Flipar
Esses países já tiveram outros nomes; dê só uma olhada
-
Veja países que passaram a ter nomes diferentes dos originais. Foto: Luca Pixabay
-
Países Baixos (Antiga Holanda) - 17 milhões de habitantes. Capital: Amsterdã. Foto: Laura Montagnani pixabay
-
A mudança do nome, em 2020, foi por motivo econômico. O país quis ressaltar seu grande atrativo, que é o fato de ser "Nerderland" (Terra Baixa). Mais de 60% da população moram abaixo do nível do mar. Foto:
-
Irã (Antiga Pérsia) - 87 milhões de habitantes. Capital: Teerã Foto: Mali Ancor pixabay
-
-
A mudança foi em março de 1935 por sugestão do embaixador da Pérsia na Alemanha porque Irã já era mesmo o nome do país na língua persa. Ele queria que o nome de razia fosse adotado mundialmente. Foto: Mali Ancor Pixabay
-
Tailândia (Antigo Sião) - 68 milhões de habitantes. Capital: Bangkok Foto: Sasin Tipchai pixabay
-
Um dos poucos países do Sudeste Asiático que nunca foram colonizados por britânicos ou franceses. Durante séculos, é governado por reis. Mas, nos anos 1930, a monarquia deixou de ser absoluta para ser constitucional. E o nome passou a ser Tailândia (que significa "país das pessoas livres") Foto: Michelle Raponi pixabay
-
-
Camboja (Antigo Khmer) -17 milhÃµes de habitantes. Capital: Phnom Penh. Foto: Sharon Ang pixabay
-
Antes do nome Camboja, adotado em 1993, o Khmer ainda se transformou primeiro em Camputchea em 1979. Depois de 1993, o Estado virou Reino, mas o nome Camboja foi mantido. Foto: Sasin Tipchai pixabay
-
Myanmar (Antiga Birmânia) - 55 milhões de habitantes. Capital: Naipidau. Foto: Sasin Tipchai pixabay
-
-
O nome foi modificado em 1989 pela junta militar que governava o país, um ano depois de um massacre com milhares de mortos numa revolta popular. Foto: Marco Torrazzina pixabay
-
Irlanda (Antigo Estado Livre Irlandês) - 5 milhões de habitantes. Capital: Dublin Foto: Luca Pixabay
-
Em 1937, o nome foi alterado para que todos os laços com o Reino Unido fossem rompidos. Foto: Leonhard Niederwimmer pixabay
-
-
Sri Lanka (Antigo Ceilão) - 22 milhões de habitantes. Capital: Sri Jaiavardenapura-Cota Foto: Poswiecie pixabay
-
O nome Ceilão, mantido pelo Império Britânico, foi extinto pelo governo do país após a independência em 1948. Em 2011, todas as referências ao Ceilão que ainda existiam em documentos oficiais foram abolidas. Foto: bestbauch pixabay
-
Tchéquia (Antiga República Tcheca) - 11 milhões de habitantes. Capital: Praga Foto: Pexels pixabay
-
-
Depois do desmembramento da Tchecoslováquia, uma parte ficou como República Tcheca. Mas em 2016, o governo protocolou um pedido para que o nome do país se tornasse uma palavra única: Tchéquia. Foto: Denis Poltoradnev pixabay
-
Macedônia do Norte (Antiga República da Macedônia) - 2,1 milhões de habitantes. Capital: Escópia. Foto: Dimitris Vetsikas pixabay
-
Em 2019, a mudança foi feita para obter aliança com a Otan e se distinguir da Macedônia na Grécia. Foto: Raso wiki commons
-
-
Eswatini (Antiga Suazilândia) - 1,3 milhão de habitantes. Capital: Mababane. Foto: Bernard Gagnon wiki commons
-
Em 2018, o Rei fez a alteração para uniformizar a palavra que já era usada pelos nativos (Eswatini é Suazilândia na língua local). Além disso, evitava confusão com Switzerland (Suíça em inglês). Foto: John Atherton wiki commons
-
Zimbábue (Antiga Rodésia) - 16 milhões de habitantes. Capital: Harare Foto: pixabay
-
-
Rodésia era o nome do país durante o período de colonização britânica. Mas, ao tornar-se independente do Reino Unido em 1980, o país passou a se chamar Zimbábue. Foto: toubibe pixabay
-
Etiópia (Antiga Abissínia) - 120 milhões de habitantes. Capital: Adis Ababa Foto: Wenjvn wiki commons
-
O Império Etíope, conhecido como Abissínia, existiu de 1270 até 1974, quando a monarquia foi deposta por um golpe de estado e nome mudou. Foto: Rod Waddington wiki commons
-
-
Burquina Faso (Antigo Alto Volta): 21 milhões de habitantes. Capital: Uagadugu Foto: Aza Lea Pixabay
-
O nome foi trocado em 1984 pelo presidente do país: nos idiomas locais, Burquina significa "pessoas honestas" e Faso significa "Pátria". Foto: Helge Fahrnberger - wiki commons
-
Namíbia (Antigo Sudoeste Africano) - 2,5 milhões de habitantes. Capital: Vinduque Foto: Gabriel Nashixwa wiki commons
-
-
O país chamava-se Sudoeste Africano quando governado pelo Império Alemão e pela África do Sul. Mudou de nome em 1990, quando tornou-se independente. O nome vem do Deserto de Namib, palavra que significa "área onde há mais nada". Foto: Robur Q - Dunas - Wikimidia Commons
-
Bangladesh (Paquistão Oriental) - 165 milhões de habitantes. Capital: Daca Foto: khurshid alam pixabay
-
Até 1970, o Paquistão era dividido entre oriental e ocidental. A independência da parte oriental foi em 1971, transformando-se em Bangladesh. Foto: David Bawm pixabay
-