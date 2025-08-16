Relembre coadjuvantes amados pelo público nas animações

Personagem: As Gárgulas - Filme: Corcunda de Notre Dame - Essas três gárgulas não se importam com a aparência do Quasímodo, sendo amigas dele durante o filme "O Corcunda de Notre Dame". Elas tentam apoiar e dar força ao protagonista em qualquer situação, principalmente nos momentos difíceis. Foto: Reprodução/ O Corcunda de Notre Dame