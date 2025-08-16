Flipar
Pontes do Diabo envoltas em mistérios se espalham pela Europa
Geralmente, pela lenda, os construtores tinham dificuldade na obra, faziam pacto com o Diabo e a ponte ficava pronta, sob condição de que o primeiro a atravessá-la entregaria a alma ao Diabo. Mas, depois, os aldeões botavam um animal para passar primeiro. Foto: pintura de Peter Birmann (1758-1844)
Veja algumas dessas pontes "diabólicas", em diferentes partes da Europa. Feitas de pedra sobre rios, são monumentos históricos e pontos de visitação para os "corajosos". Foto: Gabriel Cardaire pixabay
Ponte do Diabo (Portugal) - A Ponte da Mizarela foi erguida na Idade Média sobre o rio Rabagão, entre Vieira do Minho e Montalegre. Foto: Igiul - Wikimédia Commons
Foi feita em granito com um único arco, com vão de até 13 metros. Diz a lenda que foi construída pelo próprio Diabo num pacto com um fugitivo que precisava atravessar o rio. Foto: Vítor Ribeiro - Flickr
Ponte do Diabo (Espanha) - O Aqueduto de Les Ferreres foi construído no Império Romano para levar água à antiga Tarraco, hoje cidade de Tarragona. Acredita-se que foi erguido no tempo do Imperador Augusto (27 a.C a 14 d.C). Foto: Imagem de Welikodub por Pixabay
Lenda: o Diabo fez a ponte ao ganhar uma aposta no local onde uma donzela entregou a alma. O aqueduto tinha 25 km. Hoje são 217m por 27m de altura. Foi restaurado no século18. A área verde tem trilhas para ciclismo e caminhada. Foto: Imagem de markedel por Pixabay
Ponte do Diabo (França) - Construída no século 14, a Old Bridge fica na cidade de Céret, nos Pirineus Orientais, no Sul da França. Atravessa o rio Tech e passou por reparos no século 18. Foto: Tubamirum - Wikimédia Commons
A ponte é feita de pedra com um só arco, com vão de 45 metros. A lenda diz que o Diabo, na verdade, tentou dificultar a obra. Foto: jordi domènech - Wikimédia Commons
Ponte do Diabo (Alemanha) - Construída em 1860, a Rakotzbrücke faz parte do Parque Kromlau, criado no século 19, perto da fronteira com a Polônia. A ponte em arco, refletida na água, forma um círculo. Foto: Miriam Müller por Pixabay
Reza a lenda que a obra era tão difícil que só o Diabo poderia fazê-la. Na noite de 1 de maio de cada ano, as bruxas alemãs se reúnem para observar a ponte e a Floresta Negra onde ela fica. Foto: Youtube Canal Metrópoles
Ponte do Diabo (Itália) - Construída entre os séculos 11 e 12, a Ponte della Madalena fica em Borgo a Mozzano, Província de Lucca, aos pés dos Apeninos Tosco-Emilianos, sobre o Rio Serchi. Lenda: o construtor estava desesperado com enchentes que atrasavam a obra... Foto: Domínio Público - Wikimédia Commons
Aí fez pacto com o Diabo que até hoje aparece nas últimas noites de outubro (no Halloween), sob forma de um cão. Foto: loki_racer - Wikimédia Commons
A lenda do Diabo na Ponte della Madalena virou evento folclórico no Halloween, com atores vestidos a caráter. Foto: divulgação vivatoscana
Ponte do Diabo (País de Gales) - A Pontarfynach, na localidade de Ceredigion, tem três pontes construídas uma sobre a outra. A original é de 1075; a segunda do século 18; e a última foi adicionada no século 20, para reforçar toda a construção. Foto: Dave Price – Flickr
Lenda: a ponte foi construída a pedido de uma mulher cuja vaca foi parar do lado oposto do rio. O Diabo exigiu a primeira alma que atravessasse a ponte e a mulher jogou pão para que seu cachorro passasse primeiro. Foto: Alex Liivet - Wikimédia Commons
Ponte do Diabo (Bulgária) - Passa sobre o Rio Arda, em forma de arco, numa estreita garganta. Foi construída entre 1515 e 1518 pelo governo otomano. Foto: Vassia Atanassova - Spiritia - Wikimédia Commons
A ponte tem 56 metros de comprimento e 3 arcos, mas também pequenos arcos semicirculares para marcar o nível das águas. Foto: wikimapia.org
Ponte da Suíça - É a mais famosa ponte do Schöllenen Gorge, no cantão suíço de Uri entre as cidades de Göschenen e Andermatt. Foto: Riex - Flickr
Lenda: um pastor suíço fez o pacto com o Diabo pela ponte e, em vez de oferecer almas de pessoas, os aldeões botavam cabras para serem sempre as primeiras a passar. Ele tentou destruir a ponte, mas uma mulher idosa com uma cruz o impediu. Foto: Kecko - Flickr
