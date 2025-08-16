Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Uma lista com belos parques nacionais da Europa; veja só

FL
Flipar
  • PARQUE NACIONAL DE DJERDAP – SÉRVIA - Criado em 1974, abriga as imponentes Portas de Ferro do Danúbio, o maior cânion fluvial da Europa. O local também guarda vestígios arqueológicos.
    PARQUE NACIONAL DE DJERDAP – SÉRVIA - Criado em 1974, abriga as imponentes Portas de Ferro do Danúbio, o maior cânion fluvial da Europa. O local também guarda vestígios arqueológicos. Foto: Milan Paunovi? wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE PLITVICE – CROÁCIA - Criado em 1949, é o parque mais antigo da Croácia e famoso por seus 16 lagos cristalinos conectados por cachoeiras. Patrimônio da UNESCO desde 1979, abriga biodiversidade rica e trilhas para explorar suas paisagens exuberantes.
    PARQUE NACIONAL DE PLITVICE – CROÁCIA - Criado em 1949, é o parque mais antigo da Croácia e famoso por seus 16 lagos cristalinos conectados por cachoeiras. Patrimônio da UNESCO desde 1979, abriga biodiversidade rica e trilhas para explorar suas paisagens exuberantes. Foto: Tomi Nieminen - Wikimidia Commons
  • PARQUE NACIONAL DE JOTUNHEIMEN – NORUEGA - Fundado em 1980, é um paraíso alpino com as montanhas mais altas da Noruega, como o Galdhøpiggen. Com inúmeros lagos, glaciares e trilhas, é ideal para esportes de montanha e observação da vida selvagem.
    PARQUE NACIONAL DE JOTUNHEIMEN – NORUEGA - Fundado em 1980, é um paraíso alpino com as montanhas mais altas da Noruega, como o Galdhøpiggen. Com inúmeros lagos, glaciares e trilhas, é ideal para esportes de montanha e observação da vida selvagem. Foto: Jack R. Johanson wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE CAIRNGORMS – ESCÓCIA, REINO UNIDO - Inaugurado em 2003, é o maior parque nacional do Reino Unido, abrigando vastos vales, florestas antigas e áreas montanhosas. Conhecido por suas espécies raras, como a águia-real e o gato-selvagem escocês.
    PARQUE NACIONAL DE CAIRNGORMS – ESCÓCIA, REINO UNIDO - Inaugurado em 2003, é o maior parque nacional do Reino Unido, abrigando vastos vales, florestas antigas e áreas montanhosas. Conhecido por suas espécies raras, como a águia-real e o gato-selvagem escocês. Foto: Thomas Andy Branson - wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE DOÑANA – ESPANHA - Criado em 1969, destaca-se por suas extensas zonas úmidas e dunas móveis. Este refúgio da biodiversidade é lar de aves migratórias e da ameaçada lince-ibérica.
    PARQUE NACIONAL DE DOÑANA – ESPANHA - Criado em 1969, destaca-se por suas extensas zonas úmidas e dunas móveis. Este refúgio da biodiversidade é lar de aves migratórias e da ameaçada lince-ibérica. Foto: Marc Ryckaert wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DO VODNO– MACEDÔNIA DO NORTE - Criado em 2009 para proteger a biodiversidade e o patrimônio natural da montanha Vodno, próxima à cidade de Escópia. Com florestas densas, trilhas cênicas e áreas para recreação, abriga uma rica flora e fauna, além da Cruz do Milênio, uma das maiores cruzes do mundo, que é seu marco mais emblemático.
    PARQUE NACIONAL DO VODNO– MACEDÔNIA DO NORTE - Criado em 2009 para proteger a biodiversidade e o patrimônio natural da montanha Vodno, próxima à cidade de Escópia. Com florestas densas, trilhas cênicas e áreas para recreação, abriga uma rica flora e fauna, além da Cruz do Milênio, uma das maiores cruzes do mundo, que é seu marco mais emblemático. Foto: Yemc wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE SERRA DA ESTRELA – PORTUGAL - Criado em 1976, abriga o ponto mais alto de Portugal continental. Seus vales glaciares, pastagens e aldeias históricas são cenários únicos.
    PARQUE NACIONAL DE SERRA DA ESTRELA – PORTUGAL - Criado em 1976, abriga o ponto mais alto de Portugal continental. Seus vales glaciares, pastagens e aldeias históricas são cenários únicos. Foto: Vitor Oliveira wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE SAXÔNIA-SUÍÇA – ALEMANHA - Fundado em 1990, destaca-se pelos pitorescos afloramentos rochosos, como o Bastei. É um paraíso para alpinistas e caminhantes.
    PARQUE NACIONAL DE SAXÔNIA-SUÍÇA – ALEMANHA - Fundado em 1990, destaca-se pelos pitorescos afloramentos rochosos, como o Bastei. É um paraíso para alpinistas e caminhantes. Foto: Imagem de Alfred Lichtenauer por Pixabay
  • PARQUE NACIONAL DE HOHE TAUERN – ÁUSTRIA - Criado em 1981, é o maior parque da Áustria e abriga os Alpes orientais. Seus glaciares, cachoeiras e trilhas oferecem experiências para amantes da natureza.
    PARQUE NACIONAL DE HOHE TAUERN – ÁUSTRIA - Criado em 1981, é o maior parque da Áustria e abriga os Alpes orientais. Seus glaciares, cachoeiras e trilhas oferecem experiências para amantes da natureza. Foto: Uoaei1 - wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DOS BALCÃS CENTRAIS – BULGÁRIA - Estabelecido em 1991, é conhecido por suas cachoeiras impressionantes e florestas virgens. Serve como habitat para muitas espécies ameaçadas nos Balcãs.
    PARQUE NACIONAL DOS BALCÃS CENTRAIS – BULGÁRIA - Estabelecido em 1991, é conhecido por suas cachoeiras impressionantes e florestas virgens. Serve como habitat para muitas espécies ameaçadas nos Balcãs. Foto: Gerovitus91 - wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE DURMITOR – MONTENEGRO - Fundado em 1952 e Patrimônio Mundial desde 1980, conta com montanhas, lagos glaciais e o imponente Cânion do Rio Tara. É um dos melhores destinos de ecoturismo da região.
    PARQUE NACIONAL DE DURMITOR – MONTENEGRO - Fundado em 1952 e Patrimônio Mundial desde 1980, conta com montanhas, lagos glaciais e o imponente Cânion do Rio Tara. É um dos melhores destinos de ecoturismo da região. Foto: Antidiskriminator - wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE SNAEFELLSJÖKULL – ISLÂNDIA - Criado em 2001, é famoso pelo vulcão Snaefellsjökull, cenário do clássico "Viagem ao Centro da Terra". Sua combinação de lava, gelo e oceano encanta visitantes.
    PARQUE NACIONAL DE SNAEFELLSJÖKULL – ISLÂNDIA - Criado em 2001, é famoso pelo vulcão Snaefellsjökull, cenário do clássico "Viagem ao Centro da Terra". Sua combinação de lava, gelo e oceano encanta visitantes. Foto: Richard Bartz - wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE KAZBEGI – GEÓRGIA - Fundado em 1976, abrange os picos majestosos do Cáucaso e é ideal para caminhadas e escaladas. É famoso pelo Monte Kazbek e igrejas remotas.
    PARQUE NACIONAL DE KAZBEGI – GEÓRGIA - Fundado em 1976, abrange os picos majestosos do Cáucaso e é ideal para caminhadas e escaladas. É famoso pelo Monte Kazbek e igrejas remotas. Foto: Alexey Komarov wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE ABRUZZO – ITÁLIA - Estabelecido em 1922, protege espécies emblemáticas, como o urso-pardo-marsicano e o lobo. Suas florestas montanhosas oferecem uma rica biodiversidade.
    PARQUE NACIONAL DE ABRUZZO – ITÁLIA - Estabelecido em 1922, protege espécies emblemáticas, como o urso-pardo-marsicano e o lobo. Suas florestas montanhosas oferecem uma rica biodiversidade. Foto: MatthewGITV - wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE PINDOS – GRÉCIA - Criado em 1966, engloba florestas densas e o deslumbrante cânion de Vikos, o mais profundo do mundo. Um tesouro natural para os gregos.
    PARQUE NACIONAL DE PINDOS – GRÉCIA - Criado em 1966, engloba florestas densas e o deslumbrante cânion de Vikos, o mais profundo do mundo. Um tesouro natural para os gregos. Foto: Skamnelis wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE ÉCRINS – FRANÇA - Fundado em 1973, situa-se nos Alpes franceses, com picos e glaciares impressionantes. É conhecido por sua flora alpina diversificada.
    PARQUE NACIONAL DE ÉCRINS – FRANÇA - Fundado em 1973, situa-se nos Alpes franceses, com picos e glaciares impressionantes. É conhecido por sua flora alpina diversificada. Foto: Nuno Alves - wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL DE SKAFTAFELL – ISLÂNDIA - Criado em 1967, é famoso por sua mistura de desertos glaciais e formações de basalto. Hoje faz parte do Vatnajökull, o maior parque da Europa.
    PARQUE NACIONAL DE SKAFTAFELL – ISLÂNDIA - Criado em 1967, é famoso por sua mistura de desertos glaciais e formações de basalto. Hoje faz parte do Vatnajökull, o maior parque da Europa. Foto: Worldtraveller wikimedia commons
  • PARQUE NACIONAL ALTOS TATRAS – POLÔNIA E ESLOVÁQUIA - Foi criado em 1949. As montanhas que se estendem pelos dois países abrigam diversos habitats e espécies alpinas. O Parque Nacional dos Tatra Eslovacos e o Parque Nacional dos Tatra Polacos fazem parte das Montanhas Tatra, na Europa Central. As duas áreas foram incluídas na lista de Reservas da Biosfera da UNESCO em 1993.
    PARQUE NACIONAL ALTOS TATRAS – POLÔNIA E ESLOVÁQUIA - Foi criado em 1949. As montanhas que se estendem pelos dois países abrigam diversos habitats e espécies alpinas. O Parque Nacional dos Tatra Eslovacos e o Parque Nacional dos Tatra Polacos fazem parte das Montanhas Tatra, na Europa Central. As duas áreas foram incluídas na lista de Reservas da Biosfera da UNESCO em 1993. Foto: Ján ?ažký wikimedia commons
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay