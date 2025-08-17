Têm seu valor: veja dicas para aproveitar frutas azedas

Physalis - Nativa da América do Sul e cultivada também na Europa, tem sabor ácido com fundo doce, lembrando um tomate pequeno envolto em cálice. É fonte de vitaminas A e C e antioxidantes; o azedo é amenizado ao cozinhá-la com açúcar, sendo usada em doces finos e compotas Foto: Imagem de Alexa por Pixabay