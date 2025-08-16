Cruzeiros marítimos atraem inúmeros viajantes pelo Brasil; saiba

Ubatuba, SP - Localizada no litoral norte de São Paulo, é conhecida por suas 102 praias paradisíacas. O porto da cidade recebe escalas de grandes navios de cruzeiro. A cidade investe em infraestrutura para incrementar esse tipo de turismo. - Divulgação/Prefeitura M. de Ubatuba Foto: Divulgação/Prefeitura M. de Ubatuba