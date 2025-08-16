Montanhas com formatos impressionantes pelo mundo; veja

Pão de Açúcar (Brasil) – Com sua forma arredondada e isolada, essa montanha no Rio de Janeiro é um dos cartões-postais do país. Formada por granito e quartzo há cerca de 600 milhões de anos, é acessível por teleférico e oferece uma vista panorâmica da cidade e da Baía de Guanabara. Foto: Alexandre Macieira/Riotur