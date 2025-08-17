Flipar
Governo português endurece regras de imigração e atinge brasileiros
Agora, a Unidade Nacional de Estrangeiros e Fronteiras (Unef) ficará subordinada à Polícia de Segurança Pública (PSP) e terá uma série de "poderes". Foto: Sasha Pleshco/Unsplash
Entre eles, deportar estrangeiros, barrar vistos, fiscalizar imigrantes irregulares e realizar operações em aeroportos, portos e ruas. Foto: Reprodução/DW Brasil
O órgão também assumirá as responsabilidades da Agência para a Integração Migrações e Asilo (Aima), que cuida das repatriações. Foto: Manuel Costa/Unsplash
O governo português justifica a medida como necessária para a segurança e controle migratório, mas ativistas criticam a falta de dados e temem ações abusivas contra imigrantes. Foto: Assembléia da República
Com a nova legislação, estrangeiros que entrarem ou permanecerem ilegalmente em Portugal não poderão mais solicitar vistos de residência ou estadia temporária. Foto: Reprodução/DW Brasil
Entre as mudanças em discussão no Parlamento, está o aumento do tempo mínimo de residência para obtenção da nacionalidade portuguesa: de cinco para sete anos para falantes de português, e até dez anos para os demais. Foto: SZimmermann/Pixabay
Crianças nascidas em Portugal só terão direito automático à nacionalidade se um dos pais residir legalmente no país há pelo menos três anos (antes, o prazo era de um ano). Foto: Gunnar Ridderström/Unsplash
Além disso, a possibilidade de levar cônjuges e filhos para Portugal também poderá ser dificultada. Hoje, imigrantes podiam trazer seus familiares logo após obter o visto de residência. Foto: Wikimedia Commons/Lacobrigo
Com a nova lei, será necessário esperar dois anos para solicitar o reagrupamento, e os pedidos deverão ser feitos no país de origem, exceto para filhos menores. Foto: Rudy and Peter Skitterians/Pixabay
Casais em que apenas um tem visto de residência terão que aguardar o mesmo prazo (dois anos) para reunir-se legalmente em Portugal. Foto: Wikimédia Commons/Hugo Shreider
Já o visto de procura de trabalho poderá se restringir a “profissões altamente qualificadas”, critério este que ainda será definido pelo governo. Foto: Reprodução/DW Brasil
As mudanças foram aprovadas com apoio da coalizão de centro-direita Alternativa Democrática (AD) e do partido de extrema-direita Chega. Foto: Agência Lusa/Wikimédia Commons
Atualmente, mais de 550 mil brasileiros vivem legalmente em Portugal, representando 36% da população imigrante. Foto: Reprodução de Youtube
Desses, mais de 200 mil brasileiros trabalham formalmente no país europeu. Foto: Reprodução/DW Brasil
Só entre 2010 e 2023, 400 mil brasileiros obtiveram nacionalidade portuguesa. Foto: Reprodução/DW Brasil
O pacote ainda precisa passar por análise do presidente Marcelo Rebelo de Sousa e do Tribunal Constitucional antes de entrar em vigor. Foto: Youtube Canal ONU