedia Commons
