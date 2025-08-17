Aproveite seu suco: polifenóis da uva ajudam a evitar doenças

Assine
  • O suco de uva integral ou processado é uma bebida que pode fornecer energia, manter a pele saudável, ajudar no controle da pressão arterial e auxiliar no tratamento da depressão.
  • Afinal, a uva é uma fruta que apresenta muitas fibras, polifenóis e nutrientes como potássio, fósforo, assim como vitamina C na sua composição. O seu suco, especialmente o integral, conserva muitas das suas propriedades nutricionais.
  • Outro benefício é que o suco de uva é simples e rápido de se preparar. O ideal, portanto, é consumi-lo sem peneirá-lo de acordo com a orientação de um nutricionista, junto com a prática de atividades físicas regulares.
  • Entre os principais componentes do suco de uva, seja o integral ou processado (concentrado), estão os açúcares. Ele, então, pode aumentar a energia e a disposição para realizar atividades físicas.
  • Além disso, a bebida é uma fonte de substâncias conhecidas como polifenóis, que apresentam propriedades antioxidantes e contribuem para a prevenção de doenças como câncer, Alzheimer e aterosclerose.
  • Os antioxidantes presentes no suco de uva também são fundamentais para manter a pele saudável, ajudando a reduzir os danos causados por radicais livres, o que contribui para prevenir o envelhecimento precoce.
  • O suco de uva também apresenta grande quantidade de potássio na sua composição, o que favorece a eliminação de sódio do organismo e pode ajudar no controle da pressão arterial.
  • Quando integral, o suco de uva conserva as fibras presentes na fruta. Elas favorecem a formação das fezes e o bom funcionamento do intestino, podendo ajudar em caso de prisão de ventre. Os polifenóis presentes na uva podem ajudar a combater a depressão e a regular o sistema nervoso.
  • Um copo de suco de uva integral tem aproximadamente 140 kcal. Apesar de apresentar alto valor calórico, a bebida é rica em antioxidantes e anti-inflamatórios que estimulam as células a não armazenar gordura.
  • Além da vitamina B, que tem papel no combate à depressão, a uva também carrega quantidades consideráveis das vitaminas A, C, E e K.
  • Diante desses benefício, o Estadão realizou testes com algumas marcas dos sucos integrais de uva mais vendidos do mercado. Um time de jurados foi convidado a fizeram testes às cegas.
  • Os jurados avaliaram dez amostras quanto à aparência, aroma e sabor. Para a realização do teste, as garrafas foram devidamente descaracterizadas e os sucos, servidos em copos transparentes para possibilitar a observação.
  • De acordo com o Mapa (Ministério da Agricultura e Pecuária), que regulamenta a classificação de bebidas não-alcoólicas à base de frutas, um refresco de uva deve conter, no mínimo, 30% em volume de suco natural, enquanto o néctar tem 50%. No restante da composição, entram água, açúcar, aromatizantes, corantes, estabilizantes.
  • As versões integrais (sem água e açúcar) devem estar em sua concentração natural. Dessa forma, na lista de ingredientes não podem aparecer os termos “concentrado” (quando o suco é parcialmente desidratado) e “reconstituído” (quando adiciona-se água à versão concentrada).
  • O suco de uva "Casa madeira" foi o grande campeão da degustação. Segundo os jurados: “tem um pouco de tudo: aroma agradável e marcante, sabor acentuado da uva, frescor, acidez equilibrada, presença de taninos e açúcar na medida certa".
  • O suco da marca "Davo" é produzido pela vinícola de mesmo nome, cujos vinhedos estão localizados em Ribeirão Branco, no interior de São Paulo. Feito de uvas Isabel e bordô, foi um dos preferidos do júri pelo frescor, presente tanto no aroma quanto no paladar, pela “acidez gostosa” e pelo dulçor equilibrado
  • De cor límpida e vibrante, a amostra do "Villa Pena" se saiu bem em todos os quesitos e garantiu o último lugar no pódio. Com aroma de fruta madura, entregou frescor, acidez e doçura na medida certa, além do sabor marcante de uva que permanece na boca.
  • Apesar de não ter conquistado um lugar do pódio, o suco "Campo Largo", único em garrafa de plástico, foi um dos destaques da degustação. Leve na boca, com taninos e acidez presentes, apresentou sabor de fruta madura na medida certa.
  • De cor púrpura e brilhante, o suco da linha gaúcha, "Hugo Pietro", apesar de não ter conquistado o pódio, foi um dos destaques positivos da degustação. Além da acidez presente, segundo os jurados, a bebida revelou um “dulçor na medida”.
  • O suco turvo e pouco aromático "Mitto" mostrou-se encorpado e um pouco mais equilibrado no açúcar do que a maioria das amostras e, por isso, não pareceu enjoativo.
  • Produzido pela rede de hortifruti homônima, o suco "Oba" fisgou os jurados pela cor púrpura e vibrante e pelo aroma mais aberto. Na boca, porém, o desencanto: “muito, muito, muito doce”, resumiu um jurado
  • Feito com uvas Isabel, BRS Magna e Carmem, o "OQ" não passou pelo crivo dos jurados por conta do aroma, quase inexistente, e pelo desequilíbrio entre acidez e doçura.
  • O líquido turvo, terroso, quase marrom do "Organovita" até chamou a atenção do júri, mas não foi por isso que a amostra, feita apenas com uvas orgânicas, perdeu a chance de estar entre as melhores. Foi pelo excesso de açúcar, que sobrepôs o gosto da uva.
  • Orgânico e feito 100% com uvas bordô, o suco "Uva’só" foi considerado turvo e “sem vida” aos olhos do júri. Além da timidez no aroma, na boca, apresentou corpo médio e certa adstringência e um desequilíbrio entre a acidez, o sabor da fruta e o dulçor.
  • Uma empresa de Farroupilha (RS) foi notificada pelo Ministério da Agricultura e Pecuária (MAPA) por importação irregular de sucos de uva a granel. Isso porque a carga de 71 toneladas vinda do Chile entrou no país pelo Porto de Rio Grande (RS), mas foi interceptada pelas autoridades.
  • Esse caso aconteceu após a confirmação de que o processo de importação não estava de acordo com a legislação brasileira. Outra carga de 70 toneladas que ingressaria no país foi barrada no porto e a mercadoria será devolvida ou reexportada.
  • A Lei da Uva e do Vinho (Lei nº 7.678, de 08 de novembro de 1988) proíbe a importação de vinhos e derivados da uva e do vinho em vasilhames que excedam cinco litros de capacidade. Com o produto apreendido e a empresa autuada, o MAPA adotou processo administrativo para investigação do caso.
  • Dessa forma, o caso trouxe preocupação para o setor vitivinícola, com receio de que situações como essas se repitam e prejudiquem a produção nacional.
  • “A potencial abertura para importação representa o risco da destruição da vitivinicultura brasileira. Não atinge a indústria, mas ataca e mata o trabalho das pequenas famílias de produtores, vinícolas e cantinas coloniais que são fundamentais para a vida no campo, para evitar o êxodo rural”, define o produtor Heleno Facchin, sócio da Cooperativa Nova Aliança
