Flipar
Belas e atraentes cidades da Baviera; conheça essa famosa região alemã
-
O que liga essas nações à Baviera é um patrimônio comum de tradições alpinas, arquitetura medieval, festivais como a Oktoberfest e uma forte identidade germânica. Foto: Elda Luzi pexels
-
Munique (Alemanha) – Capital da Baviera, famosa pela Oktoberfest, pela Marienplatz e pelos museus de arte e ciência. Foto: Michael Siebert por Pixabay
-
Nuremberg (Alemanha) – Cidade medieval com castelos, mercados de Natal e história ligada aos julgamentos pós-Segunda Guerra. Foto: Anna Danilina pexels
-
Augsburgo (Alemanha) – Uma das cidades mais antigas da Alemanha, com arquitetura renascentista e a famosa Fuggerei, o primeiro conjunto habitacional social do mundo. Foto: Joerg Hartmann pexels
-
-
Regensburg (Alemanha) – Patrimônio da UNESCO, conhecida por sua catedral gótica e pelo bem preservado centro medieval. Foto: Felix Mittermeier pexels
-
Würzburg (Alemanha) – Famosa pela Residência de Würzburg, obra-prima do barroco, e pelos vinhedos do Vale do Meno. Foto: Sergey Guk pexels
-
Salzburgo (Áustria) – Berço de Mozart, com um centro barroco deslumbrante e os cenários de "A Noviça Rebelde". Foto: Diliff/Wikimédia Commons
-
-
Innsbruck (Áustria) – Capital do Tirol, conhecida pelos esportes de inverno e pela beleza dos Alpes. Foto: hippopx.com
-
Lindau (Alemanha) â?? Ilha pitoresca no Lago de ConstanÃ§a, com vistas espetaculares e um porto histÃ³rico. Foto: Markus Bernet wikimedia commons
-
Bamberg (Alemanha) – Cidade medieval com arquitetura bem preservada, incluindo a catedral e a icônica Prefeitura Antiga. Foto: Alyona Nagel pexels
-
-
Rosenheim (Alemanha) – Pequena cidade encantadora, com forte influência alpina e proximidade dos lagos bávaros. Foto: Gerhard Piezinger commons.wikimedia.org
-
Füssen (Alemanha) – Porta de entrada para o Castelo de Neuschwanstein, inspiração para a Disney. Foto: hippopx.com
-
Konstanz (Alemanha) – Cidade às margens do Lago de Constança, com bela catedral e conexão com a Suíça. Foto: @lum3n pexels
-
-
Essa região da Baviera e seus arredores é marcada pela mistura de tradições germânicas e alpinas, sendo um destino essencial para quem busca história, cultura e paisagens naturais impressionantes. Foto: Patrik Maška pexels