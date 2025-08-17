Flipar
Técnica terapêutica: a origem e as indicações da acupuntura
Ela é baseada na teoria dos meridianos, canais por onde flui a energia vital (Qi), e busca restaurar o bem-estar físico e emocional. A prática envolve também outros métodos, como a moxabustão, ventosaterapia e eletroacupuntura. Foto: - Flickr Iris Monge, driven performance e American College of Acupuncture and Oriental Medicine
A acupuntura foi criada possivelmente entre os séculos V e III a.C. - certamente há mais de 2.500 anos - na China, sendo mencionada em textos clássicos como o "Huangdi Neijing" (Cânone de Medicina do Imperador Amarelo) Foto: Domínio Público;Wikimédia commons e Divulgação
Registros arqueológicos indicam que ferramentas de pedra e osso já eram usadas para estimular pontos do corpo antes da invenção das agulhas metálicas. A acupuntura foi evoluindo ao longo dos séculos com base na observação e na experiência clínica. Foto: Reprodução do Youtube Canal Pula Muralha
Hoje, sua prática é fundamentada em conhecimentos tradicionais e científicos. A acupuntura é caracterizada pelo uso de agulhas finas inseridas em pontos estratégicos do corpo, visando a equilibrar a energia vital. Foto: Imagem de ? ? por Pixabay
Os estímulos podem ser manuais ou elétricos, e cada sessão é personalizada conforme o diagnóstico do paciente. Além disso, a técnica pode ser combinada com fitoterapia e outros métodos terapêuticos. Foto: Flickr American College of Acupuncture and Oriental Medicine
Os profissionais que praticam a acupuntura são, geralmente, médicos, fisioterapeutas, enfermeiros, farmacêuticos e terapeutas especializados na área Foto: Flickr NYCTCM
No Brasil, a acupuntura pode ser exercida por profissionais da saúde com formação específica, respeitando as normas dos conselhos de classe. Existem também cursos livres para terapeutas, mas a regulamentação varia conforme o país. Foto: Prefeitura de Natal
A fiscalização dos profissionais de acupuntura no Brasil é feita pelos conselhos de classe, como o Conselho Federal de Medicina (CFM), o Conselho Federal de Fisioterapia e Terapia Ocupacional (COFFITO) e o Conselho Federal de Enfermagem (COFEN). Foto: Divulgação
Além disso, a prática é regulamentada por normas da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), um órgão autônomo da administração pública, vinculado ao Ministério da Saúde. Foto: Divulgação
Países com forte tradição em acupuntura incluem China, Japão, Coreia do Sul e Vietnã, onde a técnica faz parte dos sistemas de saúde. Foto: Divulgação
No Ocidente, países como Estados Unidos, Alemanha, França e Brasil também adotaram a acupuntura, com reconhecimento crescente na medicina integrativa e complementar. A OMS recomenda sua prática em diversos contextos clínicos. Foto: Reprodução do X @orlandohealth
No Brasil, estima-se que mais de 3 milhões de pessoas utilizem a acupuntura regularmente, seja para tratar dores crônicas, ansiedade, insônia ou outras condições Foto: Divulgação
O Sistema Único de Saúde (SUS) oferece acupuntura em algumas unidades, e a demanda tem crescido nos consultórios particulares e nas clínicas especializadas. Foto: Divulgação
Algumas universidades e hospitais públicos oferecem a técnica como parte dos serviços de saúde, incluindo tratamentos gratuitos pelo SUS. Foto: Divulgação
As agulhas usadas na acupuntura são finas, estéreis e descartáveis, geralmente feitas de aço inoxidável. Elas variam em comprimento e espessura, dependendo da região do corpo a ser tratada. Foto: Divulgação
