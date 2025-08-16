Angela Bassett, aos 67 anos e com Oscar na bagagem, desfila competência nas telonas

Já em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2023), a personagem de Bassett assumiu um papel ainda mais crucial. Afinal, Wakanda precisou encontrar um novo caminho, com Ramonda à frente do reino como rainha-mãe. O filme abordou a morte de T'Challa (interpretado por Chadwick Boseman, que morreu antes do lançamento). Foto: Divulgação Wakanda Para Sempre