Seleção de artes marciais: alguma delas faz seu tipo?
Krav Maga- Criada nas décadas de 1930 e 1940 por Imi Lichtenfeld, em Israel, tem abordagem prática e direta, com movimentos que envolvem golpes em pontos vitais do corpo, chutes, joelhadas, cotoveladas, técnicas de estrangulamento e defesa contra armas. Foto: Federação Internacional de Krav Magá
Aikido- Criado por Morihei Ueshiba, no Japão, no início do século XX, baseia-se em movimentos circulares e fluidos, desequilíbrios e projeções para neutralizar o oponente, em vez de ataques diretos. Foto: Instagram @m.aikikai
Além da autodefesa, o praticante de Aikido busca o desenvolvimento físico, mental e espiritual. O ator Steven Seagal, hoje afastado do cinema e treinando soldados na Rússia, é mestre nessa arte. Foto: Instagram
Judô- Desenvolvido por Jigoro Kano, em 1882, no Japão, tem como objetivo principal imobilizar ou arremessar o oponente usando alavancas e movimentos de força e equilíbrio. Foto: Flickr/Robert Varadi
O Judô é conhecido por enfatizar a filosofia do "máximo efeito com esforço mínimo", ou seja, possui técnicas de projeção, controle e imobilização. Foto: Flickr/Alberto Martinez
Jiu-jitsu- Desenvolvido no Japão e aperfeiçoado no Brasil no início do século XX. Baseia-se em técnicas de dominância no solo, estrangulamentos e chaves de articulação. Foto: GoldBJJ/Pixabay
É considerada uma das artes marciais mais eficazes no combate corpo a corpo, especialmente em situações de confronto no chão. No Brasil se consolidou através dos Gracie, família de renome na arte marcial, através de adaptações e técnicas do Judô. Foto: Imagem de GoldBJJ por Pixabay
Karatê- Originário de Okinawa, no Japão, o caratê (já aportuguesado) foi influenciado por artes marciais chinesas com golpes de mãos, chutes, joelhadas e cotoveladas, além de posições de defesa e ataque. Foca o desenvolvimento do caráter dos praticantes, além da aptidão física. Foto: Divulgação
O ator Chuck Norris popularizou o karatê no cinema de ação dos EUA, como um dos mais renomados artistas marciais da história. Na foto, ele luta com o maior expoente, Bruce Lee, uma lenda nas artes marciais, especialista em diversas modalidades. Foto: reprodução youtube
Boxe- Com origem remota, tornou-se popular como esporte de combate na Grécia Antiga. Consiste em golpear o oponente usando apenas os punhos, com movimentos de esquiva, defesa e ataques precisos. Foto: Flickr/Felipe Bornier
O boxe combina força, velocidade, resistência e estratégia, com alta intensidade física e mental. Muhammad Ali é considerado o maior pugilista de todos os tempos, com estilo de luta único e habilidades impressionantes no ringue. Foto: R. McPhedran - Flickr
Kickboxing- Surgiu no Japão e nos EUA nos anos 1960, combinando técnicas de Boxe e Karatê com elementos do Muay Thai. Admite socos, chutes, joelhadas e cotoveladas. Esporte de alto impacto para defesa e ataque. Foto: Flickr/Marco Palmero
Muay Thai- Nativo da Tailândia, o Muay Thai (ou Boxe Tailandês) é conhecido como "arte das oito armas". Tem socos, chutes, joelhadas, cotoveladas e golpes de joelho, além de técnicas de clinch e arremesso. Foto: Flickr/Sin Lim
Taekwondo - Com origem na Coreia do Sul, esta arte marcial se espalhou por todos os continentes e passou a integrar os Jogos Olímpicos no ano 2000. No Brasil, foi introduzido em 1970 em São Paulo por Sang Min Cho. Foto: Luketkd wikimedia commons
Tae significa PÃ©s e kwon se refere e MÃ£os. Do Ã© o "caminho". Portanto, a tÃ©cnica de combate sem armas para defesa pessoal envolve destreza tanto com as mÃ£os como com os pÃ©s, exigindo agilidade e percepÃ§Ã£o acurada. Foto: Tasnim News Agency wikimedia commons
Capoeira- Tem raízes nas lutas e danças de origem africana, trazidas pelos escravos para o Brasil no período colonial. Sua técnica combina movimentos acrobáticos, ataques, esquivas e golpes de perna. Envolve música e ritmo, com som de atabaques. Foto: Divulgação
É uma mistura única de luta, dança, música e cultura, reconhecida como Patrimônio Cultural Imaterial da Humanidade pela UNESCO. Uma curiosidade é que Anderson Silva, um dos campeões no ringue, fazia movimentos de capoeira em suas lutas de MMA. Foto: Divulgação
Luta greco-romana- Oriunda da Grécia Antiga e desenvolvida durante o Império Romano, é uma forma de luta corpo a corpo que enfatiza o uso de técnicas de agarrar e arremessar o oponente, com restrições ao uso das pernas. Foto: Flickr/ Abelardo Mendes Jr
É um esporte olímpico que requer força, agilidade e habilidades técnicas específicas. O russo Aleksandr Karelin é considerado o maior lutador de luta greco-romana de todos os tempos, com medalhas e títulos conquistados ao longo da carreira. Foto: Divulgação/COB
Seiwakai- Forma de Karatê desenvolvida no Japão por Kenji Kurosaki. Combina golpes de punho, chutes, joelhadas e cotoveladas, com manobras de defesa e controle. É uma variação do Karatê Kyokushin, conhecido pela ênfase na força, resistência e espírito de luta. Foto: Instagram @karateseiwakai
Keysi- Desenvolvido por Justo Dieguez e Andy Norman, como um sistema de autodefesa urbana, baseado em situações reais de combate. Tem movimentos fluidos e naturais, combinando cotoveladas, joelhadas, cabeçadas e golpes de curta distância. Foto: Instagram @keysikfmworld
A luta é famosa por sua abordagem realista e prática, adaptando-se a diferentes confrontos nas ruas. O ator Christian Bale treinou intensivamente no sistema Keysi para o papel de Batman em filmes da franquia. Foto: Reprodução / batman begins
