Uma lista com belos parques nacionais da Europa; veja só

PARQUE NACIONAL DO VODNO– MACEDÔNIA DO NORTE - Criado em 2009 para proteger a biodiversidade e o patrimônio natural da montanha Vodno, próxima à cidade de Escópia. Com florestas densas, trilhas cênicas e áreas para recreação, abriga uma rica flora e fauna, além da Cruz do Milênio, uma das maiores cruzes do mundo, que é seu marco mais emblemático. Foto: Yemc wikimedia commons