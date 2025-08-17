Flipar
Saiba quais são os únicos países cortados pela Linha do Equador
Essa linha imaginária - o paralelo 0º - corta o mundo em dois hemisférios: o Norte e o Sul. Ela serve como referência fundamental em termos de localização geográfica e deslocamento. Foto: Thesevenseas wikimedia commons
Os locais por onde a Linha do Equador passa têm temperaturas elevadas, chuvas volumosas e vegetação equatorial. Foto: Alécio Cézar wikimedia commons
EQUADOR -No Equador, país que leva o nome da linha, ela passa pelo município de Lago Agrio. Foto: Dr.A.Hugentobler wikimedia commons
E também corta a província de Pichincha, na região metropolitana de Quito. O Monumento "Metade do Mundo" fica a 26 km do Centro HIstórico da capital. Foto: Flickr Elias Rovielo
COLÔMBIA - Na Colômbia, a linha cruza a floresta a leste dos Andes, ao sul do rio Caquetá. Ali fica o município de Mocoa. Foto: Flickr Juan Camilo Macias
Na região está situado o canyon do rio Mandiyaco, na região de Putumayo Foto: Flickr LÉO TISSEAU
BRASIL - No Brasil, a Linha do Equador passa por uma região pouco povoada, quase fronteiriça com Venezuela, Guiana, Suriname e Guiana Francesa. Foto: Paolo Stefano - Wikimédia Commons
Mas a linha também passa por uma capital: Macapá, no Amapá. Ali fica, inclusive, um monumento (o Marco Zero) que celebra a passagem da Linha do Equador. Foto: Albenir Souza wikimedia commons
REPÚBLICA DO CONGO - Não confundir com a República Democrática do Congo, que será citada mais adiante. O país leva o nome do poderoso rio que é o segundo maior da África, só perdendo para o Nilo. Foto: Flickr John and Jackie Wedding, Caroline Culbert e Reprodução do site Britânica
A capital, Brazzaville, tem 2,3 milhões de habitantes e fica à margem do rio Congo. Foto: Creative Studio
REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DO CONGO - No país que já se chamou Zaire, na África, a linha passa na região do Vulcão Nyiragongo. Foto: Neil Wetmore - Wikimédia Commons
O país tem uma vasta cobertura florestal, com rios caudalosos e montanhas vulcânicas fumegantes. Foto: Ishidro WIKIMEDIA COMMONS
Aqui cabe uma curiosidade geográfica e histórica: a capital da República Democrática do Congo, Kinshasa, fica na margem norte do Rio Congo, enquanto Brazzaville, capital da República do Congo, fica na margem sul. Foto: Marcel Buob wikimedia commons
É o único caso no planeta em que duas capitais de países se separam por um rio, uma estando diante da visão da outra. Foto: Youtube/África do Jeito Que Nunca Viu
UGANDA - Em Uganda, também na África, a linha atravessa a Floresta Impenetrável de Bwindi. Foto: Flickr Nik Borrok, Angela Rumsey, África Eco Tour, Rchard Mortel e Oleg Chemyshov
Uganda tem mais duas áreas por onde o paralelo da Linha do Equador passa. Uma delas é a cidade de Jinja, com 73 mil habitantes, a 81 km da capital Kampala. Foto: Flickr E W Cordon
A outra área é marcada pela grandiosidade dos Montes Ruwenzori, no oeste de Uganda. Foto: Ingo Wölbern - Wikimédia Commons
KIRIBATI - Na imensidão do Oceano Pacífico, a linha chega a Taraua, um atol situado na República de Kiribati, país que contém 33 ilhas. Único no mundo que tem território nos quatro hemisférios da Terra. Foto: Government of Kiribati - Wikimédia Commons
SÃO TOMÉ E PRÍNCIPE - A Linha do Equador também passa por São Tomé e Príncipe, país insular no Golfo da Guiné, na costa ocidental da África Central. Na foto, a Praia das Bananas (Banana Beach) Foto: Flickr André Pipa
Um monumento mostra a posição da Linha do Equador no ilhéu das Rolas. Foto: Husond wikimedia commons
GABÃO - A Linha do Equador também passa pelo Gabão, país com muitas riquezas naturais. Inclusive, 10% do território formam um parque nacional protegido desde 2003. Foto: Imagem de Luns-Brunet BOUDENGUE-WAMBA por Pixabay
A capital, Libreville, foi construída sobre colinas que se estendem até pequenos rios que correm para o estuário do Gabão. A cidade concentra 1/3 da população do país. São 578 mil habitantes Foto: Delrick Trevor - Wikimédia Commons
QUÊNIA - A Linha do Equador também atravessa o Quênia. O país tem farta vida selvagem e um dos destaques é a Reserva Natural Masai Mara, com fauna nativa. Foto: Anthony Trivt, Ndelth e Si Xerge Pixabay
Ali fica o Grande Vale do Rift, onde, curiosamente, um fenômeno atrai a atenção: a África está se dividindo. Sobre isso, copie e cole para ver a galeria do FLIPAR: https://www.flipar.com.br/meio-ambiente/a-africa-esta-se-dividindo-entenda-a-separacao-do-continente/ Foto: Imagem de Antony Trivet por Pixabay
SOMÁLIA - O país que fica na região conhecida como Chifre da África é cortado pela Linha do Equador na parte sul, próximo à cidade de Kismayo. Foto: Abdirisak wikimedia commons
O país tem um tesouro arqueológico de importância mundial: Pinturas rupestres nas cavernas de Laas Geel, perto de Hargeisa. Foto: Abdullah Geelah - Wikimédia Commons
MALDIVAS - A Linha do Equador passa pelas Maldivas, arquipélago formado por 1.200 ilhas que tem praias na lista das melhores do mundo. Foto: Facebook Mahibadhoo, Maldives - Noblige - Wikimédia Commns e Flickr Jinan
INDONÉSIA - Com 17 mil ilhas, o país tem uma diversidade natural que impressiona, com bosques, selvas, picos, recifes, tudo isso em povoados antigos que mantêm uma cultura milenar. E a Linha do Equador passa pelo país. Foto: Nanosanchez, Bjornman Jorge Franganillo, Thomas Fuhrmann e RaiyaniM - Wikimédia Commns e Flickr Jorge Franganillo
