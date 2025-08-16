Flipar
Dinamarca: conheça o país nórdico que atrai turistas de todo o mundo
A Dinamarca é um arquipélago formado por mais de 400 ilhas, mas apenas 78 delas são habitadas. São 5,8 milhões de habitantes. Foto: Reprodução de Vídeo do site Enlevato Elements
O país é referência mundial em arquitetura e design. A capital Copenhague é repleta de construções medievais e edificações funcionais adaptadas ao clima frio de lá. Foto: Imagem de Steen Jepsen por Pixabay
Foi na Dinamarca que surgiu o Lego. A Legoland original está localizada em Billund, a 270 km de Copenhague. Foto: Imagem de MARKTPLATZRehburg-Loccum por Pixabay
A capital do país disputa informalmente com Amsterdam, na Holanda, um título de 'capital mundial da bicicleta'. Nos dois países as pessoas usam a bicicleta como frequente meio de transporte. Foto: Flickr Mikal Colvlle Andersen
Recentemente, o Estadão publicou reportagem mostrando que Copenhague tem estacionamentos para bikes nas estações de metrô e de ônibus, além de semáforos sincronizados para que os ciclistas circulem em horário de pico sem paradas e a uma velocidade média de 20 km/h. Foto: Imagem de Bob por Pixabay
A capital dinamarquesa tem 338 km de ciclovias e quase metade da população pedala todos os dias, sendo que 90% das pessoas têm bicicleta em casa. Há mais bikes do que moradores. Foto: Divulgação
Até por isso, o cuidado com a faixa de pedestres é lei. Atravessar a rua fora da faixa pode resultar em multa de 700 coroas dinamarquesas, o equivalente a R$ 500. Foto: MANUEL ROBERTO - PUBLICO
Valorizar os pequenos prazeres da vida tem nome na Dinamarca: Hygge. O termo se refere às sensações de bem-estar e contentamento derivadas dos prazeres mais simples e cotidianos. Foto: Imagem de Phan Minh Cuong An por Pixabay
O alfabeto dinamarquês possui apenas três letras: æ, ø e å. As demais letras são as mesmas 26 do alfabeto latino (ou romano), usado, inclusive, no Brasil. Foto: Ysangkok - Wikimédia Commons
Nos meses de julho, no meio do verão no hemisfério norte, costuma ocorrer o Congresso Mundial de Papais Noéis. O evento é tradicional no país, desde a primeira edição em 1957, e tem quatro dias de duração. Foto: Divulgação
Foi em território dinamarquês que o conceito de asfaltofone surgiu. Em 1995 a primeira rodovia musical foi criada por dois artistas. As elevações em espaços regulares fazem com que o carro produza um som musical ao passar por ali. Foto: Reprodução do Blogo taulipang
Em alguns dias da semana, as crianças têm aula na floresta. Nesses dias, elas aprendem a subir em árvores, cortar madeira e a desenvolver o contato com a natureza. Foto: Divulgação Nature Play
O Castelo de Kronborg é o mais famoso do país. Declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco, foi cenário de "Hamlet", de Shakespeare. Daí o apelido de "Castelo de Hamlet". Foto: kiwaner - Wikimédia Commons
O nome Bluetooth, hoje referente à Tecnologia, também existiu no século 10. Assim era chamado Haroldo I, rei da Dinamarca apelidado de Blatand (Dente Azul, em dinamarquês), provavelmente devido à tonalidade escura dos seus dentes. Especula-se que pode ter sido por alguma doença. Foto: Facebook Contos Escandinavos
A Fastelavn é a festa tradicional que comemora o fim do inverno. Realizada desde 1500, a festa celebra o fim da estação que representa simbolicamente o mal e a escuridão. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Com 440 anos de existência, o Bakken é o parque de diversões mais antigo do mundo. Tendo resistido a guerras, o local hoje conta com 32 atrações mecânicas e 35 jogos. Foto: Erkan - Wikimédia Commons
Além do primeiro, a Dinamarca possui também o segundo parque mais antigo do mundo: o Tivoli, inaugurado em 1843. Os Jardins de Tivoli recebem cerca de 4 milhões de visitantes por ano. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
A Dinamarca é uma Monarquia Constitucional, em que, desde 1972, o poder é exercido pela Rainha Margarida II. Após a morte de Elizabeth II, do Reino Unido, Margarida é atualmente a monarca que está há mais tempo no trono na Europa. Foto: Domínio Público - Divulgação
A primeira-ministra é Mette Frederiksen. Em 31/5/2023, ela fez um discurso que, em parte, foi escrito pelo software de Inteligência Artificial ChatGPT. Ela disse que isso é "revolucionário e perigoso". Foto: Twitter @DKinEU
Uma das atrações mais famosas da Dinamarca é a escultura da Pequena Sereia, em Copenhague. Foto: Imagem de BreakDown por Pixabay
Medindo apenas 1,25 metro e pesando 180 kg, a estátua é um símbolo do país. E é o monumento mais visitado na capital dinamarquesa; Foto: Flickr News Oresund
Ela foi feita pelo escultor dinamarquês Edvard Eriksen, em homenagem ao escritor Hans Christian Andersen, seu conterrâneo, cuja obra "A Pequena Sereia" tornou-se um clássico da Literatura. Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Nascido em 1805, Hans Christian Andersen morreu aos 70 anos, deixando contos que se eternizaram na cultura com alcance internacional, como "O Patinho Feio", "O Soldadinho de Chumbo" e "A Polegarzinha". Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons