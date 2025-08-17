Assine
Fóssil de animal que viveu há 500 milhões de anos serviu para ‘bijuteria’ de romanos

  • Os vestígios eram de um trilobita e, segundo os arqueólogos, teriam sido usados como amuleto ou joia pelos romanos entre os séculos 1 e 3 d.C.
    Os vestígios eram de um trilobita e, segundo os arqueólogos, teriam sido usados como amuleto ou joia pelos romanos entre os séculos 1 e 3 d.C. Foto: Divulgação/Fernández et al.
  • O artefato encontrado perto da cidade de Ourense é apenas o 11º associado a culturas antigas e o primeiro em um contexto do Império Romano.
    O artefato encontrado perto da cidade de Ourense é apenas o 11º associado a culturas antigas e o primeiro em um contexto do Império Romano. Foto: Flickr - Victor Hermida Prada
  • O fóssil, de cerca de 4 cm, pertence ao gênero Colpocoryphe e apresenta marcas de desgaste artificial, sugerindo uso como pingente ou pulseira.
    O fóssil, de cerca de 4 cm, pertence ao gênero Colpocoryphe e apresenta marcas de desgaste artificial, sugerindo uso como pingente ou pulseira. Foto: Divulgação
  • Ele foi encontrado em um "lixão" romano, junto a cerâmicas, moedas e ossadas de outros animais.
    Ele foi encontrado em um "lixão" romano, junto a cerâmicas, moedas e ossadas de outros animais. Foto: Freepik
  • Os cientistas estimam que provavelmente o fóssil veio de Toledo, Ciudad Real ou Badajoz, por meio de rotas comerciais como a Via da Prata.
    Os cientistas estimam que provavelmente o fóssil veio de Toledo, Ciudad Real ou Badajoz, por meio de rotas comerciais como a Via da Prata. Foto: Wikimedia Commons/Carlos Delgado
  • Os romanos atribuíam propriedades mágicas a fósseis, e este pode ter sido usado como proteção ou em um altar doméstico, dada uma inscrição com o nome "MAXSIMVS".
    Os romanos atribuíam propriedades mágicas a fósseis, e este pode ter sido usado como proteção ou em um altar doméstico, dada uma inscrição com o nome "MAXSIMVS". Foto: Helga Schmidt-Glassner, Bildarchiv Photo Marburg
  • Além disso, o formato das trilobitas pode ter inspirado contas de colar romanas chamadas de "trilobitenperlen", populares entre mulheres e crianças e associadas à proteção.
    Além disso, o formato das trilobitas pode ter inspirado contas de colar romanas chamadas de "trilobitenperlen", populares entre mulheres e crianças e associadas à proteção. Foto: Wikimedia Commons/ porshunta
  • Em 2024, pesquisadores descobriram no Marrocos os fósseis de trilobitas mais bem preservados já registrados.
    Em 2024, pesquisadores descobriram no Marrocos os fósseis de trilobitas mais bem preservados já registrados. Foto: Domínio Público
  • A descoberta recebeu o apelido de "Pompeia dos trilobitas" por conta dos animais terem sido fossilizados sob cinzas vulcÃ¢nicas, assim como as vÃ­timas do VesÃºvio.
    A descoberta recebeu o apelido de "Pompeia dos trilobitas" por conta dos animais terem sido fossilizados sob cinzas vulcÃ¢nicas, assim como as vÃ­timas do VesÃºvio. Foto: Flickr - Ralph Bukiewicz
  • Os fósseis, datados do período Cambriano (entre 500 e 400 milhões de anos atrás), foram encontrados no Alto Atlas, nas cordilheiras marroquinas.
    Os fósseis, datados do período Cambriano (entre 500 e 400 milhões de anos atrás), foram encontrados no Alto Atlas, nas cordilheiras marroquinas. Foto: Wikimedia Commons/Mounir Neddi
  • Os trilobitas viveram em mares rasos e já foram amplamente estudados, com mais de 20 mil espécies conhecidas.
    Os trilobitas viveram em mares rasos e já foram amplamente estudados, com mais de 20 mil espécies conhecidas. Foto: Prof. A. El Albani, Univ. Poitiers.
  • Ainda assim, os fósseis marroquinos revelaram novas informações graças ao uso de tomografia e modelagem 3D.
    Ainda assim, os fósseis marroquinos revelaram novas informações graças ao uso de tomografia e modelagem 3D. Foto: Arnaud MAZURIER, IC2MP, Univ. Poitiers
  • Entre as descobertas estão um quarto par de apêndices na cabeça (antes desconhecido) e uma espécie de “lábio” carnudo sobre a boca
    Entre as descobertas estão um quarto par de apêndices na cabeça (antes desconhecido) e uma espécie de “lábio” carnudo sobre a boca Foto: Reprodução/Arnaud Mazurier/Universidade de Poitiers
  • Também foram descobertos espinhos voltados para dentro nos membros, sugerindo como esses animais se alimentavam.
    Também foram descobertos espinhos voltados para dentro nos membros, sugerindo como esses animais se alimentavam. Foto: Divulgação/Arnaud MAZURIER, IC2MP, Univ. Poitiers
  • A descoberta sugeriu que depósitos vulcânicos subaquáticos podem ser locais promissores para futuras pesquisas paleontológicas.
    A descoberta sugeriu que depósitos vulcânicos subaquáticos podem ser locais promissores para futuras pesquisas paleontológicas. Foto: Gylfi Gylfason/Pixabay
  • “Acredito que locais devastados por erupções vulcânicas devem se tornar novos alvos de estudo, dado seu potencial excepcional para capturar e preservar restos biológicos, incluindo tecidos moles delicados", disse Abderrazak El Albani, líder do estudo.
    “Acredito que locais devastados por erupções vulcânicas devem se tornar novos alvos de estudo, dado seu potencial excepcional para capturar e preservar restos biológicos, incluindo tecidos moles delicados", disse Abderrazak El Albani, líder do estudo. Foto: Freepik/wirestock
  • "É esperado que esses achados levem a descobertas significativas sobre a evolução da vida em nosso planeta Terra”, reforçou Abderrazak.
    "É esperado que esses achados levem a descobertas significativas sobre a evolução da vida em nosso planeta Terra”, reforçou Abderrazak. Foto: Freepik
