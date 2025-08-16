Só existem quatro mamíferos venenosos no planeta; descubra

Dos mamíferos venenosos, o que chama mais atenção é o ornitorrinco, espécie nativa da Austrália e da Tasmânia. De acordo com a Bonorong Wildlife Sanctuary, casos de envenenamento por ornitorrincos são raros na Austrália. Nos últimos 20 anos, foram relatados apenas cinco, um número considerado baixo. Mas vale o alerta. Foto: Dr. Philip Bethge wikimedia commons