Objetos e sistemas que ficaram para trás com a chegada do WhatsApp
O maior hábito que se perdeu, sem dúvidas, foi o de mandar SMS, que também era conhecido como torpedo. A sigla vem do inglês e significa Short Message Service (Serviço de Mensagens Curtas, em português). Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Não precisava ter Internet para enviar o SMS, mas era necessário estar em dia com a conta de telefone. O SMS costuma custar alguns poucos centavos, mas cada um tinha o limite de 160 caracteres. Foto: Youtube/ Canal 90
O WhatsApp não é pago, mas também é preciso ter Internet para enviar. Esta, sim, pode ser paga. Mas há muita gente que usa o Wi-Fi de locais como shoppings para poder enviar algumas mensagens. Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
O WhatsApp também não tem limite de mensagens, o que é uma clara vantagem. Além disso, com o WhatsApp, você tem certeza de que, no mínimo, a mensagem chegou. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Em alguns casos (depende de receptor), você também tem certeza de que a pessoa recebeu a mensagem. No antigo SMS, muitas vezes, a mensagem se "perdia no ar". Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
O WhatsApp é instântaneo. Dessa forma, as pessoas ficam conversando por horas através do aplicativo, através do Wi-Fi ou do pacote de Internet, um gasto que elas já teriam. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Além de tudo, o "zap" é um aplicativo leve e rápido de baixar, demorando poucos segundos ou minutos. Outra facilidade do app em relação ao SMS (que não é um app), é que você pode enviar vídeos, fotos, reportagens, entre outros. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
O WhatsApp é um aplicativo que foi lançado em janeiro de 2009, mas "explodiu" em 2013. Aos poucos, foram sendo lançadas atualizações, com novidades. Já a opção de mandar áudio sempre existiu. Foto: hippopx.com Public Domain
Assim, o ato de telefonar tem se perdido. Mas quando as pessoas querem fazer isso, podem usar o próprio WhatsApp, que possibilita ligações, usando apenas a Internet. O WhatsApp também permite ligações em grupos. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Além do SMS e do telefonema tradicional, o WhatsApp também faz as reuniões presenciais diminuírem. Isso porque há os grupos de trabalho, além das citadas ligações em grupos. Ambas permitem apresentações de slides, por exemplo. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Dessa forma, o uso do telefone fixo também diminuiu. Vale destacar que até empresas têm aberto mão do aparelho e hoje atendem pelo WhatsApp. Cardápios e tabela de preços, por exemplo, podem ser enviados pelo aplicativo, que também tem tirado o espaço dos e-mails. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Um quinto tópico está no convite de aniversário. Além da confecção em papel e dos gastos com correio, gastava-se muito tempo para entregar. Agora, é tudo através do WhatsApp, bem como convites para casamento ou apenas uma noitada. Foto: Sam Williams por Pixabay
Assim, com os grupos do WhatsApp, está muito mais fácil organizar qualquer coisa, desde questões profissionais até viagens com amigos, ida a um evento esportivo ou um simples churrasco de fim de semana. Foto: Reprodução do Youtube Canal Rafael Trindade
Hoje em dia, o WhatsApp manda documentos para outras pessoas e até para o próprio usuário como comprovantes de pagamentos, pix realizados e boletos. Assim, as pastas estão caindo em desuso. Foto: Banco Central/Wikimedia Commons
O WhatsApp também pode ser usado através do computador. Isso facilita demais a vida de quem precisa do aplicativo para se comunicar com os colegas do trabalho. Assim, você pode deixar o celular carregando e olhando o aplicativo sem se distrair. Foto: Captura do site mundoconectado.com.br Divulgação/WhatsApp
Outra coisa que cai em desuso é a campainha, afinal, quando as pessoas chegam a um local, enviam um WhatsApp. Muitas vezes, enviam até antes para não ficarem na rua, expostas, esperando. O aplicativo,aliás, também possibilita que um saiba a exata localização do outro, mas com consentimento. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
O WhatsApp "matou" o MSN Messenger. Este existiu de 1999 a 2013 e era um programa de mensagens instantÃ¢neas. Ele ficou obsoleto por nÃ£o poder ser usado atravÃ©s dos celulares. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
Assim, o WhatsApp é uma grande forma de flertar, substituindo o Facebook Messenger, que ainda existe, mas caiu em desuso com o "boom do zap". Hoje, estima-se que mais de dois bilhões de pessoas usam o WhatsApp em todo o mundo. Foto: hippopx.com/Creative Commons - CC0/Public Domain
O sucesso do WhatsApp o fez ser vendido em 2014 por cerca de 22 bilhões de dólares para o Facebook. Na época, custava cerca de 70 bilhões de reais. Foto: pixabay
