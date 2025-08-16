Assine
Esses países já tiveram outros nomes; dê só uma olhada

  • Veja países que passaram a ter nomes diferentes dos originais.
    Veja países que passaram a ter nomes diferentes dos originais. Foto: Luca Pixabay
  • Países Baixos (Antiga Holanda) - 17 milhões de habitantes. Capital: Amsterdã.
    Países Baixos (Antiga Holanda) - 17 milhões de habitantes. Capital: Amsterdã. Foto: Laura Montagnani pixabay
  • A mudança do nome, em 2020, foi por motivo econômico. O país quis ressaltar seu grande atrativo, que é o fato de ser "Nerderland" (Terra Baixa). Mais de 60% da população moram abaixo do nível do mar.
    A mudança do nome, em 2020, foi por motivo econômico. O país quis ressaltar seu grande atrativo, que é o fato de ser "Nerderland" (Terra Baixa). Mais de 60% da população moram abaixo do nível do mar. Foto:
  • Irã (Antiga Pérsia) - 87 milhões de habitantes. Capital: Teerã
    Irã (Antiga Pérsia) - 87 milhões de habitantes. Capital: Teerã Foto: Mali Ancor pixabay
  • A mudança foi em março de 1935 por sugestão do embaixador da Pérsia na Alemanha porque Irã já era mesmo o nome do país na língua persa. Ele queria que o nome de razia fosse adotado mundialmente.
    A mudança foi em março de 1935 por sugestão do embaixador da Pérsia na Alemanha porque Irã já era mesmo o nome do país na língua persa. Ele queria que o nome de razia fosse adotado mundialmente. Foto: Mali Ancor Pixabay
  • Tailândia (Antigo Sião) - 68 milhões de habitantes. Capital: Bangkok
    Tailândia (Antigo Sião) - 68 milhões de habitantes. Capital: Bangkok Foto: Sasin Tipchai pixabay
  • Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa "país das pessoas livres")
    Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa "país das pessoas livres") Foto: Michelle Raponi pixabay
  • Camboja (Antigo Khmer) -17 milhÃµes de habitantes. Capital: Phnom Penh.
    Camboja (Antigo Khmer) -17 milhÃµes de habitantes. Capital: Phnom Penh. Foto: Sharon Ang pixabay
  • Antes do nome Camboja, adotado em 1993, o Khmer ainda se transformou primeiro em Camputchea em 1979. Depois de 1993, o Estado virou Reino, mas o nome Camboja foi mantido.
    Antes do nome Camboja, adotado em 1993, o Khmer ainda se transformou primeiro em Camputchea em 1979. Depois de 1993, o Estado virou Reino, mas o nome Camboja foi mantido. Foto: Sasin Tipchai pixabay
  • Myanmar (Antiga Birmânia) - 55 milhões de habitantes. Capital: Naipidau.
    Myanmar (Antiga Birmânia) - 55 milhões de habitantes. Capital: Naipidau. Foto: Sasin Tipchai pixabay
  • O nome foi modificado em 1989 pela junta militar que governava o país, um ano depois de um massacre com milhares de mortos numa revolta popular.
    O nome foi modificado em 1989 pela junta militar que governava o país, um ano depois de um massacre com milhares de mortos numa revolta popular. Foto: Marco Torrazzina pixabay
  • Irlanda (Antigo Estado Livre Irlandês) - 5 milhões de habitantes. Capital: Dublin
    Irlanda (Antigo Estado Livre Irlandês) - 5 milhões de habitantes. Capital: Dublin Foto: Luca Pixabay
  • Em 1937, o nome foi alterado para que todos os laços com o Reino Unido fossem rompidos.
    Em 1937, o nome foi alterado para que todos os laços com o Reino Unido fossem rompidos. Foto: Leonhard Niederwimmer pixabay
  • Sri Lanka (Antigo Ceilão) - 22 milhões de habitantes. Capital: Sri Jaiavardenapura-Cota
    Sri Lanka (Antigo Ceilão) - 22 milhões de habitantes. Capital: Sri Jaiavardenapura-Cota Foto: Poswiecie pixabay
  • O nome Ceilão, mantido pelo Império Britânico, foi extinto pelo governo do país após a independência em 1948. Em 2011, todas as referências ao Ceilão que ainda existiam em documentos oficiais foram abolidas.
    O nome Ceilão, mantido pelo Império Britânico, foi extinto pelo governo do país após a independência em 1948. Em 2011, todas as referências ao Ceilão que ainda existiam em documentos oficiais foram abolidas. Foto: bestbauch pixabay
  • Tchéquia (Antiga República Tcheca) - 11 milhões de habitantes. Capital: Praga
    Tchéquia (Antiga República Tcheca) - 11 milhões de habitantes. Capital: Praga Foto: Pexels pixabay
  • Depois do desmembramento da Tchecoslováquia, uma parte ficou como República Tcheca. Mas em 2016, o governo protocolou um pedido para que o nome do país se tornasse uma palavra única: Tchéquia.
