Holandeses inventam perrengues na internet para afugentar turistas

  • Para diminuir a falta de vagas de estacionamento no bairro Parkbuurt, em Zandvoort, os habitantes locais decidiram usar o Google Maps como ferramenta.
    Para diminuir a falta de vagas de estacionamento no bairro Parkbuurt, em Zandvoort, os habitantes locais decidiram usar o Google Maps como ferramenta. Foto: henry perks/Unsplash
  • Pelo aplicativo, eles começaram a reportar falsos bloqueios em massa de ruas na intenção de desviar os visitantes para outras áreas.
    Pelo aplicativo, eles começaram a reportar falsos bloqueios em massa de ruas na intenção de desviar os visitantes para outras áreas. Foto: Reprodução/YouTube
  • A medida aliviou o problema de estacionamento no bairro, mas gerou críticas por transferir o caos para regiões vizinhas.
    A medida aliviou o problema de estacionamento no bairro, mas gerou críticas por transferir o caos para regiões vizinhas. Foto: Wikimedia Commons/Ziko
  • A prefeitura reagiu pedindo que turistas desativem o app e sigam placas oficiais, além de negociar com o Google a remoção dos alertas falsos.
    A prefeitura reagiu pedindo que turistas desativem o app e sigam placas oficiais, além de negociar com o Google a remoção dos alertas falsos. Foto: Freepik
  • Casos semelhantes já ocorreram em outras cidades da Europa recentemente. Em Barcelona, uma rota de ônibus chegou a ser retirada do aplicativo por moradores, o que acabou causando superlotação em outras linhas.
    Casos semelhantes já ocorreram em outras cidades da Europa recentemente. Em Barcelona, uma rota de ônibus chegou a ser retirada do aplicativo por moradores, o que acabou causando superlotação em outras linhas. Foto: Logan Armstrong/Unsplash
  • Em maio de 2025, bloqueios falsos reportados em rodovias da Alemanha provocaram grandes congestionamentos em outros lugares do país.
    Em maio de 2025, bloqueios falsos reportados em rodovias da Alemanha provocaram grandes congestionamentos em outros lugares do país. Foto: Pixabay
  • Zandvoort é uma charmosa cidade litorânea localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos, a aproximadamente 30 km a oeste de Amsterdã.
    Zandvoort é uma charmosa cidade litorânea localizada na província da Holanda do Norte, nos Países Baixos, a aproximadamente 30 km a oeste de Amsterdã. Foto: Reprodução/YouTube
  • Conhecida como "A Praia de Amsterdã", fica a uma curta viagem de trem da capital holandesa, atraindo tanto moradores locais quanto turistas em busca de um clima ameno durante o verão.
    Conhecida como "A Praia de Amsterdã", fica a uma curta viagem de trem da capital holandesa, atraindo tanto moradores locais quanto turistas em busca de um clima ameno durante o verão. Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
  • A cidade é famosa por sua longa faixa de areia, que se estende por cerca de 9 quilômetros.
    A cidade é famosa por sua longa faixa de areia, que se estende por cerca de 9 quilômetros. Foto: Reprodução/YouTube
  • Além das atividades aquáticas, Zandvoort é conhecida mundialmente pelo seu famoso circuito de corrida de Fórmula 1, o Circuito Zandvoort.
    Além das atividades aquáticas, Zandvoort é conhecida mundialmente pelo seu famoso circuito de corrida de Fórmula 1, o Circuito Zandvoort. Foto: Flickr - dronepicr
  • O local, que sediou o Grande Prêmio da Holanda pela primeira vez em 1948, é uma atração turística importante e recebe milhares de visitantes durante os eventos de corrida.
    O local, que sediou o Grande Prêmio da Holanda pela primeira vez em 1948, é uma atração turística importante e recebe milhares de visitantes durante os eventos de corrida. Foto: Marc Kleen/Unsplash
  • Zandvoort também oferece outras atrações, como o Parque Nacional Zuid-Kennemerland, uma vasta área de dunas de areia e florestas que fica logo atrás da cidade.
    Zandvoort também oferece outras atrações, como o Parque Nacional Zuid-Kennemerland, uma vasta área de dunas de areia e florestas que fica logo atrás da cidade. Foto: Wikimedia Commons/Ji?í Komárek
  • O lugar é ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e observação da vida selvagem, com cavalos selvagens e gado em seu habitat natural.
    O lugar é ideal para caminhadas, passeios de bicicleta e observação da vida selvagem, com cavalos selvagens e gado em seu habitat natural. Foto: Wikimedia Commons/Ymblanter
  • Para quem gosta de cassinos, o Holland Casino Zandvoort é um ponto de encontro popular, com uma variedade de jogos e entretenimento noturno.
    Para quem gosta de cassinos, o Holland Casino Zandvoort é um ponto de encontro popular, com uma variedade de jogos e entretenimento noturno. Foto: Wikimedia Commons/Rudolphous
  • A cidade preserva seu charme como uma antiga vila de pescadores, ruas estreitas e casas tradicionais.
    A cidade preserva seu charme como uma antiga vila de pescadores, ruas estreitas e casas tradicionais. Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
  • O centro de Zandvoort tem um ar pitoresco, com cafés aconchegantes, restaurantes que servem peixes frescos e lojinhas de souvenirs.
    O centro de Zandvoort tem um ar pitoresco, com cafés aconchegantes, restaurantes que servem peixes frescos e lojinhas de souvenirs. Foto: Wikimedia Commons/G.Lanting
