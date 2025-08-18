Assine
Ator conta como quase perdeu a vida: ‘Meu leito de morte’

  • Em entrevista ao podcast "Great Company", ele revelou que seus intestinos sofreram uma torção, deixando-o hospitalizado por dois meses e meio.
  • Por conta da complicação, Murray precisou passar por uma cirurgia, que acabou provocando uma hemorragia interna.
  • O problema foi tão sério que ele perdeu metade do seu sangue e chegou a pesar apenas 52kg — ele pesava 82kg antes da internação. "Estava no meu leito de morte", comentou.
  • O ator ainda lembrou como seus órgãos começaram a falhar devido ao sangue coagulado ao seu redor, exigindo uma segunda cirurgia de emergência para remover os coágulos.
  • Durante esse período crítico, ele teve momentos de inconsciência e experiências que descreveu como "visões".
  • "Eu lembro de ver meu pai o mais fraco que já vi e um padre no pé da minha cama e estavam falando sobre os últimos direitos e essas coisas", disse ele.
  • "Eles me deram uma transfusÃ£o de sangue para salvar minha vida. Minha enfermeira fez isso e salvou minha vida", relembrou.
  • Apesar do trauma, Chad destacou um lado positivo dessa experiência: uma das enfermeiras, que também era modelo, o encorajou a seguir carreira artística.
  • Ao deixar o hospital, ele contou que se assustou com a própria aparência: "Lembro de me olhar no espelho pela primeira vez e dizer: 'Quem é esse?', eu chorei".
  • Conforme foi se recuperando, começou a trabalhar como modelo, o que mais tarde abriu portas para sua carreira como ator.
  • Natural de Buffalo, Nova York, Chad Murray nasceu em 24 de agosto de 1981.
  • Sua carreira começou a ganhar relevância quando ele interpretou Tristin DuGray na popular série "Gilmore Girls", entre 2000 e 2001.
  • Nesse mesmo período, Murray trabalhou em outra série adolescente: "Dawson's Creek", interpretando Charlie Todd.
  • Embora seus papéis fossem relativamente pequenos, serviram de trampolim para seu próximo grande trabalho, como Lucas Scott na série dramática "One Tree Hill", onde brilhou de 2003 a 2012.
  • A série, que acompanhava a vida de dois meio-irmãos e seus amigos em uma pequena cidade, tornou-se um fenômeno cultural da época.
  • Além das séries, Chad estrelou outras produções de sucesso no cinema, como "Sexta-Feira Muito Louca", em 2003, "A Nova Cinderela", em 2004, e "A Casa de Cera", em 2005.
  • Após sua saída de "One Tree Hill" na 6ª temporada, ele continuou a atuar em diversos filmes independentes e séries de TV, como "Chosen" e, mais recentemente, em "Riverdale", na qual interpretou Edgar Evernever.
  • Entre 2015 e 2016, Murray viveu o detetive Jack Thompson na série da Marvel "Agente Carter".
  • Além de sua carreira como ator, Chad Michael Murray também é conhecido por seu trabalho como escritor. Ele lançou dois romances, um em 2011 e outro em 2017.
  • Na vida pessoal, Chad se casou com a atriz Sophia Bush, sua colega de elenco em One Tree Hill, em 2005, mas o casamento durou apenas cinco meses e terminou de forma conturbada.
  • Desde 2015, o ator é casado com a atriz Sarah Roemer, com quem tem três filhos.
  • Em 2025, Chad Murray retornou aos cinemas reprisando seu icônico papel de Jake no novo filme "Sexta-Feira Mais Louca Ainda", que entrou em cartaz.
