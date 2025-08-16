Flipar
Uma lista com belos parques nacionais da Europa; veja só
PARQUE NACIONAL DE DJERDAP – SÉRVIA - Criado em 1974, abriga as imponentes Portas de Ferro do Danúbio, o maior cânion fluvial da Europa. O local também guarda vestígios arqueológicos. Foto: Milan Paunovi? wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE PLITVICE – CROÁCIA - Criado em 1949, é o parque mais antigo da Croácia e famoso por seus 16 lagos cristalinos conectados por cachoeiras. Patrimônio da UNESCO desde 1979, abriga biodiversidade rica e trilhas para explorar suas paisagens exuberantes. Foto: Tomi Nieminen - Wikimidia Commons
PARQUE NACIONAL DE JOTUNHEIMEN – NORUEGA - Fundado em 1980, é um paraíso alpino com as montanhas mais altas da Noruega, como o Galdhøpiggen. Com inúmeros lagos, glaciares e trilhas, é ideal para esportes de montanha e observação da vida selvagem. Foto: Jack R. Johanson wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE CAIRNGORMS – ESCÓCIA, REINO UNIDO - Inaugurado em 2003, é o maior parque nacional do Reino Unido, abrigando vastos vales, florestas antigas e áreas montanhosas. Conhecido por suas espécies raras, como a águia-real e o gato-selvagem escocês. Foto: Thomas Andy Branson - wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE DOÑANA – ESPANHA - Criado em 1969, destaca-se por suas extensas zonas úmidas e dunas móveis. Este refúgio da biodiversidade é lar de aves migratórias e da ameaçada lince-ibérica. Foto: Marc Ryckaert wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DO VODNO– MACEDÔNIA DO NORTE - Criado em 2009 para proteger a biodiversidade e o patrimônio natural da montanha Vodno, próxima à cidade de Escópia. Com florestas densas, trilhas cênicas e áreas para recreação, abriga uma rica flora e fauna, além da Cruz do Milênio, uma das maiores cruzes do mundo, que é seu marco mais emblemático. Foto: Yemc wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE SERRA DA ESTRELA – PORTUGAL - Criado em 1976, abriga o ponto mais alto de Portugal continental. Seus vales glaciares, pastagens e aldeias históricas são cenários únicos. Foto: Vitor Oliveira wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE SAXÔNIA-SUÍÇA – ALEMANHA - Fundado em 1990, destaca-se pelos pitorescos afloramentos rochosos, como o Bastei. É um paraíso para alpinistas e caminhantes. Foto: Imagem de Alfred Lichtenauer por Pixabay
PARQUE NACIONAL DE HOHE TAUERN – ÁUSTRIA - Criado em 1981, é o maior parque da Áustria e abriga os Alpes orientais. Seus glaciares, cachoeiras e trilhas oferecem experiências para amantes da natureza. Foto: Uoaei1 - wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DOS BALCÃS CENTRAIS – BULGÁRIA - Estabelecido em 1991, é conhecido por suas cachoeiras impressionantes e florestas virgens. Serve como habitat para muitas espécies ameaçadas nos Balcãs. Foto: Gerovitus91 - wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE DURMITOR – MONTENEGRO - Fundado em 1952 e Patrimônio Mundial desde 1980, conta com montanhas, lagos glaciais e o imponente Cânion do Rio Tara. É um dos melhores destinos de ecoturismo da região. Foto: Antidiskriminator - wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE SNAEFELLSJÖKULL – ISLÂNDIA - Criado em 2001, é famoso pelo vulcão Snaefellsjökull, cenário do clássico "Viagem ao Centro da Terra". Sua combinação de lava, gelo e oceano encanta visitantes. Foto: Richard Bartz - wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE KAZBEGI – GEÓRGIA - Fundado em 1976, abrange os picos majestosos do Cáucaso e é ideal para caminhadas e escaladas. É famoso pelo Monte Kazbek e igrejas remotas. Foto: Alexey Komarov wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE ABRUZZO – ITÁLIA - Estabelecido em 1922, protege espécies emblemáticas, como o urso-pardo-marsicano e o lobo. Suas florestas montanhosas oferecem uma rica biodiversidade. Foto: MatthewGITV - wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE PINDOS – GRÉCIA - Criado em 1966, engloba florestas densas e o deslumbrante cânion de Vikos, o mais profundo do mundo. Um tesouro natural para os gregos. Foto: Skamnelis wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE ÉCRINS – FRANÇA - Fundado em 1973, situa-se nos Alpes franceses, com picos e glaciares impressionantes. É conhecido por sua flora alpina diversificada. Foto: Nuno Alves - wikimedia commons
PARQUE NACIONAL DE SKAFTAFELL – ISLÂNDIA - Criado em 1967, é famoso por sua mistura de desertos glaciais e formações de basalto. Hoje faz parte do Vatnajökull, o maior parque da Europa. Foto: Worldtraveller wikimedia commons
PARQUE NACIONAL ALTOS TATRAS – POLÔNIA E ESLOVÁQUIA - Foi criado em 1949. As montanhas que se estendem pelos dois países abrigam diversos habitats e espécies alpinas. O Parque Nacional dos Tatra Eslovacos e o Parque Nacional dos Tatra Polacos fazem parte das Montanhas Tatra, na Europa Central. As duas áreas foram incluídas na lista de Reservas da Biosfera da UNESCO em 1993. Foto: Ján ?ažký wikimedia commons