Flipar
Um ano sem Silvio Santos: SBT enfrenta queda de audiência e vive sua maior crise
Na quinta-feira (14/08), aliás, Cintia Abravanel, Daniela Beyruti, e Renata Abravanel, filhas de Silvio, participaram do coquetel de lançamento da exposição "Caravana do Silvinho", em São Paulo. Foto: Dorival Zucatto / Divulgação
A mostra itinerante reúne mais de 40 esculturas do personagem "Silvinho", todas feitas em fibra de vidro por diferentes artistas brasileiras, celebrando de forma criativa e afetiva o legado de Silvio Santos. Foto: Dorival Zucatto/Divulgação
Passado um ano da morte do apresentador, o SBT enfrenta um momento delicado. Com Patricia Abravanel no comando do “Programa Silvio Santos”, a emissora vive, segundo o jornalista Luciano Guaraldo, a "pior crise de sua história". Foto: Divulgação SBT
Com Daniela Beyruti e Patricia Abravanel no comando, o SBT completa 44 anos na terça-feira (19/08), em meio à sua pior crise. Com a audiência em queda, a emissora tem feito mudanças repentinas na programação, sem aviso prévio, agravando ainda mais o cenário. Foto: Reprodução do X @Ary_AntiPT
Enquanto isso, no primeiro Dia dos Pais sem Silvio Santos, celebrado no último domingo (10/08), Cintia Abravanel, sua filha primogênita, prestou uma homenagem emocionante com fotos raras da família. “A saudade do meu pai é imensa”, declarou a artista plástica ao compartilhar o tributo. Foto: Instagram @cintiaabrava
A própria Cíntia em julho, durante participação no podcast Papagaio Falante, apresentado por Sérgio Mallandro, já havia revelado o término do casamento de sua irmã caçula, Renata Abravanel, com Caio Curado. Mas voltando a falar de Silvio Santos... Foto: Reprodução Instagram
O corpo do apresentador e empresário, aliás, pode ser exumado para que os restos mortais passem por exame de DNA. É que, por seis vezes, Silvio se recusou a fazer o teste num processo de paternidade movido por Hugo Sérgio Marques, de 58 anos. Foto: SBT/Lourival Ribeiro
Gerente de hotel, ele alegava que sua mãe Wilma teria mantido relação com Silvio nos anos 1950. Ele deu entrada na 2ª Vara de Família do Fórum de Santo Amaro, em São Paulo em 14/12/1996, mas morreu de enfarte em 2015, sem conclusão do processo. Foto: Reprodução Facebook
Parte da imprensa divulgou que Hugo havia conseguido o direito de uso do sobrenome original de Silvio (Abravanel) por causa da recusa do empresário em fazer o teste. Mas isso foi desmentido. Silvio morreu em 17/8/2024, aos 93 anos, deixando 6 filhas, todas mulheres. Foto: reprodução/@silviosantos_e_sbt
Agora, uma nova ação de março de 2025 está sendo movida pelos três filhos de Hugo pedindo o teste genético que possa comprovar (ou não) que eles são netos de Silvio Santos e, portanto, herdeiros bilionários. Foto: Reprodução TJ-RS
O corpo de Silvio foi enterrado, sem velório, no Cemitério Israelita, em São Paulo, conforme desejo do apresentador, respeitando o ritual judaico. Pela tradição, o morto é enterrado o mais rapidamente possível, por respeito à pessoa. Foto: Reprodução de TV
Silvio morreu no shabat, o dia do descanso, que vai do pôr do sol de sexta-feira ao pôr do sol do sábado. Mas o enterro não pode ser à noite. Por isso, o apresentador foi sepultado apenas no dia seguinte (domingo, 18/8). Foto: Reprodução de TV
O ator Rodrigo Faro faz o papel do apresentador. Ele voltou a atuar após 15 anos justamente por causa desse papel. "Foi o maior desafio da minha carreira até hoje. Ele sempre foi e é uma referência de comunicador para mim.” Foto: montagem / reprodução
Os atores Rodrigo Faro e Polliana Aleixo recriaram uma foto em que Silvio Santos e sua filha Patricia Abravanel apareciam numa sacada, ambos sorrindo. Foto: Instagram/@imagemfilmes
O filme parte do drama vivido por Sílvio e sua família na época do sequestro de Patrícia Abravanel, filha do apresentador, e da invasão de sua residência por bandidos. Segundo a sinopse, ali ele relembra fatos de sua trajetória. Foto: Divulgação
Silvio Santos foi uma das figuras mais populares na televisão brasileira. E também surpreendente. No carnaval de 2024, por exemplo, o SBT surpreendeu o público ao exibir um desfile de escola de samba que homenageou o próprio Silvio Santos, 23 anos antes. Foto: Reprodução TV Globo
Foi o desfile da Tradição em 2001. Com imagens da Globo, que transmitiu o desfile na época, publicadas em redes sociais, o SBT apresentou na íntegra o tributo ao seu dono. As redes sociais postaram memes, a Globo decidiu não processar o SBT e a família de Silvio agradeceu. Foto: Reprodução redes sociais
Um vídeo anterior também já tinha dado o que falar, já que nele Silvio Santos "apresentava" o Jornal Nacional. A paródia foi criada pelo jornalista Bruno Sartori com uso de inteligência artificial (I.A.). Foto: Divulgação
