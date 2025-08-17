Robert De Niro, aos 82 anos, integra curiosa lista de pais depois dos 60

Al Pacino: o ator é outro que chama atenção da mídia com sua vida pessoal. Embora nunca tenha se casado oficialmente, ele ama a paternidade. Afinal, tornou-se pai de Roman em junho de 2023, quando já tinha 83 anos. O novo herdeiro foi fruto do relacionamento com Noor Alfallah, que tinha 29 anos na época. Foto: Reprodução redes sociais