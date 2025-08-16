Ramon Lisboa
23º Festival Mundial de Circo ocupa espaços de BH com programação circense
Evento reúne artistas nacionais e internacionais em espetáculos, oficinas, filmes e vivências até domingo (17/8)
-
O espaço concentra apresentações para crianças e famílias Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
O espaço concentra apresentações para crianças e famílias Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
O espaço concentra apresentações para crianças e famílias Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
Um dos destaques da programação é o desfile/instalação da marca mineira NotEqual, criada pelo estilista Fábio Costa Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
-
Um dos destaques da programação é o desfile/instalação da marca mineira NotEqual, criada pelo estilista Fábio Costa Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
Realizado com recursos das Leis de Incentivo à Cultura e apoio de patrocinadores, o festival chega à sua 23ª edição Foto: Ramon LisboaEM/D.A Press
-
A programação conta com a presença de artistas brasileiros e estrangeiros Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
-
-
A programação conta com a presença de artistas brasileiros e estrangeiros Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press