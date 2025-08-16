Flipar
Longe de tudo: a ilha habitada mais remota do planeta
Ele é um dos três constituintes do território ultramarino britânico de Santa Helena (onde Napoleão se exilou até a morte), Ascensão e Tristão da Cunha, sendo o lugar habitado mais remoto do mundo. Esse reconhecimento também está presente Guinness World Records, instituição que publica o Livro dos Recordes. Foto: Youtube Canal Alex Bond
Os únicos locais habitados em Tristan da Cunha são o pequeno povoado de Edimburgo dos Sete Mares, que se encontra localizado no noroeste da ilha, além da estação meteorológica da Ilha de Gonçalo Álvares (ou Ilha Gough). Foto: Ron Van Oers/Wikimédia Commons
Cabe citar que o nome deste arquipélago foi atribuído ao explorador e comandante naval português Tristão da Cunha, justamente por ter sido descoberto por ele. Foto: michael clarke /Wikimédia Commons
As Ilhas Inacessíveis e de Gough ficam no Oceano Atlântico, segundo o Smithsonian Institution, a cerca de 40 km, a Sudoeste do arquipélago de Tristão da Cunha. Foto: Youtube Canal Alex Bond
A região conta com um vulcão, que formou o local geologicamente em uma ilha de rochas vulcânicas a cerca de um milhão de anos atrás. Foto: Youtube Canal Alex Bond
Segundo dados oficiais da Unesco, a Ilha Inacessível e outras do arquipélago de Gough são algumas das mais intocáveis do mundo e possuem apenas 98 km². Foto: Youtube Canal Alex Bond
Afinal, é um local importante de preservação da fauna e da flora. Por lá, existe um grande número de espécies e de biodiversidade que distinguem o arquipélago de qualquer outro lugar do planeta. Foto: Youtube Canal Alex Bond
Os penhascos de rochas vulcânicas, imponentes acima do mar, se tornaram algumas das principais colônias de aves marinhas do mundo. Foto: Flickr robsonc
Nesses locais, espécies como Albatrozes e Pinguins, se utilizam da vida marinha e da pouca ou nenhuma interferência humana para se reproduzir. Foto: Ron Van Oers/Wikimédia Commons
De acordo com a Unesco, as Ilhas Inacessíveis e de Gough são pouco acessadas por estarem cercadas por mais de 12 milhas náuticas, a cerca de 22 km de área protegida pela Marinha. Foto: Youtube Canal Waldo Venter
Elas também são rodeadas por mais de duas mil milhas náuticas, a mais de 3700 km de oceano aberto. Quem chega ao local, mesmo com todos esses obstáculos, encara um dos climas mais hostis do planeta. Foto: - Youtube Canal Waldo Venter
Tristão da Cunha, porém, tem um governo autônomo, que conta com departamento de preservação. Entretanto, divide os cuidados desse patrimônio da Unesco com o Reino Unido. Foto: Flickr robsonc
No entanto, engana-se quem ache que não há moradores nas redondezas. A britânica Kelly Green, de 34 anos, trocou a agitação de Eastbourne, na Inglaterra, por uma vida tranquila em Tristan da Cunha. Foto: - Reprodução de facebook
Ela é uma das 236 moradoras do local e sua paixão teve início quando, em 2012, visitou a ilha pela primeira vez. O intuito era passar seis semanas com a família depois que seu pai, um diplomata, assumiu um cargo no local. Foto: Flickr Brian Gratwicke
Por outro lado, segundo o tabloide britânico Daily Mail, durante a viagem, ela conheceu Shane, um morador local que a ajudou com a bagagem. Foto: Reprodução de facebook
Dois anos depois, Kelly e Shane ainda mantinham contato. Ela, então, decidiu decidiu deixar sua carreira como comissária de bordo para se mudar definitivamente para a ilha. Foto: Reprodução de facebook
“Minha vida toda foi marcada por mudanças. Isso facilitou a ideia de pegar minhas coisas e mudar para Tristan da Cunha”, contou Kelly ao Business Inside. Foto: Reprodução de facebook
Chegar ao local é um desafio. Afinal, primeiro, é necessário voar para a Cidade do Cabo, na África do Sul e, depois, embarcar em um barco por sete a dez dias, cruzando 2.700 quilômetros de oceano. Foto: Flickr Chris&Steve
A ilha recebe apenas cerca de 10 embarcações por ano, cada uma com capacidade limitada para passageiros e possui uma estrutura limitada: apenas um correio, uma escola, um hospital, um café, um banco e um pub. Foto: Reprodução de facebook
Em 2013, Kelly se estabeleceu na ilha, onde Shane construiu uma casa. Atualmente, eles têm dois filhos (uma menina de 10 anos e um menino de 3). Foto: michael clarke /Wikimédia Commons
A comunidade do local é autossuficiente, com os moradores cultivando seus próprios alimentos e criando animais, enquanto a lagosta é o principal produto de exportação e sustenta a economia local. Foto: Steven Chown/Wikimédia Commons
Cada família é autorizada pelo governo britânico a ter gado, mas o número é controlado para evitar danos às pastagens. Mas com os frutos do mar, o assunto é diferente, já que a pesca tem enorme destaque por lá. Foto: Steven Chown/Wikimédia Commons
“Aqui, não preciso me preocupar. Meu filho pode brincar no jardim enquanto estou em casa. Sempre tem alguém olhando pelas crianças”, afirmou Kelly. Foto: Flickr robinpics