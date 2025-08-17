Flipar
Irlanda oferece (muito) dinheiro para atrair moradores a ilhas remotas
Batizada de Our Living Islands - “Nossas Ilhas Vivas”, em livre tradução -, a iniciativa tem validade até o ano de 2033. Foto: - Divulgação
Pessoas interessadas podem receber um incentivo de até 70 mil euros, cerca de R$ 440 mil, para fixarem residência em uma dessas ilhas. Foto: Flickr Benny Sheerin
O programa admite a adesão de estrangeiros que possuem direito de residência na Irlanda, obedecendo às regras de visto do país. Foto: Divulgação
Há ainda a possibilidade de um acréscimo de 20 mil euros - aproximadamente R$ 130 mil - caso a propriedade necessite de reformas mais robustas. Foto: Divulgação
Para se qualificar, o imóvel precisa ser residencial e estar desocupado ou abandonado há dois anos, no mínimo. Foto: - Divulgação
Além disso, a construção da moradia precisa ter ocorrido antes do ano de 2007. Foto: Towel401/Wikimédia Commons
O novo proprietário deverá morar no local como residência principal ou alugá-lo a longo prazo, além de manter essa condição por pelo menos dez anos para não precisar devolver o valor recebido. Foto: Flickr Leonardo Correa
Entre as ilhas contempladas no programa estão Aran, Clare, Dursey, Inishturk, Inishbofin e Bere - esta última, na foto. Foto: Flickr Daithi McEvoy
De acordo com dados oficiais, as 23 ilhas envolvidas somam apenas 2.734 habitantes. Foto: K. Jähne /Wikimédia Commons
Essas ilhas irlandesas estão localizadas em regiões famosas por possuirem paisagens rústicas. Foto: Divulgação
Algumas delas serviram de locação para “Os Banshees de Inisherin”, filme de 2022 protagonizado pelos atores Colin Farrell e Brendan Gleeson. Foto: divulgação
Até o fim de março, foram registradas 35 candidaturas no programa, das quais 22 já foram aprovadas, conforme informações obtidas pelo jornal “The Independent”. Foto: Divulgação
O programa tem finalidade estratégica e cultural, com foco em reverter a despovoamento dessas comunidades. Foto: Flickr Marius
Além disso, o governo irlandês pretende diversificar a economia das ilhas, assim como preservar e melhorar sua infraestrutura. Foto: Towel401 /Wikimédia Commons
Com o terceiro maior PIB per capita do mundo e elevados índices de desenvolvimento humano e liberdade econômica, a Irlanda tem pouco mais de 5,3 milhões de habitantes. Foto: Divulgação
A capital da Irlanda é Dublin, que também é a maior cidade do país, com quase 600 mil habitantes - sem contar a região metropolitana. Foto: Flickr James
O país possui 83 ilhas costeiras, das quais 23 são habitadas. A maior delas em área é a Achill Island, com 148 km². Foto: Bruno Barral /Wikimédia Commons
Há cerca de 80 mil brasileiros na Irlanda, o que coloca o país em sétimo lugar nesse ranking na Europa, atrás apenas de Portugal, Reino Unido, Espanha, Alemanha, Itália e França. Foto: ronan darby pixabay
