A vida na cidade mais seca do mundo; veja como é
-
O lugar sofre com a ausência de precipitação - quando água congelada se forma na atmosfera e cai de volta na Terra. Este processo pode ocorrer de diversas maneiras como chuva, granizo ou neve Foto: Imagem de LuWe1998 por Pixabay
-
Ao lado da evaporação e condensação, a precipitação é uma das três partes principais do ciclo da água no planeta. A cidade de Arica possui uma média de precipitação anual, que não supera os 0,76 litro por m² Foto: Diego Delso - Wikimédia Commons
-
A secura presente na localidade ocorre devido a um conjunto de razões climáticas e geográficas como a sombra de chuva, a corrente fria de Humboldt, além de estar no deserto do Atacama (foto) Foto: Imagem de Simon por Pixabay
-
A cidade fica em uma zona de sombra de chuva. Isso significa que os ventos majoritariamente esvaziam sua umidade sobre as montanhas localizadas nas redondezas e sobra pouca precipitação na área costeira Foto: Meg Stewart/Creative Commons
-
-
Já sobre a corrente fria de Humboldt, que atua no Oceano Pacífico é mais um fator que colabora para a aridez. Ela é definida como a movimentações das águas dos mares e oceanos Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
-
No caso, a Corrente de Humboldt é responsável pela formação de deserto por causa da baixa temperatura e da pouca umidade relativa do ar transferida para a atmosfera. A Cordilheira dos Andes se torna uma grande barreira geográfica que detém a umidade. Foto: Jorge Morales Piderit - wikimedia commons
-
Assim, a evaporação das águas é impedida deixando a massa de ar local seca e gerando o clima árido do Deserto do Atacama, no Chile Foto: Imagem de Monica Volpin por Pixabay
-
-
Com o problema da escassez de água, a cidade precisou buscar soluções para amenizá-la. Foto: Dragana Gordic por freepik
-
A cidade faz a dessalinização da água do mar e compra água de outras regiões Foto: exrorro - Wikimédia Commons
-
As usinas de dessalinização disponibilizam água potável para consumo humano, enquanto caminhões-pipa transportam água para áreas sem acesso a redes de distribuição Foto: Imagem de Jonas KIM por Pixabay
-
-
Arica tambÃ©m possui sistemas de captaÃ§Ã£o e armazenamento de Ã¡gua da chuva. A Ã¡gua da chuva, ainda que chegue poucas vezes, Ã© captada por meio de coberturas ou superfÃcies impermeÃ¡veis. Em seguida, a Ã¡gua Ã© guardada em cisternas ou reservatÃ³rios. Foto: Alan Patrik Buzzatti Arquivo pessoal
-
Na agricultura, sistemas de irrigação e tecnologias adequadas potencializam o uso da água. Foto: Borisshin - Wikimédia Commons
-
A cidade prioriza a variedade de culturas que sejam resistentes e métodos de cultivo ideais para serem colocados em prática no deserto. Foto: Imagem de PierrePPitlo por Pixabay
-
-
Os pontos turísticos mais atraentes da cidade são as lindas praias e e o ‘Morro de Arica’ que se destaca pelas vistas panorâmicas. O local também tem como pontos fortes a conservação da arquitetura colonial e vasta história cultural Foto: Heretiq - Wikimédia Commons
-
Um exemplo que se encaixa neste cenário é a Catedral de São Marcos, obra arquitetônica que substituiu a antiga Igreja Matriz de Arica destruída por um terremoto em 1868. Ela foi erguida sobre os escombros da antiga. Foto: Heretiq - Wikimédia Commons
-
A rica história cultural da cidade é bem retratada pelo Museu San Miguel de Azapa. O local comporta mais de 20 mil peças que mostram o desenvolvimento da população divididas em três seções que incluem temáticas sobre a terra e o mar, os homens e a produção agrícola e artesanal, e a crença religiosa. Foto: Reprodução do Site Mapio, Andrea021 e Pablo Trincado - Wikimédia Commons
-
-
A ‘Ruta de las Iglesias’ consiste em um circuito turístico patrimonial estruturado em torno de 14 igrejas localizadas na região de Arica e Parinacota. O trajeto foi desenvolvido para promover o turismo e preservar o legado histórico-religioso do Norte do país Foto: Reprodução do Twitter @rutaiglesias10k
-
A respeito dos atrativos naturais, a área oferece aos turistas o Vale do Azapa. Um oásis famoso pela produção de frutos como a goiaba, manga, banana e papaia. As azeitonas de Azapa, características pela cor violeta e pelo sabor amargo, são conhecidas internacionalmente. Foto: Flickr FABIAN KRONENBERGER
-
O Parque Nacional Lauca é rico em fauna e flora. Várias das espécies que estão ali são endêmicas, ou seja, não existem em nenhum outro lugar do planeta. Foto: Fabolu - Wikimédia Commons
-
-
HÃ¡ a possibilidade de conhecer um dos quatro vulcÃµes (o Parinacota, o Pomerape, o Guallatire e o Acotango), todos com mais de 6 mil metros de altitude, e ver o belo Lago ChungarÃ¡, um dos mais altos do mundo. Foto: mtchm - WikimÃ©dia Commons