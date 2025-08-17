Flipar
Onda dos Listening Bars chega ao Brasil; entenda como funcionam ciona
Esses espaços colocam a música como protagonista, criando ambientes onde o volume não compete com a conversa, mas molda a experiência sonora. Foto: Reprodução do instagram @matizbarsp
Inspirados nos cafés de jazz japoneses, conhecidos como jazz kissa, os listening bars oferecem ambientes cuidadosamente projetados para uma audição atenta. Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
Equipados com toca-discos, sistemas de som potentes e uma curadoria musical, esses bares se propõem a fornecer aos clientes uma experiência sensorial única. Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
A seleção musical é feita por DJs convidados ou residentes, com estilos que variam do soul ao lo-fi, passando por MPB e trilhas sonoras de cinema. Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
Ao contrário das plataformas de streaming, onde o próximo som é definido por padrões de comportamento, os listening bars valorizam o inesperado. Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
Esse conceito tem como objetivo resgatar a experiência de ouvir música sem interrupções, em um ambiente que estimula a atenção plena. Foto: Reprodução do instagram @caracolbar
Em São Paulo, locais como Domo Bar, Matiz e Conselheiro têm se destacado como representantes dessa tendência. Foto: Reprodução do instagram @domobarsp
O Rio de Janeiro também ganhou estabelecimentos do tipo, onde a protagonista é a música. Foto: - Reprodução do instagram @matizbarsp
O formato passou a ter espaço em locais como o Alba Castrobar, no bairro de Botafogo, e o Áriz, no Leblon. Foto: Reprodução/Instagram
Os listenings bars contam com iluminação suave, mobiliário confortável e paredes que absorvem o som. Foto: Reprodução do instagram @matizbarsp
Dessa forma, esses espaços oferecem um refúgio estético e sensorial em um cotidiano saturado de estímulos digitais. Foto: Reprodução do instagram @elevado_conselheiro
Para a Geração Z - pessoas nascidas a partir de meados dos anos 1990 -, acostumada ao consumo rápido e individualizado de conteúdo, os listening bars representam uma oportunidade de reconectar-se com a música de forma mais profunda e coletiva. Foto: - Reprodução do instagram @caracolbar
Os listening bars não são apenas bares; são templos da escuta ativa, onde a música é vivida e sentida, convidando todos a desacelerar e apreciar o som em sua forma mais pura. Foto: Divulgação
No entanto, eles não seguem rigorosamente o conceito original do Japão, que tem por regra o silêncio absoluto para a audição de jazz. Foto: Divulgação
Mas como a clientela costuma ser formada por pessoas que buscam a experiência da audição musical, há um comportamento mais voltado para essa prática.
Esse bares voltados para ouvir música, em vez de socializar, estão presentes em algumas metrópoles de outros continentes. Foto: Divulgação
Em Londres, por exemplo, o Spiritland oferece essa experiência desde 2016 com curadoria do DJ Josh Wilson. Foto: - Divulgação
Outros exemplos são o Dante’s Hi-Fi, em Miami, o Tokio Music Bar, na Cidade do México, o Public Records, em Nova York, e o Rhinoçéros, em Berlim. Foto: Divulgação
O fenômeno, que no Brasil tem sido abraçado especialmente pela Geração Z, mostra que em um mundo hiperconectado e de múltiplos ruídos há também espaço para experiências assim. Foto: Divulgação