Silvio Santos fez 93 anos em 12/12/2023. Seu afastamento da TV deixou saudade em um público fiel que acompanhava há décadas o seu programa. O primeiro afastamento foi por causa da pandemia de Covid e ele chegou a retornar temporariamente, mas parou definitivamente em setembro de 2022. Gravou o último programa que só foi exibido em fevereiro de 2023. Foto: reprodução youtube
Em 2021, quando a pandemia começou a ceder, Silvio deu mostras de que poderia voltar ao palco. Ele tingiu os cabelos brancos - visual que o público quase não vê. O cabeleireiro Jassa postou e muitos acharam que Silvio voltaria imediatamente. Mas ele ficou em casa. Foto: reprodução Instagram
No fim de julho de 2021, Silvio chegou a retornar brevemente ao trabalho, após tomar as duas doses da vacina. Mas em agosto Silvio teve Covid-19 e se afastou. Mesmo aos 90 anos, na época, ele recuperou-se bem da doença, no Hospital Albert Einstein, graças aos efeitos da vacina. Foto: @silviosantos_e_sbt
Trabalhando em casa, Silvio mantinha o controle dos negócios com funcionários de confiança tocando o barco. Após uma série de reprises, o Programa Silvio Santos (principal atração do SBT), voltou a ser gravado, com Patricia Abravanel no comando. Ela viria a assumir definitivamente o programa após a morte do pai. Foto: @patriciaabravanel
Senor Abravanel nasceu na Lapa, região central do Rio de Janeiro, em 12/12/1930, filho de imigrantes judeus. Aos 14 anos, foi camelô, com o irmão Leon, vendendo capa para título de eleitor. O Brasil começava a redemocratização após o Estado Novo (1937-1945). Na foto, Senor (em pé, à dir) com pais e irmãos Foto: Reprodução Facebook Heróis da Televisão
A voz potente do garoto chamou atenção e ele foi convidado para um teste na Rádio Guanabara. Passou em primeiro lugar, superando Chico Anysio (que viria a se tornar um dos maiores comediantes do país). Foto: Reprodução SBT
Aos 18 anos, serviu na Escola de Paraquedistas no Exército, com bom desempenho nos saltos. E trabalhava como locutor de rádio em Niterói. A ida do Rio para Niterói era por barca. E Silvio começou a vender produtos usando alto-falante no trajeto. Quem comprasse uma bebida, ganharia uma cartela de bingo para concorrer a prêmios. Foto: Reprodução
Aos 20 anos, Senor se formou em técnico em Contabilidade. Mas continuou como locutor de rádio e vendia revistas com passatempos e charadas. Em 1958, adquiriu de seu amigo e radialista Manuel de Nóbrega o Baú da Felicidade, empresa que entregava brinquedos a quem pagasse carnê ao longo do ano. Foto: Reprodução SBT
Em 1969, ele fundou a Baú Financeira, embrião do Banco Pan-Americano. Em 1975, absorveu a Liderança Capitalização que, em 1991, lançaria a TeleSena. Locutor respeitado no rádio, passou para a TV estreando em 1962 no programa Vamos Brincar de Forca (1962-TV Paulista). Foto: Reprodução
Carismático, passou para a TV Globo e fez sucesso. Domingo era dia de Silvio Santos, com música, jogos, competições e prêmios. Em 1975, recebeu a concessão para ter sua própria emissora: TVS. Seis anos depois, adquiriu mais quatro canais que, juntos, formaram o Sistema Brasileiro de Televisão (SBT). Foto: @silviosantos_e_sbt
O Grupo Silvio Santos é um conglomerado com mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e empresa de cosméticos Jequiti. O patrimônio de Silvio é avaliado em mais de R$ 7 bilhões. Foto: Reprodução - Portal oficial
Hoje o Grupo Silvio Santos tem mais de 30 empresas. Entre elas, Liderança Capitalização (TeleSena), Banco PAN e Jequiti. Seu patrimônio é avaliado em mais de R$ 7 bilhões. Silvio criou o bordão: "Quem quer dinheiro?" Ele distribuía prêmios nos programas. Desde cédulas jogadas à plateia até casas e carros. Foto: reprodução
A plateia de Silvio nas gravações sempre foi feminina. Mulheres chamadas pelo apresentador de "colegas de trabalho". O apresentador também promovia o Teleton, uma vez por ano, com 24 horas de duração, para arrecadar fundos para a Associação de Assistência à Criança Deficiente. Foto: @silviosantos.fcc
A música "Sílvio Santos vem aí" foi composta por Archimedes Messina (1932-2017). Após disputa judicial e pedido de indenização a Messina, que alegava não ter recebido, Silvio chegou a um acordo. A canção é tema marcante do programa. Foto: @silviosantos_e_sbt
Fora da TV, Silvio já chamou atenção com a troca do terno por roupas coloridas. Ele gostava de camisas e bermudas com estampas chamativas. Fica a imagem leve e divertida de um homem cujo lema era pura simplicidade. Foto: @silviosantos_e_sbt
Afinal, no seu programa, ele sempre cantava a música: "Da vida não se leva nada, vamos sorrir e cantar". Foto: Divulgação Lourival Ribeiro/SBT
