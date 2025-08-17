Flipar
Rios que fazem fronteiras entre países; confira
Além disso, os rios historicamente representaram limites culturais e econômicos entre povos, reforçando seu uso como fronteiras. No entanto, essa delimitação nem sempre é pacífica, podendo gerar disputas territoriais devido a mudanças no curso dos rios ao longo dos anos. Foto: Foto de Sindre Fs / Pexels
Rio Amazonas – Separa partes do Brasil, Colômbia e Peru; maior rio do mundo em volume de água, crucial para a biodiversidade da Amazônia. Foto: FOTO: By Nat13attack / Wikimedia Commons
Rio Paraná – Forma parte da fronteira entre Brasil, Paraguai e Argentina; abriga a Usina de Itaipu, uma das maiores hidrelétricas do mundo. Foto:
Rio Danúbio – Passa por vários países europeus, marcando fronteiras como entre a Romênia e a Bulgária; é o segundo maior rio da Europa. Foto: FOTO: By Natalia Semenova / Wikimedia Commons
Rio Mekong – Separa Mianmar e Laos, além de marcar parte da fronteira entre Laos e Tailândia; essencial para a agricultura e pesca da região. Foto: Youtube/Somewhere On The MAP
Rio Grande – Serve como fronteira natural entre os Estados Unidos e o México; frequentemente palco de debates sobre imigração e segurança. Foto: FOTO: By Andreas F. Borchert / Wikimedia Commons
Rio Amur – Marca a fronteira entre a Rússia e a China; sua região é de grande interesse geopolítico e ambiental. Foto: Wikimedia Commons/ Alexxx1979
Rio Zambeze – Separa Zâmbia e Zimbábue, além de ser famoso pelas Cataratas Vitória, um dos maiores atrativos naturais da África. Foto: FOTO: By Diego Delso / Wikimedia Commons
Rio Indo – Marca parte da fronteira entre Índia e Paquistão; historicamente relevante para o desenvolvimento das civilizações do Vale do Indo. Foto: FOTO: CC BY / Wikimedia Commons
Rio Orange – Delimita parte da fronteira entre a Namíbia e a África do Sul; é vital para a agricultura na região árida. Foto: FOTO: By Dicklyon / Wikimedia Commons
Rio Tumen – Forma a fronteira entre China, Coreia do Norte e Rússia; tem grande importância estratégica e política. Foto: FOTO: By xue siyang / Wikimedia Commons