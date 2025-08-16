Assine
Perda irreparável: uma a cada três espécies de árvore pode ser extinta

    Realizado para coincidir com a COP16 da ONU sobre biodiversidade, o estudo estima que 16 mil das 58 mil espécies de árvores existentes estão ameaçadas devido ao desmatamento, agricultura, expansão urbana e mudanças climáticas. Foto: Imagem de 995645 por Pixabay
    Árvores desempenham funções vitais, como fornecer alimentos, madeira, medicamentos, oxigênio e absorver dióxido de carbono, sendo fundamentais para a vida humana. Foto: Reprodução de vídeo BBC
    Segundo a IUCN, mais de 5 mil espécies ameaçadas são usadas para construção, enquanto mais de 2 mil servem para alimentos, combustíveis e medicamentos. Estima-se que mais de 15 bilhões de árvores são cortadas a cada ano. Foto: Imagem de Milt Ritter por Pixabay
    O Brasil é o país com maior número de espécies de árvores em risco de extinção. São 1.788 espécies em todo o território nacional. Foto: Germano Roberto Schuur wikimedia commons
    Quando alguma nova espécie é encontrada, é natural comemorar. Em 2023, pesquisadores da Universidade Federal Rural do RJ e do Jardim Botânico do RJ encontraram duas no Parque Estadual da Serra da Tiririca. Foto: Divulgação Portal da Prefeitura de Niterói
    Uma delas é a Eugenia delicata, chamada popularmente de uvaia-pitanga. Os pesquisadores encontraram seis unidades dessa árvore no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
    Essa árvore dá frutos comestíveis, alaranjados, que têm sabor semelhante ao da goiaba. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
    A outra é a Eugenia superba, batizada da linguagem comum como cereja-amarela-de-niterói. Há três árvores desse tipo no parque. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
    Seu caule tem troncos descamantes que soltam placas finas que esfarelam quando a pessoa toca. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
    Essa árvore dá frutos chamados de cereja-amarela-de-Niterói . Ambas são espécies endêmicas da região que abrange os municípios de Niterói a Maricá. E têm entre 12 e 15 m de altura. Foto: Divulgação/Thiago Fernandes
    Em dezembro de 2023, uma Guapeba (fruta-do-Imperador ou árvore-imperial) foi encontrada na Reserva Biológica de Duas Bocas, em Cariacica (ES), por uma equipe do Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos e da Vale do Rio Doce. Foto: Divulgação
    A fruta-do-Imperador foi muito apreciada pela família real portuguesa, por seus frutos suculentos e doces. É uma árvore de grande porte, cuja madeira era utilizada na construção naval. Foto: Wikipedia
    Em agosto de 2024, pesquisadores do Jardim Botânico do Rio de Janeiro (JBRJ) descobriram uma nova espécie de árvore frutífera, a Siphoneugena carolynae, em uma área de preservação ambiental de Maricá, região metropolitana do Rio de Janeiro. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
    Essa nova espécie é considerada uma "parente próxima" da jabuticabeira e é considerada a única no mundo, pelo menos até o momento. Foto: Thiago Fernandes/Jardim Botânico
    Conheça algumas espécies de árvores do Brasil que estão ameaçadas de extinção! Foto: Imagem de Elton Sipp por Pixabay
    Garapeira: Árvore da Amazônia, da Caatinga e do Cerrado. Também chamada de Barajuba, Jataí e Gema-de-Ovo. Foto: Hermógenes Teixeira Pinto Filho WIKIMEDIA COMMONS
    Mogno: Típica do bioma da Amazônia. Também chamada de Acaju, Aguano, Caoba e Mara. Foto: Signey wikimedia commons
    Cedro-Rosa: Árvore da Amazônia, da Caatinga, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Capiúva, Cedrilho, Cedro-Mando e Cedro-Cheiroso. Foto: Domínio público
    Castanheira: Árvore do bioma da Amazônia. Também chamada de Amendoeira-da-América, Castanha-do-Brasil, Coz-do-Brasil e Tucari. Foto: fir0002 flagstaffotos wikimedia commons
    Jequitibá-Branco: Árvore da Amazônia, do Cerrado e da Mata Atlântica. Também chamada de Estopa, Cachimbeiro, Pau-de-Cachimbo e Mussambê. Foto: Mauroguanandi, Mauro halpern - wikimedia commons
    Pau-brasil: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Arabutã, Ibirapitá, Pau-de-Pernambuco e Pau-de-Tinta. Inspirou o nome do Brasil. Foto: Der Kolonist - WIKIMEDIA COMMONS
    Araucária: Bioma da Mata Atlântica. Também chamada de Pinheiro-d-Paraná, Pinheiro-Brasileiro e Curi. Foto: Rubensl wikimedia commons
    Pau-Amarelo: Bioma da Amazônia - Também chamado de Amarelão, Amarelo-Cetim, Muiratana, Piquiá-Cetim e Pau-cetim. Foto: Domínio público
