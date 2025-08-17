Flipar
Ibama faz apreensão de remessa ilegal de cavalos-marinhos secos para os EUA
A remessa era originária da cidade de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, e tinha como destino o bairro do Brooklyn, em Nova York. A apreensão ocorreu no Centro de Tratamento Internacionais dos Correios, o Ceint. Foto: Reprodução Ibama-SP
O volume postal era composto por cavalos-marinhos do gênero Hippocampus spp., que constam da lista da Convenção sobre o Comércio Internacionais da Fauna e Flora Silvestres Ameaçados de Extinção, o Cites. Essa lista promove a regulação do comércio internacional com o objetivo de afastar ameaças à conservação das espécies. Foto: Flickr sdanii
Os cavalos-marinhos estavam acomodados em meio a pacotes de café, o que sugere uma tentativa dos suspeitos de disfarçar o odor da carga para tentar driblar a fiscalização. Foto: Reprodução Ibama
O Ibama informou que a carga não tinha a documentação obrigatória para transporte de espécies que estão na lista da Cites. Assim, foi aplicada multa de R$ 5 mil por espécime, com o valor total superando R$ 1 milhão. Foto: Divulgação
O cavalo-marinho é uma espécie de peixe ósseo que desperta atenção justamente por seu visual exótico e comportamento único. Foto: Hans Hillewaert/Wikimédia Commons
Com corpo esguio e focinho alongado, esse pequeno peixe pertence ao gênero Hippocampus. Seu corpo é coberto por placas ósseas, não por escamas, como ocorre em geral com os peixes. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
O cavalo-marinho pode ser encontrado em águas tropicais e temperadas de todo o mundo, inclusive na costa brasileira. Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
Ele habita principalmente áreas de manguezais, estuários e recifes de coral, onde se camufla com maestria entre algas e corais para escapar de predadores. Foto: - Reprodução do Instagram @emilymaydive
Ao contrário da maioria dos peixes, que nadam na horizontal, o cavalo-marinho nada em posição vertical. Essa característica é rara no mundo aquático. Foto: Flickr Flavio Silva
O cavalo-marinho não se destaca pelas habilidades de nadador. Ele usa uma pequena nadadeira dorsal que bate até 70 vezes por segundo, mas mesmo assim é muito lento. Por isso, costuma se prender a corais e plantas com a cauda preênsil para não ser levado pelas correntes. Foto: Flickr Ricardo Kobe
Para se camuflar,o cavalo-marinho pode mudar de cor de acordo com o ambiente. Essa habilidade ajuda a escapar de predadores e também é usada durante o ritual de acasalamento. Foto: Reprodução iNaturalist
Apesar da aparência delicada, o cavalo-marinho é um predador ágil. Ele se alimenta de pequenos crustáceos, como copépodes e larvas de camarão, que suga com rapidez por meio de seu focinho tubular. Foto: Reprodução iNaturalist
Como não possui dentes nem estômago, ele precisa se alimentar com frequência para sobreviver. Foto: Reprodução Project Seahorse
Uma das características mais fascinantes dessa espécie é o sistema de reprodução. Ao contrário da maioria dos animais, é o macho quem fica "grávido". A fêmea deposita os ovos em uma bolsa incubadora presente no ventre do macho, onde eles são fertilizados e mantidos até o nascimento. Foto: Reprodução do Instagram @emilymaydive
Dependendo da espécie, o período de gestação pode durar de dez dias a seis semanas, e cada gestação pode resultar no nascimento de até mil filhotes. Foto: Reprodução do Facebook Tá Saudável
Antes do acasalamento, macho e fêmea realizam uma dança sincronizada que pode durar dias. Eles nadam juntos, mudam de cor e entrelaçam suas caudas em um comportamento considerado um dos mais belos do reino animal. Foto: Reprodução do Instagram @emilymaydive
Muitas espécies formam casais fixos durante toda a temporada reprodutiva. Alguns podem permanecer com o mesmo parceiro por toda a vida. Foto: Reprodução do Facebook Tá Saudável
Existem cerca de 45 espécies conhecidas de cavalo-marinho. Algumas têm "narizes" mais longos, outras mais curtos. Há espécies do tamanho de um grão de arroz, como o Hippocampus denise, e outras que podem chegar a 30 cm. Foto: -Reprodução LUSA
Infelizmente, o cavalo-marinho está sob ameaça. A destruição de habitats costeiros, a poluição dos mares e a captura para uso ornamental e medicinal são os principais fatores que colocam várias espécies em risco. Foto: Reprodução Project Seahorse
No Brasil, o cavalo-marinho é protegido por lei e sua captura é proibida sem autorização dos órgãos ambientais. Preservar esse símbolo da biodiversidade marinha é fundamental para o equilíbrio dos ecossistemas costeiros. Foto: Reprodução do Instagram @emilymaydive
Além disso, o cavalo-marinho é um importante indicador da saúde dos oceanos. Isso porque onde há presença da espécie é um sinal de que o ambiente está equilibrado. Foto: Flickr Pernambuco é Aqui