    Depois do desmembramento da Tchecoslováquia, uma parte ficou como República Tcheca. Mas em 2016, o governo protocolou um pedido para que o nome do país se tornasse uma palavra única: Tchéquia. Foto: Denis Poltoradnev pixabay
  • Macedônia do Norte (Antiga República da Macedônia) - 2,1 milhões de habitantes. Capital: Escópia.
    Macedônia do Norte (Antiga República da Macedônia) - 2,1 milhões de habitantes. Capital: Escópia. Foto: Dimitris Vetsikas pixabay
  • Em 2019, a mudança foi feita para obter aliança com a Otan e se distinguir da Macedônia na Grécia.
    Em 2019, a mudança foi feita para obter aliança com a Otan e se distinguir da Macedônia na Grécia. Foto: Raso wiki commons
  • Eswatini (Antiga Suazilândia) - 1,3 milhão de habitantes. Capital: Mababane.
    Eswatini (Antiga Suazilândia) - 1,3 milhão de habitantes. Capital: Mababane. Foto: Bernard Gagnon wiki commons
  • Em 2018, o Rei fez a alteração para uniformizar a palavra que já era usada pelos nativos (Eswatini é Suazilândia na língua local). Além disso, evitava confusão com Switzerland (Suíça em inglês).
    Em 2018, o Rei fez a alteração para uniformizar a palavra que já era usada pelos nativos (Eswatini é Suazilândia na língua local). Além disso, evitava confusão com Switzerland (Suíça em inglês). Foto: John Atherton wiki commons
  • Zimbábue (Antiga Rodésia) - 16 milhões de habitantes. Capital: Harare
    Zimbábue (Antiga Rodésia) - 16 milhões de habitantes. Capital: Harare Foto: pixabay
  • Rodésia era o nome do país durante o período de colonização britânica. Mas, ao tornar-se independente do Reino Unido em 1980, o país passou a se chamar Zimbábue.
    Rodésia era o nome do país durante o período de colonização britânica. Mas, ao tornar-se independente do Reino Unido em 1980, o país passou a se chamar Zimbábue. Foto: toubibe pixabay
  • Etiópia (Antiga Abissínia) - 120 milhões de habitantes. Capital: Adis Ababa
    Etiópia (Antiga Abissínia) - 120 milhões de habitantes. Capital: Adis Ababa Foto: Wenjvn wiki commons
  • O Império Etíope, conhecido como Abissínia, existiu de 1270 até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado e nome mudou.
    O Império Etíope, conhecido como Abissínia, existiu de 1270 até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado e nome mudou. Foto: Rod Waddington wiki commons
  • Burquina Faso (Antigo Alto Volta): 21 milhões de habitantes. Capital: Uagadugu
    Burquina Faso (Antigo Alto Volta): 21 milhões de habitantes. Capital: Uagadugu Foto: Aza Lea Pixabay
  • O nome foi trocado em 1984 pelo presidente do país: nos idiomas locais, Burquina significa "pessoas honestas" e Faso significa "Pátria".
    O nome foi trocado em 1984 pelo presidente do país: nos idiomas locais, Burquina significa "pessoas honestas" e Faso significa "Pátria". Foto: Helge Fahrnberger - wiki commons
  • Namíbia (Antigo Sudoeste Africano) - 2,5 milhões de habitantes. Capital: Vinduque
    Namíbia (Antigo Sudoeste Africano) - 2,5 milhões de habitantes. Capital: Vinduque Foto: Gabriel Nashixwa wiki commons
  • O país chamava-se Sudoeste Africano quando governado pelo Império Alemão e pela África do Sul. Mudou de nome em 1990, quando tornou-se independente. O nome vem do Deserto de Namib, palavra que significa "área onde há mais nada".
    O país chamava-se Sudoeste Africano quando governado pelo Império Alemão e pela África do Sul. Mudou de nome em 1990, quando tornou-se independente. O nome vem do Deserto de Namib, palavra que significa "área onde há mais nada". Foto: Robur Q - Dunas - Wikimidia Commons
  • Bangladesh (Paquistão Oriental) - 165 milhões de habitantes. Capital: Daca
    Bangladesh (Paquistão Oriental) - 165 milhões de habitantes. Capital: Daca Foto: khurshid alam pixabay
  • Até 1970, o Paquistão era dividido entre oriental e ocidental. A independência da parte oriental foi em 1971, transformando-se em Bangladesh.
    Até 1970, o Paquistão era dividido entre oriental e ocidental. A independência da parte oriental foi em 1971, transformando-se em Bangladesh. Foto: David Bawm pixabay
