Clooney exalta Adam Sandler: ‘Não é um comediante bobalhão’
“Mais do que em qualquer outro trabalho, este filme mostra o quão belo, sincero e cheio de alma ele é como ator. Não o tratem como se fosse apenas um comediante bobalhão. Ele é, na verdade, um ator muito maravilhoso”, elogiou Clooney. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
“Jay Kelly” tem previsão de estreia limitada nos cinemas dos Estados Unidos em 20 de novembro e lançamento global via Netflix em 5 de dezembro. Foto: Divulgação
Com direção de Noah Baumbach - de “História de um Casamento” e “Ruído Branco” -, o filme apresenta Clooney no papel de um astro de cinema em crise pessoal durante uma viagem pela Europa, acompanhado por Sandler na pele de seu empresário. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
A produção adota um tom mais introspectivo e dramático, em contraste com os filmes cômicos clássicos de Adam Sandler. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Adam Richard Sandler nasceu em 9 de setembro de 1966, no bairro do Brooklyn, em Nova York, mas cresceu na cidade de Manchester, no estado de New Hampshire. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Filho de Judy, professora, e Stanley Sandler, engenheiro elétrico, desde cedo ele demonstrou interesse por humor e apresentações. Na adolescência, começou a fazer pequenos números de stand-up em clubes locais, incentivado pelo irmão mais velho. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Após concluir o ensino médio, Sandler ingressou na Universidade de Nova York, onde se formou em artes cênicas em 1988. Durante esse período, aperfeiçoou seu talento como comediante e ator, participando de peças e apresentações humorísticas. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Sua grande oportunidade surgiu no início dos anos 1990, quando foi convidado a integrar o elenco do lendário programa Saturday Night Live, onde permaneceu de 1990 a 1995, primeiro como roteirista e, em seguida, como ator. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
No programa, Sandler criou personagens memoráveis e músicas cômicas que conquistaram o público, tornando-o uma figura popular da televisão americana da época. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Sua transição para o cinema aconteceu ainda nos anos 1990, com comédias como “Billy Madison”, “Happy Gilmore - Um Maluco no Golfe” e “O Rei da Água”. Foto: Divulgação
Esses filmes consolidaram seu estilo característico: humor físico, personagens excêntricos e situações absurdas. Foto: - Reprodução do instagram @adamsandler
O sucesso comercial veio de forma ainda mais expressiva com “Afinado no Amor” e “Como Se Fosse a Primeira Vez”, ambos ao lado de Drew Barrymore, parceria que rendeu ao público algumas das comédias românticas mais queridas do período. Foto: Divulgação
Ao longo das décadas, Sandler manteve forte apelo junto ao público, com sucessos de bilheteria como “O Paizão”, “Esposa de Mentirinha” e “Gente Grande”. Foto: Divulgação
Em paralelo, criou sua própria produtora, a Happy Madison Productions, responsável por grande parte de seus filmes e pela produção de longas para colegas do meio. Foto: Divulgação
Apesar de frequentemente receber críticas negativas da imprensa especializada, Sandler demonstrou versatilidade ao atuar em dramas elogiados. Sua performance em “Embriagado de Amor”, dirigido por Paul Thomas Anderson, surpreendeu pela intensidade emocional. Foto: Reprodução
Em 2019, conquistou aclamação da crítica com “Joias Brutas”, dos irmãos Safdie, no papel de um joalheiro carismático e compulsivo, considerado por muitos a melhor atuação de sua carreira. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Nos últimos anos, Sandler firmou uma parceria de peso com a Netflix, lançando produções originais que, embora dividam opiniões da crítica, alcançaram grande audiência global, como “Mistério no Mediterrâneo” e “Arremessando Alto”.. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Sandler também já fez trabalhos como dublador de animações, como “Léo”, da Netflix, em que dá voz ao lagarto que é o personagem principal. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Fora das telas, Sandler é conhecido por manter um estilo de vida discreto. Casado com a atriz e modelo Jackie Sandler desde 2003. O casal tem duas filhas, Sadie e Sunny. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler
Do stand-up em bares de Nova Hampshire aos papéis dramáticos que desafiam sua imagem cômica, Adam Sandler construiu uma carreira marcada por constância, apelo popular e momentos de brilhante reinvenção. Foto: Reprodução do instagram @adamsandler