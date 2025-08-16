Flipar
Cidades brasileiras que estão exatamente na fronteira com a Argentina
-
Instituída em 2004 por um acordo bilateral, a data simboliza o compromisso mútuo com a paz, o desenvolvimento e a prosperidade conjunta. Conheça, então, um pouco mais sobre este dia e também sobre as principais cidades que fazem fronteira com nossos Hermanos. Foto: Angelica Reyes Unsplash
-
A relação entre Brasil e Argentina, que envolve estreitos vínculos culturais, comerciais e políticos, é particularmente visível nas cidades brasileiras que fazem fronteira com a Argentina, locais onde a interação cotidiana e a troca de influências refletem a profundidade dessa amizade. Foto: Marcello Sokal por Pexels
-
A fronteira entre Brasil e Argentina, com mais de 1.200 quilômetros de extensão, não é apenas uma linha geográfica, mas também uma região de intensa interação cultural e histórica. Foto: Imagem de WikiImages por Pixabay
-
Essa delimitação, que foi formalizada por tratado em 1898 e ajustada ao longo do tempo, abrange importantes marcos naturais, como as Cataratas do Iguaçu e os rios Iguaçu, Santo Antônio, Peperi Guassu e Uruguai. Foto: SF Bri wikimedia commons
-
-
Essas áreas são notórias pela biodiversidade, mas também carregam uma rica herança de disputas e colaborações que moldaram a relação entre os dois países. Foto: Falk2 wikimedia commons
-
As cidades que se encontram ao longo dessa fronteira, como Foz do Iguaçu, no Paraná, e São Borja, no Rio Grande do Sul, têm um papel importante nesse intercâmbio, servindo como pontos de convergência cultural e política. Foto: enioprado/Wikimédia Commons
-
Foz do Iguaçu, no extremo Oeste do Paraná, é sem dúvida a cidade brasileira mais famosa em termos turísticos na fronteira com a Argentina. Foto: Imagem de José Joey por Pixabay
-
-
Localizada na região da Tríplice Fronteira, onde também se encontram Ciudad del Este, no Paraguai, e Puerto Iguazú, na Argentina, Foz do Iguaçu se destaca pela proximidade com o Parque Nacional do Iguaçu, um dos maiores atrativos turísticos da região. Foto: Youtube/TV Brasil
-
O parque, compartilhado entre Brasil e Argentina, é reconhecido mundialmente como Patrimônio da Humanidade e protege uma das maiores e mais imponentes quedas d'água do planeta. Foto: Youtube/TV Brasil
-
Foz do Iguaçu, além de ser um ponto de convergência entre diferentes culturas, também é um polo de intercâmbio comercial e econômico, recebendo turistas de todo o mundo, muitos deles vindos diretamente da Argentina. Foto: Youtube/ Pilota Nômade
-
-
Ao sul, no Rio Grande do Sul, as cidades de São Borja, Uruguaiana e Itaqui são importantes representantes dessa amizade entre os dois países. Foto: Youtube/Cidades & Cia
-
São Borja, por exemplo, é conhecida como o berço e a última morada do presidente Getúlio Vargas. Sua proximidade com a cidade argentina de Posadas, na província de Misiones, reforça os laços regionais. Foto:
-
A cidade de Porto Xavier, também no Rio Grande do Sul, serve como um ponto de passagem entre o Brasil e a Argentina por meio de balsas que cruzam o Rio Uruguai, facilitando o fluxo de pessoas e mercadorias entre os dois países. Foto: Youtube/Gerson Sobreira - TerraStock
-
-
A presença de imigrantes argentinos e a troca constante de bens e serviços tornam essas regiões um reflexo vivo da cooperação bilateral. Foto: Youtube/TV Brasil
-
O Dia da Amizade Brasil-Argentina é mais do que uma data comemorativa: é uma oportunidade de refletir sobre a importância da cooperação entre os dois países em várias esferas. Foto: Angelica Reyes Unsplash
-
A assinatura do tratado em 2004 pelos presidentes Lula e Kirchner foi um marco, consolidando o 30 de novembro como um dia de celebração de uma amizade sólida, construída ao longo de décadas de convivência e compartilhamento de interesses. Foto: Casa Rosada - Gobierno de la Nación/Wikimedia Commons
-
-
Além do comércio bilateral e dos intercâmbios culturais, a data também enfatiza a cooperação política e educacional entre os dois países. Foto: Freepik
-
O comércio entre Brasil e Argentina é um pilar fundamental dessa parceria. Ambos os países são interdependentes em várias áreas, e a fronteira serve como um corredor vital para o fluxo de bens e serviços. Foto: upklyak freepik
-
A troca cultural, por sua vez, é igualmente importante. Festivais, eventos artísticos e até mesmo feiras gastronômicas são realizados para promover o entendimento e a valorização das culturas de ambos os países, com destaque para as culinárias típicas. Foto: Reprodução do site nutrisaborcongelados.com.br/produto/feijoada-arroz-couve-farofa
-
-
Além disso, a educação desempenha um papel essencial na construção dessa amizade. Programas de intercâmbio entre universidades brasileiras e argentinas, bem como projetos de pesquisa conjuntos, reforçam os laços acadêmicos e científicos entre as duas nações. Foto: Freepik
-
A relaÃ§Ã£o Brasil-Argentina, com suas nuances de rivalidade esportiva, como no futebol, e suas profundas raÃzes culturais e econÃŽmicas, mostra que, apesar das diferenÃ§as, o respeito e a amizade sempre prevalecem. Foto: DIVULGAÃ?Ã?O/BOCA JUNIORS
-
Em um mundo cada vez mais globalizado, a cooperação entre os dois países sul-americanos é fundamental não só para o fortalecimento de suas economias, mas também para a promoção da paz e da prosperidade na América do Sul. Foto: freepik jcomp
-
-
Que o Dia da Amizade Brasil-Argentina continue sendo um símbolo dessa união, servindo como um lembrete do potencial que a colaboração entre nações pode oferecer para o futuro. Foto: Freepik