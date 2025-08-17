Entre o terror e a ternura: o mundo de Taissa Farmiga em seus 31 anos

Em A Freira 2 (2023), Taissa voltou ao papel de Irmã Irene, enfrentando novamente o mal. O filme foi um sucesso de bilheteria e crítica, e a atriz revelou que essa foi uma de suas experiências favoritas. O contraste entre sua delicadeza e a atmosfera sombria do filme tornou sua performance ainda mais impactante. Foto: Divulgação Warner Bros