Uma é no Rio! As 7 maravilhas do mundo moderno

Os Jardins Suspensos da Babilônia são, talvez, uma das maravilhas relatadas sobre a qual menos se sabe. Muito se especula sobre suas possíveis formas e dimensões, mas nenhuma descrição detalhada ou vestígio arqueológico foi encontrado, exceto um poço fora do comum que parece ter sido usado para bombear água. Foto: Reprodução de Ferdinand Knab