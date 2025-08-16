Flipar
Angela Bassett, aos 67 anos e com Oscar na bagagem, desfila competência nas telonas
Marcada por dar vida nas telas a mulheres negras que fizeram história, a atriz tem no currículo interpretações da cantora Tina Turner e das ativistas dos direitos civis Rosa Parks e Betty Shabazz, a Betty X, esposa do líder afro-americano Malcolm X. Foto: Divulgação
Sua vida profissional, contudo, não se resume a interpretar figuras históricas e personagens marcantes. Ela também é diretora e produtora premiada. Foto: Divulgação
Nascida na cidade de Nova York (EUA), Angela Evelyn Lulu Bassett cresceu em Harlem e depois em St. Petersburg, Flórida, com sua mãe e irmã. Desde cedo mostrou interesse por artes e educação Foto: Cortesia Angela Bassett
Graduada em Estudos Afro-Americanos pela Universidade de Yale (1980), ela estudou atuação na Yale School of Drama (1983), onde obteve um mestrado em Belas Artes. Ela ainda é formada em música e composição. Foto:
Entre vários prêmios, Angela ganhou dois Globo de Ouro por alguns de seus papéis mais marcantes: em 1994 venceu como atriz de drama por "Tina – A Verdadeira História de Tina Turner", e em 2023 por "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre". Foto: Divulgação
Angela Bassett tornou-se, assim, a segunda mulher negra a ganhar dois Globos de Ouro de atuação, depois de Whoopi Goldberg. Foto: Wikimedia Commons
Suas indicações ao Oscar foram pelo papel de destaque como Turner em "What's Love Got to Do with It", de 1993, e por interpretar a Rainha Ramonda em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre", de 2022. Foto: Divulgação
Embora tenha se tornado a primeira pessoa indicada a um Oscar de atuação por um filme da Marvel ("Pantera Negra: Wakanda Para Sempre"), Bassett perdeu a estatueta de "Melhor atriz coadjuvante" para Jamie Lee Curtis, de "Tudo em todo lugar ao mesmo tempo". Foto: Instagram Jamie Lee Curtis
Em janeiro de 2024, Angela Bassett recebeu da Academia de Cinema de Hollywood o Oscar Honorário por "ao longo de sua carreira de décadas, continuar a oferecer performances transcendentes que estabelecem novos padrões de atuação". Foto: Reprodução
Seu primeiro papel no cinema, aliás, foi em F/X (1986). Contudo, um dos trabalhos de maior projeção ocorreu em Estranhos Prazeres (1995), quando interpretou a personagem Lornette 'Mace' Mason. O roteiro da obra foi de James Cameron. Foto: Divulgação
Outro filme que a impulsionou foi "Pantera Negra" (2018). Nele, interpretou a Rainha Ramonda, em que desempenhou um papel importante como líder e conselheira, especialmente após a morte de seu marido, o rei T'Chaka. Foto: Divulgação YouTube Marvel
Já em "Pantera Negra: Wakanda Para Sempre" (2023), a personagem de Bassett assumiu um papel ainda mais crucial. Afinal, Wakanda precisou encontrar um novo caminho, com Ramonda à frente do reino como rainha-mãe. O filme abordou a morte de T'Challa (interpretado por Chadwick Boseman, que morreu antes do lançamento). Foto: Divulgação Wakanda Para Sempre
A diversidade de gêneros é um ponto marcante da carreira de Angela Bassett, que participou de filmes de terror como 'Vampire in Brooklyn' (1995) e dramas como 'How Stella Got Her Groove Back' (1998). Foto: Divulgação
Em 2007, foi a vez de dar voz a uma personagem na animação 'Meet the Robinsons', um filme da Walt Disney Pictures. Produzido com a técnica de animação digital em 3D, este foi o 47.º filme de animação dos estúdios Disney. Foto: Divulgação
Bassett também atuou na série americana ''American Horror Story". Ela se juntou à série em sua terceira temporada, 'Coven', quando interpretou uma versão fictícia de Marie Laveau, a Rainha Vodu de Nova Orleans. Foto: Divulgação / FOX
Durante a terceira temporada, foi escalada como convidada especial. Na quarta, interpretou uma artista de 'Freak Show'. Até que estrelou a quinta temporada, intitulada 'Hotel', como Ramona Royale, uma diva do blaxploitation acometida por um misterioso vírus sanguíneo. Foto: Divulgação
Posteriormente, Angela Bassett passou a dirigir alguns episódios na sexta e sétima temporadas de ''American Horror Story". Foto: Divulgação
Por seus papéis em 'Coven' e 'Freak Show', ela foi indicada ao Primetime Emmy Award de Melhor Atriz Coadjuvante em Minissérie ou Filme. Foto: Reprodução
Angela Basset também emprestou seu incrível talento de atriz ao estrelar a série ''9-1-1'' na temporada de 2018. Foto: Reprodução
Além disso, a experiente atriz também já interpretou ilustres mulheres como Michelle Obama, Coretta King, entre outras. Foto: Reprodução
Em novembro de 2023, Angela Bassett esteve no Brasil para participar do Festival Liberatum, que aconteceu em Salvador, na Bahia. No Museu Nacional da Cultura Afro-Brasileira, visitou a exposição "Um Defeito de Cor". Foto: reprodução/instagram
A atriz americana pÃŽde conhecer, portanto, a histÃ³ria que teve inspiraÃ§Ã£o no livro homÃŽnimo da autora Ana Maria GonÃ§alves, considerado um marco na literatura afrofeminista. Foto: DivulgaÃ§Ã£o/ Secult
Em fevereiro de 2025, Angela Basset teve a oportunidade de interpretar uma presidente em "Dia Zero", minissérie da Netflix que teve a produção estrelada por Robert De Niro. Foto: divulgação/netflix
A dupla voltou a contracenar apÃ³s o encontro nas telonas em "A Cartada Final" (2001), filme dirigido por Frank Oz. Portanto, mais de duas dÃ©cadas depois. Foto: ReproduÃ§Ã£o
Na vida pessoal, Angela Bassett é casada desde outubro de 1997 com Courtney B. Vance, ator conhecido por papel no filme "A Caçada ao Outubro Vermelho". O casal tem dois filhos gêmeos, por gestação subrogada: Bronwyn Golden Vance e Slater Josiah Vance, nascidos em 27 de janeiro de 2006. Foto: Reprodução - Instagram
Agora, aos 67 anos, a atriz pretende seguir desfilando seu charme e beleza no gênero cinematográfico. A aguardar pelos próximos capítulos. Foto: reprodução/instagram