Elba Ramalho festeja seus 74 anos entre festivais de inverno. Viva a ‘Madonna do Agreste’!

Na época desses cliques, Elba já não estava mais casada com o ator Maurício Mattar e Junno dava seus primeiros passos como cantor. A revista, porém, dizia na manchete: "Maurício Mattar dançou? Olhaí o novo gatinho da Elba! Ele se chama Junno, tem 25 anos, é cantor e abriu o jogo sobre o namoro." Foto: Reprodução / Instagram