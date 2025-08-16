Flipar
Ilha em Nova York foi comprada por holandês em 1626; descubra a história
Minuit era governador da colônia holandesa chamada de Nova Amsterdã, na América do Norte. Ele adquiriu a ilha dos nativos locais pela quantia de 60 florins - algo em torno de 25 dólares em valores atuais. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
Três décadas mais tarde, começou a se formar a cidade de Nova York, da qual Manhattan faz parte. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
Ainda no século XVI, o controle de Manhattan passou para as mãos inglesas, após a terceira guerra anglo-holandesa. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
Ao contrário do que sugere o senso comum, Manhattan não é uma cidade, mas sim um dos quatros distritos de Nova York (ou “borough” - burgos - na linguagem oficial). Os outros são: Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Foto: Flickr llee_wu
Com alta densidade demográfica, Manhattan está no coração de Nova York e é um dos principais centros comerciais, financeiros e culturais do mundo. Foto: Flickr Rafael Chamorro
A ilha de Manhattan, onde está o distrito, é rodeada pelos rios Hudson River e East River. Foto: Imagem de Manuel Romero por Pixabay
E sobre o rio East foi construída em 1901 uma ponte ligando o distrito de Manhattan ao Brooklyn. A Manhattan Bridge tornou-se um ponto turístico local. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
Nova York nasceu no sul de Manhattan e foi se expandindo para o norte durante o século XIX. Na ilha se encontram os maiores edifícios da cidade. Foto: Domínio Público/wikimédia Commons
Entre os arranhas-céus de Manhattan está o famoso Empire State Building, na não mesmo famosa Quinta Avenida. Foto: Imagem de Olga Fil por Pixabay
Pontos turísticos de Manhattan estão entre os mais visitados do mundo, caso da Times Square. Foto: Imagem de Puneet Kumar por Pixabay
Formada pelo cruzamento de duas grandes avenidas de Nova York - Broadway e 7ª Avenida -, a Times Square é um dos grandes símbolos de Manhattan, com os musicais da Broadway e outras atrações culturais e comerciais. Foto: -Imagem de Wallula por Pixabay
Outro espaço muito famoso de Manhattan é o Central Park, maior parque urbano de Nova York. Foto: Imagem de Leonhard Niederwimmer por Pixabay
Manhattan também abriga Wall Street, onde está o mundialmente conhecido centro financeiro. Foto: Assembleia de Wall Street/Wikimedia Commons
Na área chamada Midtown Manhattan está o Rockfeller Center, um complexo de edifícios com uma praça e uma grande pista de patinação. Foto: Manhattan - Imagem Pixabay
Em Manhattan está localizada a Universidade de Columbia, a mais antiga instituição de ensino superior do estado de Nova York. Foto: King of Hearts/wikimédia Commons
Mais um famoso ponto de Manhattan é o Lincoln Center, um complexo de salas de concertos, óperas, ballets e musicais. Foto: Imagem de Predrag Kezic por Pixabay
No dia 11 de setembro de 2001, ocorreu em Manhattan um fato que abalou o mundo no primeiro ano do novo milênio. Os atentados terroristas do grupo fundamentalista islâmico Al-Qaeda. Foto: Michael Foran/wikimédia Commons
Ao longo de mais de uma década, o complexo do World Trade Center foi reconstruído e reinaugurado em 2014. Na imagem, as antigas torres. Foto: Carol M. Highsmith - domínio público