Sean Penn, aos 65 anos, desfila arte, rebeldia e consciência entre o cinema e o mundo real

O ator ainda celebrou o filme “O Aprendiz”, cinebiografia de Donald Trump que foi recebida com ressalvas em Hollywood, segundo Sebastian Stan (foto), ator que interpreta na trama o presidente eleito dos Estados Unidos. "É de cair o queixo como essa indústria tem medo de um ótimo filme como aquele. Um filme com ótima atuação. É incrível como eles agem com tanto medo quanto os patéticos congressistas republicanos", disse Sean Penn. Foto: Divulgação