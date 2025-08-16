Flipar
Até mesmo ateus são atraídos por essas esplêndidas catedrais pelo mundo
-
A Catedral de Turim, no norte da Itália, é famosa mundialmente por guardar o Santo Sudário. Dedicada a São João Batista, a igreja foi construída entre 1491 e 1498 no local do antigo teatro romano. Foto: moi-même -wikimedia commons Domínio Público
-
Um projeto para alargamento da catedral a fim de criar um lugar para o Santo Sudário foi lançado em 1649. Em 1667, o arquiteto Camilo-Guarino Guarini (1624-1683), especialista no Barroco italiano e que também era monge, foi chamado para concluir o projeto. A capela do Santo Sudário foi adicionada à estrutura em 1668. Foto:
-
A principal atração para quem visita a catedral é o Santo Sudário, a suposta mortalha que envolveu o corpo de Jesus após a crucificação. Na foto, o pano de linho com a mancha do rosto e o negativo realizado com realce no contraste. Foto: Domínio público
-
Notre Dame, em Paris, na França, começou a ser construída em 1163. Uma das catedrais mais famosas do mundo, fica às margens do Rio Sena e se tornou um símbolo da ascensão da França desde a Idade Média e também se popularizou entre as crianças com a história "O Corcunda de Notre Dame". Foto: GuidoR wikimedia commons
-
-
Em 15 de abril de 2019, um incêndio destruiu parte da catedral, provocando o colapso de sua armação, da agulha e do relógio. A abóbada sofreu muitos danos. Uma obra de reconstrução e restauração tem sido feita e a previsão é de que Notre Dame seja reaberta em dezembro de 2024. Foto: GodefroyParis wikimedia commons
-
A Catedral de Canterbury, na cidade inglesa de mesmo nome, começou a ser construída em 500 e foi fundada em 597, mas passou por uma reconstrução completa entre 1070 e 1077. Foto: Hans Musil wikimedia commons
-
Considerada um marco importante na história do anglicanismo e do cristianismo, a catedral foi fundada por Santo Agostinho. A igreja também é sede do arcebispo anglicano da cidade de Canterbury, Justin Welby, o 105º da linha. Todas as noites, seu sino toca cem vezes como na época em que a cidade tinha toque de recolher. Foto: Coro da Catedral de Canterbury wikimedia commons
-
-
A Catedral de Chartres, na cidade homônima na França, começou a ser construída em 1145, mas foi afetada por um incêndio e precisou ser reconstruída, obra que começou em 1194 Foto: MathKnight wikimedia commons
-
TambÃ©m chamada de Notre Dame de Chartres, a catedral se tornou uma referÃªncia na arquitetura gÃ³tica da FranÃ§a. Quem a visita, costuma dizer que sua paisagem Ã© misteriosa. Foto: MMensler wikimedia commons
-
Santa Maria Del Fiore, em Florença, na Itália, começou a ser construída em 1296 e demorou 72 anos até ser inaugurada. Foto: Tetraktys wikimedia commons
-
-
A igreja chama atenção por sua grande cúpula, arquitetada pelo renascentista Brunelleschi, e pela torre campanária de Giotto, um marco na paisagem de Florença e um dos cartões postais da Itália como um todo. Foto: domínio público
-
A Catedral de Colônia, na Alemanha, começou a ser construída em 1248 e demorou mais de 600 anos até concluir suas obras. Foto: Diego Tirira wikimedia commons
-
Um dos pontos turísticos mais visitados da Alemanha, a catedral tem a arquitetura gótica mais famosa da cidade de Colônia, com uma construção de 157 metros de altura. Durante a Segunda Guerra Mundial, ainda foi alvo de ataques aéreos. Foto: Tiago Fioreze wikimedia commons
-
-
Saint John Divine, em Nova York, nos EUA, começou a ser construída em 1892 em estilo Bizantino, mas teve seu estilo alterado para Gótico em 1909. Foto: Davidwtucker77 - wikimedia commons
-
Catedral de Cristo, em Liverpool, na Inglaterra - Fundada em 1904, foi inaugurada em 1978. Foto: calflier001 - wikimedia commons
-
ConstruÃda em estilo neogÃ³tico, com arenito da regiÃ£o de Woolton, tambÃ©m Ã© chamada de Igreja-Catedral do Elevado Cristo. Com 118,7m de comprimento, Ã© a catedral mais extensa do mundo, embora nÃ£o seja a maior. O seu campanÃ¡rio, com 100,8m de altura, Ã© o mais elevado dentre todas as catedrais existentes. E a igreja tambÃ©m abriga o sino mais pesado do Reino Unido: 16,8 toneladas. Esse sino leva o nome do rei Jorge V. Foto: Guillaume Baviere wikimedia commons
-
-
Catedral de Rouen, na França, foi construída em 1145, mas inaugurada somente em 1876. Sua torre com 150 metros de altura pode ser vista de diversos pontos da cidade. A igreja também encanta pelo som do órgão, instrumento musical que chama a atenção dos turistas e moradores. Sua beleza serviu como inspiração para ao menos 30 telas pintadas por Monet. Foto: DXR wikimedia commons
-
Catedral de Reims, em Reims, na França, foi construída em 1211, mas foi inaugurada somente em 1275. Foto: Ludovic Péron wikimedia commons
-
Junto com a de Notre Dame de Paris, a igreja forma a dupla de catedrais góticas mais importantes da França. Localizada na região de Champagne, ela é reconhecida por suas 2.303 estátuas, além de ter recebido diversas coroações de reis e rainhas. Foto: Mattana -Domínio público
-
-
Catedral de Milão, na Itália. Construída a partir de 1386 até o século 20. Curiosamente, a inauguração da forma completa como é hoje ocorreu apenas em 1965. Foto: Jakub Ha?un - wikimedia commons
-
É uma das mais célebres e maiores construções religiosas da Europa. Tem 157 metros de comprimento por 109m de largura, com cinco naves divididas em 40 pilares. A altura chega a 45m. Tem um órgão com 15.800 tubos que é um dos maiores do mundo. Foi erguida no local onde antes havia a Basílica de San Ambroglio. Seu estilo gótico inclui ornamentos florais que lembram flamas. Daí ser chamado de "gótico flamejante". Foto: Gary Ullah wikimedia commons
-
Catedral de Nossa Senhora de Aparecida, em Brasília - Construída a partir de 1958 e inaugurada em 1970. Foto: Rodrigo_Marfan wikimedia commons
-
-
Sua arquitetura mundialmente famosa foi projetada por Oscar Niemeyer, privilegiando a delicadeza das formas e um interior que causa efeito com os espelhos d'água. Na base circular que fica 3m abaixo do solo há 21 colunas que se unem no topo com uma enorme cruz metálica. Foto: Javier Gil wikimedia commons