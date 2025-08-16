Assine
overlay
Início Flipar
Ramon Lisboa

23º Festival Mundial de Circo ocupa espaços de BH com programação circense

Evento reúne artistas nacionais e internacionais em espetáculos, oficinas, filmes e vivências até domingo (17/8)

Ramon Lisboa
  • O espaço concentra apresentações para crianças e famílias
    O espaço concentra apresentações para crianças e famílias Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • O espaço concentra apresentações para crianças e famílias
    O espaço concentra apresentações para crianças e famílias Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • O espaço concentra apresentações para crianças e famílias
    O espaço concentra apresentações para crianças e famílias Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • Um dos destaques da programação é o desfile/instalação da marca mineira NotEqual, criada pelo estilista Fábio Costa
    Um dos destaques da programação é o desfile/instalação da marca mineira NotEqual, criada pelo estilista Fábio Costa Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • Um dos destaques da programação é o desfile/instalação da marca mineira NotEqual, criada pelo estilista Fábio Costa
    Um dos destaques da programação é o desfile/instalação da marca mineira NotEqual, criada pelo estilista Fábio Costa Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • Realizado com recursos das Leis de Incentivo à Cultura e apoio de patrocinadores, o festival chega à sua 23ª edição
    Realizado com recursos das Leis de Incentivo à Cultura e apoio de patrocinadores, o festival chega à sua 23ª edição Foto: Ramon LisboaEM/D.A Press
  • A programação conta com a presença de artistas brasileiros e estrangeiros
    A programação conta com a presença de artistas brasileiros e estrangeiros Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
  • A programação conta com a presença de artistas brasileiros e estrangeiros
    A programação conta com a presença de artistas brasileiros e estrangeiros Foto: Ramon Lisboa/EM/D.A Press
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay