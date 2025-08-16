Flipar
Saiba como fazer para identificar se dinheiro é verdadeiro ou falso
Este crime causa prejuízo aos comerciantes e à própria economia brasileira, visto que este dinheiro falso não tem valor e não é trocado pelo Banco Central. Foto: Daniel Dan/Pexels
Para tentar diminuir a prática deste crime, o Banco Central do Brasil divulgou um folheto dando dicas para que se possa aprender a identificar se o dinheiro recebido é real. Acompanhe o passo a passo nessa galeria. Foto: Divulgação
O primeiro passo é ver a marca d'água na nota. É necessário colocar a cédula contra a luz e ver, na área clara, a figura do animal e o número do valor da nota, em tons que variam do claro ao escuro. Foto: Reprodução/BCB
A segunda dica é ver o fio de segurança, que é um fio escuro visível próximo ao meio da nota, quando a cédula é colocada contra a luz. Foto: Reprodução/BCB
Neste fio escuro, estão escritos o valor e a palavra "REAIS". Porém, o fio só está presente nas cédulas de 10, 20, 50 e 100 reais. Foto: Reprodução/BCB
A terceira dica é sentir o alto-relevo nas notas. O Banco Central informa que, pelo tato, a pessoa sente o relevo em algumas áreas da cédula. Foto: Reprodução/BCB
Por exemplo, na frente, na legenda "REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL", nas laterais e nos números indicativos de valor e, nas notas de 20, 50 e 100 reais, também no verso, na legenda "BANCO CENTRAL DO BRASIL", no animal e no número indicativo de valor. Foto: Reprodução/BCB
A quarta dica é ver o "quebra-cabeça". Quando colocada a nota contra a luz, é possível ver que as partes do desenho do verso completam as da frente, formando o número do valor da nota. Foto: Reprodução/BCB
A penúltima dica é decobrir o número escondido. Isso porque, ao colocar a nota à altura dos olhos, na posição horizontal, em um lugar com bastante luz, a pessoa vê o valor da nota aparecer nas áreas indicadas. Foto: Reprodução/BCB
Por fim, a última dica é descobrir os números fluorescentes na cédula de real. Foto: Reprodução/BCB
Sob luz ultravioleta, a pessoa vê que o número do valor da nota aparece na frente, na área indicada; a numeração de série vermelha fica amarela; e pequenos fios se tornam visíveis na cor lilás. Foto: Reprodução/BCB
Uma dica extra, porque é possível fazer apenas nas notas de 50 e 100 reais, é descobrir a faixa holográfica. Foto: Reprodução/BCB
Então, ao movimentar a nota, a pessoa vê os seguintes efeitos nessa faixa: o número do valor da nota e a palavra "REAIS" se alternam; a figura do animal fica colorida; e, na folha (50) ou no coral (100), aparecem diversas cores em movimento. Foto: Reprodução/BCB
Além disso, apenas nas notas de 10 e 20 reais, é necessário ver que o número muda de cor do azul para o verde e uma faixa brilhante parece rolar pelo número. Foto: Reprodução/BCB
Nas notas da "Primeira Família do Real", que continuam valendo e não precisam ser trocadas, sentir com os dedos se o papel é mais áspero que o papel comum e comparar com outras notas verdadeiras são boas formas de receber o dinheiro em segurança. Foto: Reprodução/BCB
É necessário lembrar que somente a Casa da Moeda do Brasil produz o papel usado nas notas de Real e, por isso, ele é diferente do papel comum. Foto: Divulgação/Casa da Moeda
O Banco Central do Brasil também reforça que, quando houver a suspeita de recebimento de nota falsa, não a receba nem passe adiante. É necessário encaminhar a cédula na rede bancária e solicitar o recibo de retenção. Foto: Reprodução de vídeo/ESTV
Além das dicas do Banco Central, a Polícia Federal também tem atuado no combate a este crime. Em outubro de 2023, a PF apreendeu R$ 11 mil em notas falsas em uma agência dos Correios, em Cariacica, no Espírito Santo. As cédulasa seriam enviadas para outros estados. Foto: Polícia Federal/Divulgação
Em 14 de dezembro, a Polícia Federal e a Guarda Civil prenderam seis pessoas fazendo compras com notas falsas de 100 e 200 reais, em Iperó e Porto Feliz, ambas em São Paulo. Foto: Polícia Federal/Divulgação
