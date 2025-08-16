Assine
Superstições comuns no Brasil: tudo para trazer sorte e afastar o azar

  • Muitas dessas crenças nasceram da tentativa popular de afastar o azar e atrair boa sorte, sendo transmitidas oralmente por gerações. Veja superstições muito conhecidas no país, com suas origens e onde são mais difundidas
  • Bater na madeira para afastar o azar - Tem origem europeia, ligada a crenças celtas de que espíritos viviam nas árvores. É comum em todo o Brasil urbano e rural.
  • Quebrar espelho traz sete anos de azar - Vem da Roma Antiga, onde se acreditava que o espelho refletia a alma. É difundida amplamente, sobretudo em ambientes domésticos e escolas.
  • Passar por debaixo de escada dá azar - Origem medieval cristã, relacionada ao triângulo sagrado da Santíssima Trindade. Muito popular em centros urbanos e no Sul e Sudeste.
  • Pé de coelho dá sorte - Tem raízes nas culturas afro-americanas e celta. É comum no Nordeste e Centro-Oeste, especialmente como chaveiro ou amuleto.
  • Derramar sal dá azar, mas jogar sal por cima do ombro esquerdo anula o mal - Vem da Europa e era ligado ao alto valor do sal. Essa prática é conhecida em todo o Brasil, principalmente em famílias mais antigas.
  • Não deixar chinelo virado para não atrair morte da mãe Crença brasileira de origem incerta, talvez católica. É extremamente popular em todo o país, especialmente entre mães e avós
  • Gato preto cruzando o caminho é sinal de azar Com raízes na Idade Média europeia, onde gatos pretos eram associados a bruxas. Difundida no Sudeste e no interior do país.
  • Pular ondas no Réveillon traz sorte - Tradição afro-brasileira ligada a Iemanjá. Muito praticada no litoral, especialmente no Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco.
  • Usar roupa branca no Ano Novo atrai paz - Também de origem afro-brasileira, vinda do candomblé e da umbanda. Muito popular no país todo, principalmente nas capitais.
  • Colocar romã na carteira para atrair dinheiro - De influência cristã e europeia, associada à fartura. Mais comum no Sul e Sudeste, durante o Ano Novo.
  • Não varrer os pés de alguém para não espantar casamento Crença popular brasileira com possível influência africana. Muito repetida por avós em todo o país.
  • Ferradura atrás da porta dá sorte - Vem da tradição europeia medieval. Comum no interior do Brasil, especialmente em casas rurais e sítios.
  • Sexta-feira 13 é dia de azar Origem europeia e cristã, ligada à Última Ceia e à Inquisição. Popular em todo o país, especialmente em centros urbanos.
  • Jogar moedas na fonte ou no mar realiza desejos - Vem da cultura greco-romana e foi difundida pelo catolicismo. Praticada em pontos turísticos como a fonte do Largo do Machado (RJ) ou em praias.
  • Espantar o mau-olhado com figa ou pimenta - Origem africana e ibérica, ligada a proteção contra inveja. Muito comum no Norte e Nordeste, usada como pingente ou decoração.
