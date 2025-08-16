Flipar
Risos, risos! Frases engraçadas que são verdadeiras piadas
-
Gosto de acordar mais cedo pra me atrasar com calma Foto: freepik
-
Aquela mulher é uma DIVA: Departamento de Invasão da Vida Alheia. Foto: Drobotdean por Freepik
-
Fofoqueira, não! Historiadora da vida alheia! Foto: peoplecreatins por Freepik
-
Certas pessoas são como nuvens: quando somem, o dia fica lindo Foto: DerTobiSturmjagd pixabay
-
-
Não sou preguiçoso: estou no modo de economia de energia Foto: tookapic pixabay
-
A preguiça é a mãe de todos os vícios. Como mãe, merece ser respeitada Foto: Jess Foami pixabay
-
Ganhei o prêmio de pessoa mais preguiçosa. Alguém pode ir buscar? Foto: stefamerpik por freepik
-
-
Depois que li sobre os males da bebida, parei de ler! Foto: wayhomestudio por freepik
-
Se não fosse pra comer de madrugada, não teria lâmpada na geladeira Foto: freepik
-
Dívida pra mim é sagrada: Deus lhe pague! Foto: Domínio Público - Wikimídia Commons
-
-
Estou começando a achar que minha metade da laranja já virou suco. Foto: Youtube/X Coisas
-
Ainda estou a fazer as minhas piadas. Me dÃª um minuto. Foto: master1305 por freepik
-
Estou fazendo a dieta da fé: como de tudo e espero por um milagre Foto: ASphotofamily por freepik
-
-
Use o banheiro como se tivesse cometido um crime: não deixe vestígios! Foto: Imagem de Capital Dudes por Pixabay
-
Você nunca vai me ver dando indiretas… Não sou como certas pessoas Foto: yanalya por freepik
-
Quem ri por último, não entendeu a piada Foto: macrovector por freepik
-
-
Alcancei a estabilidade financeira: estou sem dinheiro há 2 anos Foto: Imagem de chris s por Pixabay
-
As pessoas são engraçadas, fazem piadas conosco, mais não aguentam quando fazemos piadas com elas. Foto: Ben White por Unsplash
-
Não cresça, é uma armadilha! Foto: Imagem de esudroff por Pixabay
-
-
Até a bateria do meu celular dura mais que o amor de certas pessoas Foto: Divulgação Submarino
-
Medo de errar? Jamais, eu tenho prática! Foto: rawpixel.com por freepik
-
Amo pessoas que me fazem rir, me fazem pensar e me fazem café Foto: - rawpixel.com por freepik
-
-
Ele é um bobo, que faz caretas e piadas e que ri de tudo. Não sei o que ele é pra você, mas pra mim ele é perfeito. Foto: Austin Lowman por Unsplash
-
Não temos Wi-Fi, brinque com o cachorro/gato Foto: Imagem de Pexels por Pixabay
-
Me tornei o que eu mais temia: quem desmarca o rolê pra ver Netflix Foto: Mohamed Hassan pixabay
-
-
Ninguém é obrigado a gostar de mim. Nem todos nascem com bom gosto Foto: kues1 por freepik
-
Existem dois tipos de pessoas: as que concordam comigo e as que estão erradas Foto: cookie_studio por freepik
-
Se ferradura desse sorte, burro não puxava carroça! Foto: Paulo Juntas wikimedia commons
-
-
Algumas pessoas são como o vinho: ficam perfeitas com uma rolha na boca Foto: Imagem de Adriano Gadini por Pixabay
-
Faça piada velha para público novo e piada nova para público velho. Foto: pch.vector por freepik
-
E eu achava que minhas piadas eram ruins… Foto: katemangostar por freepik
-