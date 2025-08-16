Barcos: conheça diferentes tipos de embarcações e sua importância

Barco de junco Totora - Esse tipo de embarcação é típico da região andina, usado principalmente no lago Titicaca, entre Bolívia e Peru. Feito de junco totora, planta abundante na área, é leve e flutua bem em águas calmas. Tem importância cultural e religiosa, além de servir para pesca e transporte local. Foto: Reprodução rede social Emre Ulus