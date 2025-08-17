Flipar
Divirta-se com curiosas formações rochosas que lembram pessoas, animais ou objetos
Pedra do Cão Sentado, Rio de Janeiro: Localizada em Nova Friburgo, região serrana do estado do RJ, essa formação tem impressionantes 111 metros de altura, sendo o ponto mais alto da região. É ou não é um cachorro sentado? Foto: Flickr/Fernando Oliveira
Garrafa Coca-Cola, Paraná: Uma das formações rochosas mais inusitadas do Parque Estadual de Vila Velha, esculpida ao longo de milhares de anos e localizada em Ponta Grossa, recebeu esse nome pela semelhança com uma garrafa de Coca-Cola. Foto: Flickr/Radamés Manosso
Pedra da Bota, Paraná: A "Garrafa de Coca-Cola" não é a única formação geológica curiosa no Parque Estadual de Vila Velha. Essa com formato de bota é outra que atrai a atenção de curiosos. Foto: Flickr/Eduardo Cobra
Pico do Itabira, Espírito Santo: Localizado na região da Cachoeiro de Itapemirim, esse pico é conhecido como o principal destino de escalada do estado do Espírito Santo. Há quem diga que ele tem a forma de um dedo apontando para o céu, ou talvez uma agulha cravada no chão... Foto: Flickr/Anan Rita
Dedo de Deus, Rio de Janeiro: Esse pico é famoso por se parecer com uma mão apontando o dedo indicador para o céu. Fica localizado no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, em Teresópolis e é considerado um dos berços da escalada no Brasil. Foto: Carlos Perez Couto - Wikimédia Commons
Pedra da Galinha Choca, Ceará: Uma das formações rochosas mais curiosas desta lista, essa pedra lembra uma galinha tentando botar um ovo. Fica localizada em Quixadá, que significa em tupi-guarani “Pedra de Ponta Curvada”. Foto: Flickr/Randolfo Britto
Pedra Furada Piauí: Ao contrário das outras formações rochosas estranhas, esta pedra não tem a forma de um objeto ou animal, mas é interessante por ter um buraco no meio da parede de rocha. Ela fica no Parque Nacional da Serra da Capivara. Foto: Flickr/Victor Andrade
Castelos do Açu, Rio de Janeiro: Localizada no Parque Nacional da Serra dos Órgãos, essa formação rochosa requer um pouco mais de imaginação do que as outras. Dizem que se parece uma baleia, com a cabeça à esquerda da foto e a cauda à direita. Foto: paulsmithrj/Wikimédia Commons
Rosto na Pedra da Gávea, Rio de Janeiro: Esta formação rochosa, localizada no Parque Nacional da Tijuca, é uma das mais intrigantes do Brasil, e existem várias teorias sobre como ela se formou. Uma das mais conhecidas sugere que ela não foi esculpida pelo tempo, mas sim pelos seres humanos, há milhares de anos. Foto: Flickr/Felipe Pinheiro
Vale da Lua, Goiás: Localizada na Chapada dos Veadeiros, essa é uma rocha esculpida pelas águas claras do Rio São Miguel, criando uma paisagem que se assemelha à lua, com muitas crateras no solo. Veja agora outras formações intrigantes pelo mundo! Foto: Flickr/Irineu Felippe de Abreu
Zhangjiajie, China: Essas formações são mundialmente famosas por sua beleza e singularidade. Localizado na província de Hunan, o Parque Nacional de Zhangjiajie é conhecido por suas colunas de pedra de quartzito que se erguem verticalmente da terra, criando um cenário de tirar o fôlego. Foto: lnain336 por Pixabay
Monte Mouaroa, Polinésia Francesa: Essa é uma formação rochosa icônica localizada na ilha de Ra'i?tea. A montanha é um antigo vulcão extinto que se eleva majestosamente sobre a paisagem da ilha, alcançando uma altitude de cerca de 891 metros. Foto: Imagem de xiSerge por Pixabay
Parque Geológico Zhangye Danxia, China: Também conhecidas como "Montanhas Arco-Íris", essas ??são uma série de formações rochosas coloridas na província de Gansu, compostas por arenito e outros minerais que foram depositados ao longo de milhões de anos. Foto: Flickr/Antonio Diaz
Torre do Diabo, EUA: Essa é uma maravilha geológica localizada no nordeste de Wyoming. A formação se destaca dramaticamente das planícies ao redor, elevando-se 386 metros acima do Rio Belle Fourche. Foto: Imagem de Leopold13 por Pixabay
Monte Kinabalu, Malásia: Também conhecido como Gunung Kinabalu, essa é a montanha mais alta da Malásia e de Bornéu, com uma altitude de 4.095 metros. Além disso, é um local sagrado para os povos indígenas da área, sendo frequentemente referida como a "morada dos espíritos". Foto: magem de dyl ptr por Pixabay
Cordilheira Bungle Bungle, Austrália: Localizada no Parque Nacional Purnululu, na região de Kimberley, na Austrália Ocidental, essa cordilheira é composta por domos de arenito laranja e preto que se erguem do solo do deserto. Foto: Flickr/MC_photopics
Cerro Torre, Patagônia: Localizada na fronteira entre o Chile e a Argentina, essa é considerada uma das montanhas mais difíceis de escalar do mundo, devido à sua forma íngreme e ao clima severo. É formada por atividade glacial milhões de anos atrás e tem 3.128 metros de altura. Foto: Imagem de marcogrocha por Pixabay
Monte Otemanu, Polinésia Francesa: Localizada na ilha de Bora Bora, essa montanha é um vulcão extinto com 727 metros de altura. A caminhada até o cume é árdua, mas a recompensa é uma vista deslumbrante da ilha e do oceano ao redor. Foto: Imagem de xiSerge por Pixabay
Colinas de Chocolate, Filipinas: Localizada na ilha de Bohol, essas formações consistem em mais de 1.200 colinas cónicas simétricas que variam em altura de 30 a 50 metros. Elas são cobertas por capim verde que fica marrom durante a estação seca, dando uma aparência de montes de chocolate. Foto: Imagem de young woon Song por Pixabay
Vinicunca, Peru: Localizada na cordilheira dos Andes, o lugar é um destino turístico popular, conhecido por suas cores vibrantes. As cores são causadas por diferentes minerais presentes nas rochas, como óxido de ferro, enxofre, cobre e manganês. Foto: Imagem de Sebastian Baszczyj por Pixabay
Landmannalaugar, Islândia: É uma área vulcânica de alta altitude localizada na Reserva Natural Fjallabak, a norte da vasta caldeira Laugahraun. Além dos vales verdejantes, o lugar é conhecido pela sua paisagem montanhosa multicolorida com picos de riolito e obsidiana. Foto: Flickr/Vincent Moschetti
The Wave, EUA: É uma formação rochosa de arenito ondulada, localizada no Monumento Nacional Vermilion Cliffs, no norte do Arizona. É tão preservado que apenas 20 pessoas por dia são autorizadas a caminhar na área e as licenças devem ser obtidas através de um sistema de loteria online. Foto: Greg Bulla/Wikimédia Commons