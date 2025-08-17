Flipar
Perigo silencioso: Data lembra importância de controlar o colesterol; veja como agir
-
O colesterol é uma substância gordurosa produzida pelo fígado e também obtida pela alimentação. Ele é essencial para a produção de hormônios, vitamina D e membranas celulares. Foto: Mohamed Hassan por Pixabay
-
Existem dois tipos principais de colesterol: o LDL, conhecido como “ruim”, e o HDL, considerado “bom”. O equilíbrio entre ambos é fundamental para a saúde cardiovascular. Foto: imagem gerada por i.a
-
O colesterol LDL, quando em excesso, se acumula nas artérias e forma placas de gordura. Isso pode estreitar os vasos e dificultar o fluxo sanguíneo. Foto: imagem gerada por i.a
-
Já o HDL ajuda a remover o excesso de colesterol do sangue, transportando-o de volta ao fígado. Por isso, níveis altos de HDL são desejáveis. Foto: Divulgação Prefeitura de Porto Velho Rondônia
-
-
O colesterol alto geralmente não apresenta sintomas, sendo detectado apenas por exame de sangue. Por isso, é importante realizar check-ups periódicos. Foto: Imagem de PublicDomainPictures por Pixabay
-
Fatores como alimentação rica em gordura saturada, sedentarismo e tabagismo elevam o colesterol ruim. Já exercícios físicos, dieta equilibrada e não fumar ajudam a controlá-lo. Foto: Rita und mit pixabay
-
Histórico familiar também influencia os níveis de colesterol. Algumas pessoas têm predisposição genética à hipercolesterolemia, exigindo cuidados redobrados. Foto: Freepik
-
-
O acúmulo de colesterol nas artérias pode levar a infarto, AVC e outras doenças cardiovasculares. Essas são as principais causas de morte no mundo. Foto: Arquivo/MS
-
A prevenção começa com uma alimentação saudável, rica em fibras, frutas, legumes e grãos integrais. Evitar frituras, embutidos e alimentos ultraprocessados é essencial. Foto: freepik stockking
-
A prática regular de atividade física contribui para aumentar o HDL e reduzir o LDL. Caminhadas, ciclismo e natação são boas opções. Foto: daniel reche pixabay
-
-
Manter o peso adequado também ajuda a equilibrar os níveis de colesterol. O excesso de gordura abdominal é especialmente perigoso. Foto: Flickr Foco em Vida Saudavel
-
Em alguns casos, mesmo com dieta e exercícios, pode ser necessário o uso de medicamentos. As estatinas são as drogas mais comuns para controlar o colesterol. Mas só podem ser usadas sob rigorosa prescrição e acompanhamento médico. Foto: Reprodução Instagram w.nutrologia
-
O controle do colesterol deve começar na infância, com hábitos alimentares saudáveis. O problema também afeta crianças e adolescentes, sobretudo com sobrepeso. Foto: Imagem gerada por i.a
-
-
Os níveis ideais de colesterol total devem estar abaixo de 200 mg/dL. O LDL deve ser inferior a 100 mg/dL em pessoas sem fatores de risco. Foto: imagem gerada por i.a
-
O HDL ideal é acima de 40 mg/dL para homens e 50 mg/dL para mulheres. Esses valores podem variar conforme histórico e orientação médica. É importante monitorar o peso e evitar excesso. Foto: imagem gerada por i.a
-
É importante evitar o consumo exagerado de álcool, que pode elevar o colesterol e os triglicerídeos. Foto: StockSnap por Pixabay
-
-
Dormir bem também favorece o equilíbrio metabólico Campanhas como o Dia Nacional buscam alertar sobre a importância da prevenção. Pequenas mudanças no dia a dia podem salvar vidas a longo prazo. Foto: Divulgação
-
Cuidar do colesterol é cuidar do coração e da saúde como um todo. A informação é o primeiro passo para a mudança de atitude. Foto: Freepik