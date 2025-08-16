Até mesmo ateus são atraídos por essas esplêndidas catedrais pelo mundo

É uma das mais célebres e maiores construções religiosas da Europa. Tem 157 metros de comprimento por 109m de largura, com cinco naves divididas em 40 pilares. A altura chega a 45m. Tem um órgão com 15.800 tubos que é um dos maiores do mundo. Foi erguida no local onde antes havia a Basílica de San Ambroglio. Seu estilo gótico inclui ornamentos florais que lembram flamas. Daí ser chamado de "gótico flamejante". Foto: Gary Ullah wikimedia commons