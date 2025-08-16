Assine
overlay
Início Flipar
Flipar

Risos, risos! Frases engraçadas que são verdadeiras piadas

FL
Flipar
  • Gosto de acordar mais cedo pra me atrasar com calma
    Gosto de acordar mais cedo pra me atrasar com calma Foto: freepik
  • Aquela mulher é uma DIVA: Departamento de Invasão da Vida Alheia.
    Aquela mulher é uma DIVA: Departamento de Invasão da Vida Alheia. Foto: Drobotdean por Freepik
  • Fofoqueira, não! Historiadora da vida alheia!
    Fofoqueira, não! Historiadora da vida alheia! Foto: peoplecreatins por Freepik
  • Certas pessoas são como nuvens: quando somem, o dia fica lindo
    Certas pessoas são como nuvens: quando somem, o dia fica lindo Foto: DerTobiSturmjagd pixabay
  • Não sou preguiçoso: estou no modo de economia de energia
    Não sou preguiçoso: estou no modo de economia de energia Foto: tookapic pixabay
  • A preguiça é a mãe de todos os vícios. Como mãe, merece ser respeitada
    A preguiça é a mãe de todos os vícios. Como mãe, merece ser respeitada Foto: Jess Foami pixabay
  • Ganhei o prêmio de pessoa mais preguiçosa. Alguém pode ir buscar?
    Ganhei o prêmio de pessoa mais preguiçosa. Alguém pode ir buscar? Foto: stefamerpik por freepik
  • Depois que li sobre os males da bebida, parei de ler!
    Depois que li sobre os males da bebida, parei de ler! Foto: wayhomestudio por freepik
  • Se não fosse pra comer de madrugada, não teria lâmpada na geladeira
    Se não fosse pra comer de madrugada, não teria lâmpada na geladeira Foto: freepik
  • Dívida pra mim é sagrada: Deus lhe pague!
    Dívida pra mim é sagrada: Deus lhe pague! Foto: Domínio Público - Wikimídia Commons
  • Estou começando a achar que minha metade da laranja já virou suco.
    Estou começando a achar que minha metade da laranja já virou suco. Foto: Youtube/X Coisas
  • Ainda estou a fazer as minhas piadas. Me dÃª um minuto.
    Ainda estou a fazer as minhas piadas. Me dÃª um minuto. Foto: master1305 por freepik
  • Estou fazendo a dieta da fé: como de tudo e espero por um milagre
    Estou fazendo a dieta da fé: como de tudo e espero por um milagre Foto: ASphotofamily por freepik
  • Use o banheiro como se tivesse cometido um crime: não deixe vestígios!
    Use o banheiro como se tivesse cometido um crime: não deixe vestígios! Foto: Imagem de Capital Dudes por Pixabay
  • Você nunca vai me ver dando indiretas… Não sou como certas pessoas
    Você nunca vai me ver dando indiretas… Não sou como certas pessoas Foto: yanalya por freepik
  • Quem ri por último, não entendeu a piada
    Quem ri por último, não entendeu a piada Foto: macrovector por freepik
  • Alcancei a estabilidade financeira: estou sem dinheiro há 2 anos
    Alcancei a estabilidade financeira: estou sem dinheiro há 2 anos Foto: Imagem de chris s por Pixabay
  • As pessoas são engraçadas, fazem piadas conosco, mais não aguentam quando fazemos piadas com elas.
    As pessoas são engraçadas, fazem piadas conosco, mais não aguentam quando fazemos piadas com elas. Foto: Ben White por Unsplash
  • Não cresça, é uma armadilha!
    Não cresça, é uma armadilha! Foto: Imagem de esudroff por Pixabay
  • Até a bateria do meu celular dura mais que o amor de certas pessoas
    Até a bateria do meu celular dura mais que o amor de certas pessoas Foto: Divulgação Submarino
  • Medo de errar? Jamais, eu tenho prática!
    Medo de errar? Jamais, eu tenho prática! Foto: rawpixel.com por freepik
  • Amo pessoas que me fazem rir, me fazem pensar e me fazem café
    Amo pessoas que me fazem rir, me fazem pensar e me fazem café Foto: - rawpixel.com por freepik
  • Ele é um bobo, que faz caretas e piadas e que ri de tudo. Não sei o que ele é pra você, mas pra mim ele é perfeito.
    Ele é um bobo, que faz caretas e piadas e que ri de tudo. Não sei o que ele é pra você, mas pra mim ele é perfeito. Foto: Austin Lowman por Unsplash
  • Não temos Wi-Fi, brinque com o cachorro/gato
    Não temos Wi-Fi, brinque com o cachorro/gato Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
  • Me tornei o que eu mais temia: quem desmarca o rolê pra ver Netflix
    Me tornei o que eu mais temia: quem desmarca o rolê pra ver Netflix Foto: Mohamed Hassan pixabay
  • Ninguém é obrigado a gostar de mim. Nem todos nascem com bom gosto
    Ninguém é obrigado a gostar de mim. Nem todos nascem com bom gosto Foto: kues1 por freepik
  • Existem dois tipos de pessoas: as que concordam comigo e as que estão erradas
    Existem dois tipos de pessoas: as que concordam comigo e as que estão erradas Foto: cookie_studio por freepik
  • Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça!
    Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça! Foto: Paulo Juntas wikimedia commons
  • Algumas pessoas são como o vinho: ficam perfeitas com uma rolha na boca
    Algumas pessoas são como o vinho: ficam perfeitas com uma rolha na boca Foto: Imagem de Adriano Gadini por Pixabay
  • Faça piada velha para público novo e piada nova para público velho.
    Faça piada velha para público novo e piada nova para público velho. Foto: pch.vector por freepik
  • E eu achava que minhas piadas eram ruins…
    E eu achava que minhas piadas eram ruins… Foto: katemangostar por freepik
Carregando...

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.

Busca

Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay